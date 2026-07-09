“Quiero campeonar”: Claudia Palza fija su gran objetivo con Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Claudia Palza afronta una nueva etapa en su carrera y lo hace con la convicción de que puede volver a consolidarse como una de las mejores centrales del país. Luego de su paso por el voleibol venezolano, la integrante de la selección peruana regresó a la Liga Peruana de Vóley para defender por primera vez la camiseta de Universitario de Deportes, club con el que espera dejar atrás los momentos complicados que marcaron su reciente trayectoria y luchar por el título nacional.
La voleibolista de 25 años también busca reconstruir su imagen tras la polémica salida que protagonizó en Rebaza Acosta por un caso de indisciplina. Ahora, con un nuevo entorno y mayores desafíos por delante, asegura sentirse motivada por el proyecto deportivo de la institución crema y no oculta cuál es la meta que se ha trazado para esta temporada.
PUBLICIDAD
En una entrevista concedida a ‘Movistar Deportes’, Palza fue consultada sobre qué versión de sí misma espera mostrar en esta nueva etapa. La respuesta dejó en evidencia el carácter con el que asume este desafío. “Una Claudia perseverante y guerrera. Quiero campeonar”, afirmó la central, dejando claro que su principal objetivo pasa por conquistar la Liga Peruana de Vóley con Universitario.
La jugadora considera que el plantel conformado por el conjunto dirigido por Francisco Hervás tiene argumentos suficientes para competir por el título y pelear de igual a igual con los principales candidatos. Además, destacó el crecimiento que ha experimentado la institución en las últimas temporadas y la ilusión que genera el respaldo de la hinchada crema.
PUBLICIDAD
“La verdad quiero campeonar porque tenemos un buen equipo, buenas jugadoras. Queremos campeonar y darle a esa hinchada esa alegría. La ‘U’ cada año está subiendo de puesto”, comentó la voleibolista, convencida de que el club puede dar un paso más luego de haber conseguido por primera vez un lugar en el podio de la Liga Peruana de Vóley en la campaña anterior.
El fichaje de Palza forma parte de la apuesta de Universitario por fortalecer un plantel que aspira a consolidarse entre los protagonistas del campeonato. Su experiencia tanto en la selección peruana como en el extranjero representa un importante aporte para un equipo que pretende seguir creciendo y acercarse a la conquista de su primer título nacional.
PUBLICIDAD
Claudia Palza se perdería la Copa Sudamericana de Vóley
Todo apunta a que Claudia Palza no podrá disputar la próxima Copa Sudamericana de Vóley con la selección peruana. La central aún se recupera de un desgarro en el talón de Aquiles, lesión que ya la dejó fuera de la reciente Copa Latina y que continúa limitando su preparación.
La propia voleibolista reconoció que, por ahora, los trabajos que realiza están enfocados únicamente en la parte defensiva y sin efectuar saltos, con el objetivo de evitar una recaída. Su prioridad es llegar en óptimas condiciones al Campeonato Sudamericano de septiembre, torneo que considera más realista dentro de sus plazos de recuperación.
PUBLICIDAD
Claudia Palza va por la redención en la Liga Peruana de Vóley
La nueva etapa de Claudia Palza en Universitario también representa una oportunidad para pasar la página de uno de los episodios más difíciles de su carrera. Su salida de Rebaza Acosta estuvo marcada por la polémica luego de que el club decidiera rescindir su contrato debido a un caso de indisciplina, situación que precipitó su partida del voleibol peruano y la llevó a continuar su carrera en Venezuela.
Lejos de quedarse estancada en ese capítulo, la central decidió asumir nuevos retos para mantenerse en competencia y seguir formando parte del proceso de la selección nacional. Ahora, de regreso en la Liga Peruana de Vóley, pretende que sus actuaciones dentro de la cancha vuelvan a ocupar el centro de la conversación.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Christian Cueva desembarca en el Callao: Sport Boys hace oficial el esperado fichaje de ‘Aladino’ para el Torneo Clausura 2026
El exfutbolista de la selección peruana llega al conjunto ‘rosado’ luego de acordarse su cesión desde Juan Pablo II. El vínculo es por todo el segundo semestre del curso, donde rendirá en Liga 1 y la Copa de la Liga
Erick Noriega pasa a ser negociable en Gremio por un dilema: puertas abiertas para establecer tratativas con clubes europeos
El ‘Samurái’ dio un salto tan inesperado como inmediato al fijarse como titular con el ‘tricolor’. Sin embargo, su historia ha dado un giro completo por una cuestión futbolística advertida desde Brasil
“Nadie ha hecho más que Claudio Pizarro”: Mr Chip eleva el legado del ‘Bombardero de los Andes’ por encima de otras leyendas de Perú
Alexis Martín Tamayo, el rey de las estadísticas deportivas en las plataformas sociales, ha encumbrado al ídolo del FC Bayern y ex capitán de la selección nacional por “colocar la bandera del Perú en el panorama futbolístico”
Daniel ‘Soncora’ Marcos debuta en la PFL con un desafiante combate ante el ruso Magomed Magomedov en Tampa
Tras su abrupta salida de la UFC, el deportista peruano de 33 años se estrena en una nueva compañía y tendrá al frente en el octágono a un duro oponente
El homenaje de Universitario de Deportes a sus hinchas con discapacidad visual: presentó camiseta con detalles en braille
La iniciativa parte de una idea simple pero disruptiva para la cultura futbolera: la pertenencia también se construye desde la experiencia sensorial, en un momento en que los clubes buscan ampliar sus relatos y redefinir su vínculo con la hinchada
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD