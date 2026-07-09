Christian Cueva envía carta notarial a Macarena Gastaldo y muestra supuestos chats: “No me van a jod**”

Christian Cueva envió una carta notarial a Macarena Gastaldo y expuso supuestos chats luego de que la modelo argentina afirmara que el futbolista la buscó pese a mantener una relación con Pamela Franco.
El jugador de Sport Boys rechazó la versión y aseguró que la única vez que tuvo contacto reciente con ella fue hace dos años, cuando —según su relato— Gastaldo le escribió por una polémica “lista de mujeres” vinculadas a él. “Tiene 24 horas para rectificarse. El día de mañana le va a llegar su carta notarial”, declaró en una entrevista con Amor y Fuego, donde también justificó por qué decidió mostrar mensajes privados.
PUBLICIDAD
El caso se encendió cuando Gastaldo conversó con las cámaras del mismo programa junto a Pamela López, expareja de Cueva, y dijo que el futbolista habría intentado comunicarse con ella “hace un mes”, no de forma directa, sino “por medio de un amigo”. En ese momento, la modelo precisó que está comprometida y descartó cualquier intención sentimental. “Cuando yo le conté a mi novio… estoy comprometida, chicos, no es que va a pasar algo, ¿no? Me imagino que quiso saludarme”, declaró.
Cueva respondió con una postura frontal: señaló que no iba a permitir que se instale una versión que considera falsa y que, por eso, optó por pasar del silencio a la exposición. “Yo en ningún momento he querido mostrar ninguna conversación, pero viendo y escuchando algo que es mentira, o sea la señorita dijo que no iba a exponer, bueno, yo lo expuse porque realmente está mintiendo. Acá las cosas las tenemos claras”, afirmó. Y cerró con un mensaje que marcó el tono del conflicto: “Basta, uno realmente quiere vivir tranquilo… si quieren verme jodid no lo van a ver, no me van a ver jodid, porque realmente estoy bien, estoy tranquilo”.
PUBLICIDAD
Macarena Gastaldo desliza que Cueva le escribió
La controversia comenzó cuando un reportero de 'Amor y Fuego’ abordó a Macarena Gastaldo y le preguntó por un supuesto acercamiento de Christian Cueva. La consulta fue directa: “Por ahí nos ha llegado una información de que Cueva te habría llamado... ¿qué tan cierto es?”.
Lejos de negar, la modelo respondió confirmando que habría existido un intento de comunicación. “Por ahí quiso, hace un tiempito, hará creo que un mes”, manifestó. La respuesta tomó mayor fuerza por el contexto: se conoce públicamente que Cueva mantiene una relación con Pamela Franco.
Ante la insistencia del periodista —“¿Un mes?, pero si él está en una relación seria”—, Gastaldo evitó atribuir intenciones. “No sé. Quizá quiso saludarme, como somos mejores amigos”, dijo con ironía. Luego añadió un detalle que cambió la lectura del “contacto”: no habría sido un llamado directo, sino a través de un tercero. “Por medio de un amigo, como que quiso (...) Me imagino que fue para saludarme, porque estoy comprometida”, señaló.
PUBLICIDAD
Gastaldo también sostuvo que no existe interés de su parte y dejó un mensaje sobre Pamela Franco: “No creo que (Pamela Franco) se ponga celosa de mí, yo que estoy comprometida”.
La reacción de Pamela López en el mismo bloque: sonrisa e indirecta
La entrevista con Gastaldo ocurrió junto a Pamela López, expareja del futbolista. Su reacción, según el material proporcionado, no pasó desapercibida porque respondió con una sonrisa y un comentario que alimentó la conversación sobre la forma en que Cueva se movería en situaciones delicadas.
“Yo también lo escuché, pero no sé. Ya ves (...) A él le gusta eso, nunca se involucra él mismo. Quizá quiere agradecerle”, expresó. Aunque no profundizó, su frase introdujo una lectura: que Cueva no afrontaría directamente ciertas acciones y que usaría intermediarios.
PUBLICIDAD
Esa escena, con ambas juntas ante cámaras, elevó el tema: ya no era solo un dicho aislado de Gastaldo, sino un momento televisado con otra figura vinculada al futbolista reaccionando en tiempo real.
La respuesta de Christian Cueva: “24 horas para rectificarse”
Tras las declaraciones de Gastaldo, Christian Cueva fue entrevistado por Amor y Fuego y anunció medidas legales. Dijo que le dio un plazo para rectificarse y que enviaría una carta notarial.
“Sí me llegó ese comentario a la cual yo le digo a Macarena tiene 24 horas para rectificarse. El día de mañana le va a llegar su carta notarial”, afirmó.
En su versión, el punto central es que la modelo habría afirmado que él la buscó recientemente, cuando —según él— el único contacto posterior “después de mucho tiempo” ocurrió por un reclamo que ella le hizo “hace dos años”.
PUBLICIDAD
Por eso decidió explicar “qué pasó” y dijo que incluso mostraría mensajes. “Y segundo voy a aclarar este puntito: la única vez que tuve contacto con Macarena después de mucho tiempo, porque la conocí por amigos en común, y como ya lo expliqué en su tiempo, la verdad que no me interesa y es donde ella me escribe y te lo voy a enseñar... reclamándome por la situación que pasó hace dos años”, declaró.
Los supuestos chats que mostró Cueva: un reclamo por una lista de mujeres
Cueva sostuvo que esa conversación ocurrió en 2024, cuando —según dijo— Macarena Gastaldo le reclamó por aparecer en una lista de mujeres relacionadas con él, que en ese momento fue expuesta por Pamela López. En su explicación, esa lista habría sido la razón del contacto: ella le escribe a él, no al revés.
PUBLICIDAD
Como parte de su descargo, el futbolista compartió un mensaje que, según dijo, recibió de la modelo. En el texto difundido, la modelo argentina le reclama por haber sido mencionada en la polémica:
“Hola, mira, no sé por qué estoy metida en este lío. No sé por qué en ese chat se sacó, no le dijiste que no tenía nada que ver. Hablo por mí, no por las demás. No sé por qué me menciona ella. ¿En qué momento estuvimos juntos nosotros o fue la otra? ¿Te llena de orgullo haberle dicho mi nombre? No lo entiendo. Siempre fui buena onda con vos”.
PUBLICIDAD
El contenido del mensaje —tal como fue mostrado por Cueva— se concentra en dos ejes: la molestia por aparecer vinculada en una lista y la pregunta sobre por qué su nombre fue mencionado.
El futbolista insistió en que no quería exponer conversaciones privadas, pero justificó el cambio de postura por considerar que se estaba instalando una mentira. “Yo en ningún momento he querido mostrar ninguna conversación, pero viendo y escuchando algo que es mentira (…) yo lo expuse porque realmente está mintiendo”, señaló.
Más Noticias
Regidores de San Isidro aseguran que multas vehiculares y grúas serían inconstitucionales y piden derogarlas
La propuesta surge luego de denuncias por embargos de hasta S/6.000 y cobros que alcanzaron el 50% de una UIT, pese a que estas infracciones corresponden al ámbito de la Policía Nacional, según los impulsores de la iniciativa
La mayoría de peruanos gastará entre S/ 100 y S/ 300 para celebrar Fiestas Patrias
Un estudio de la USIL revela que los consumidores priorizarán el ahorro y administrarán con mayor cuidado su gratificación, mientras las compras de última hora seguirán marcando la campaña comercial por el aniversario patrio
La Superliga de Rumanía pondera a Renato Espinosa, goleador revelación de la pasada campaña: “Excelencia peruana”
A pesar de que el delantero nacional derrapó a la Segunda División, logró demostrar una capacidad goleadora loable, la cual ha sido reconocida por la organización de la Liga I
Christian Cueva rompe su silencio en 'Amor y Fuego' y muestra los chats que tiene con Macarena Gastaldo
El futbolista de Sport Boys salió al frente ante las declaraciones de la modelo argentina, quien aseguró que él intentó contactarla hace un mes a través de un amigo, pese a su relación con Pamela Franco
La final del Mundial coincidirá con el Día del Pollo a la Brasa: sector gastronómico estima crecimiento de hasta 35% en ventas
La coincidencia entre una de las fechas más importantes de la gastronomía peruana y el partido más esperado del Mundial impulsará la demanda en pollerías, cebicherías y chifas, que esperan una mayor afluencia de clientes y pedidos por delivery
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD