“Quiero campeonar”: Claudia Palza fija su gran objetivo con Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Claudia Palza, nueva integrante del equipo de vóley de Universitario de Deportes, explicó que ansía levantar el primer título en la historia del club en su primera temporada como 'puma'. Crédito: Movistar Deportes.

Claudia Palza afronta una nueva etapa en su carrera y lo hace con la convicción de que puede volver a consolidarse como una de las mejores centrales del país. Luego de su paso por el voleibol venezolano, la integrante de la selección peruana regresó a la Liga Peruana de Vóley para defender por primera vez la camiseta de Universitario de Deportes, club con el que espera dejar atrás los momentos complicados que marcaron su reciente trayectoria y luchar por el título nacional.

La voleibolista de 25 años también busca reconstruir su imagen tras la polémica salida que protagonizó en Rebaza Acosta por un caso de indisciplina. Ahora, con un nuevo entorno y mayores desafíos por delante, asegura sentirse motivada por el proyecto deportivo de la institución crema y no oculta cuál es la meta que se ha trazado para esta temporada.

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En una entrevista concedida a ‘Movistar Deportes’, Palza fue consultada sobre qué versión de sí misma espera mostrar en esta nueva etapa. La respuesta dejó en evidencia el carácter con el que asume este desafío. “Una Claudia perseverante y guerrera. Quiero campeonar”, afirmó la central, dejando claro que su principal objetivo pasa por conquistar la Liga Peruana de Vóley con Universitario.

Claudia Palza apunta a ganar el título nacional con Universitario de Deportes. Crédito: Instagram Universitario de Deportes.

La jugadora considera que el plantel conformado por el conjunto dirigido por Francisco Hervás tiene argumentos suficientes para competir por el título y pelear de igual a igual con los principales candidatos. Además, destacó el crecimiento que ha experimentado la institución en las últimas temporadas y la ilusión que genera el respaldo de la hinchada crema.

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“La verdad quiero campeonar porque tenemos un buen equipo, buenas jugadoras. Queremos campeonar y darle a esa hinchada esa alegría. La ‘U’ cada año está subiendo de puesto”, comentó la voleibolista, convencida de que el club puede dar un paso más luego de haber conseguido por primera vez un lugar en el podio de la Liga Peruana de Vóley en la campaña anterior.

El fichaje de Palza forma parte de la apuesta de Universitario por fortalecer un plantel que aspira a consolidarse entre los protagonistas del campeonato. Su experiencia tanto en la selección peruana como en el extranjero representa un importante aporte para un equipo que pretende seguir creciendo y acercarse a la conquista de su primer título nacional.

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Claudia Palza se une a las filas de Universitario. Crédito: X Universitario.

Claudia Palza se perdería la Copa Sudamericana de Vóley

Todo apunta a que Claudia Palza no podrá disputar la próxima Copa Sudamericana de Vóley con la selección peruana. La central aún se recupera de un desgarro en el talón de Aquiles, lesión que ya la dejó fuera de la reciente Copa Latina y que continúa limitando su preparación.

La propia voleibolista reconoció que, por ahora, los trabajos que realiza están enfocados únicamente en la parte defensiva y sin efectuar saltos, con el objetivo de evitar una recaída. Su prioridad es llegar en óptimas condiciones al Campeonato Sudamericano de septiembre, torneo que considera más realista dentro de sus plazos de recuperación.

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Claudia Palza es una de las centrales que Antonio Rizola suele tener a su disposición en la selección peruana. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Claudia Palza va por la redención en la Liga Peruana de Vóley

La nueva etapa de Claudia Palza en Universitario también representa una oportunidad para pasar la página de uno de los episodios más difíciles de su carrera. Su salida de Rebaza Acosta estuvo marcada por la polémica luego de que el club decidiera rescindir su contrato debido a un caso de indisciplina, situación que precipitó su partida del voleibol peruano y la llevó a continuar su carrera en Venezuela.

Lejos de quedarse estancada en ese capítulo, la central decidió asumir nuevos retos para mantenerse en competencia y seguir formando parte del proceso de la selección nacional. Ahora, de regreso en la Liga Peruana de Vóley, pretende que sus actuaciones dentro de la cancha vuelvan a ocupar el centro de la conversación.

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