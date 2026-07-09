Christian Cueva envía carta notarial a Macarena Gastaldo y muestra supuestos chats: “No me van a jod”. Amor y Fuego.

Christian Cueva envió una carta notarial a Macarena Gastaldo y expuso supuestos chats luego de que la modelo argentina afirmara que el futbolista la buscó pese a mantener una relación con Pamela Franco.

El jugador de Sport Boys rechazó la versión y aseguró que la única vez que tuvo contacto reciente con ella fue hace dos años, cuando —según su relato— Gastaldo le escribió por una polémica “lista de mujeres” vinculadas a él. “Tiene 24 horas para rectificarse. El día de mañana le va a llegar su carta notarial”, declaró en una entrevista con Amor y Fuego, donde también justificó por qué decidió mostrar mensajes privados.

PUBLICIDAD

El caso se encendió cuando Gastaldo conversó con las cámaras del mismo programa junto a Pamela López, expareja de Cueva, y dijo que el futbolista habría intentado comunicarse con ella “hace un mes”, no de forma directa, sino “por medio de un amigo”. En ese momento, la modelo precisó que está comprometida y descartó cualquier intención sentimental. “Cuando yo le conté a mi novio… estoy comprometida, chicos, no es que va a pasar algo, ¿no? Me imagino que quiso saludarme”, declaró.

Cueva respondió con una postura frontal: señaló que no iba a permitir que se instale una versión que considera falsa y que, por eso, optó por pasar del silencio a la exposición. “Yo en ningún momento he querido mostrar ninguna conversación, pero viendo y escuchando algo que es mentira, o sea la señorita dijo que no iba a exponer, bueno, yo lo expuse porque realmente está mintiendo. Acá las cosas las tenemos claras”, afirmó. Y cerró con un mensaje que marcó el tono del conflicto: “Basta, uno realmente quiere vivir tranquilo… si quieren verme jodid no lo van a ver, no me van a ver jodid, porque realmente estoy bien, estoy tranquilo”.

PUBLICIDAD

Christian Cueva anunció que enviará una carta notarial a Macarena Gastaldo y le dio “24 horas” para rectificarse. Amor y Fuego.

Macarena Gastaldo desliza que Cueva le escribió

La controversia comenzó cuando un reportero de 'Amor y Fuego’ abordó a Macarena Gastaldo y le preguntó por un supuesto acercamiento de Christian Cueva. La consulta fue directa: “Por ahí nos ha llegado una información de que Cueva te habría llamado... ¿qué tan cierto es?”.

Lejos de negar, la modelo respondió confirmando que habría existido un intento de comunicación. “Por ahí quiso, hace un tiempito, hará creo que un mes”, manifestó. La respuesta tomó mayor fuerza por el contexto: se conoce públicamente que Cueva mantiene una relación con Pamela Franco.

Ante la insistencia del periodista —“¿Un mes?, pero si él está en una relación seria”—, Gastaldo evitó atribuir intenciones. “No sé. Quizá quiso saludarme, como somos mejores amigos”, dijo con ironía. Luego añadió un detalle que cambió la lectura del “contacto”: no habría sido un llamado directo, sino a través de un tercero. “Por medio de un amigo, como que quiso (...) Me imagino que fue para saludarme, porque estoy comprometida”, señaló.

PUBLICIDAD

Gastaldo también sostuvo que no existe interés de su parte y dejó un mensaje sobre Pamela Franco: “No creo que (Pamela Franco) se ponga celosa de mí, yo que estoy comprometida”.

La modelo argentina aseguró que el supuesto acercamiento se habría realizado mediante un amigo y descartó cualquier interés sentimental, recordando que actualmente está comprometida. Willax/ Amor y Fuego.

La reacción de Pamela López en el mismo bloque: sonrisa e indirecta

La entrevista con Gastaldo ocurrió junto a Pamela López, expareja del futbolista. Su reacción, según el material proporcionado, no pasó desapercibida porque respondió con una sonrisa y un comentario que alimentó la conversación sobre la forma en que Cueva se movería en situaciones delicadas.

“Yo también lo escuché, pero no sé. Ya ves (...) A él le gusta eso, nunca se involucra él mismo. Quizá quiere agradecerle”, expresó. Aunque no profundizó, su frase introdujo una lectura: que Cueva no afrontaría directamente ciertas acciones y que usaría intermediarios.

PUBLICIDAD

Esa escena, con ambas juntas ante cámaras, elevó el tema: ya no era solo un dicho aislado de Gastaldo, sino un momento televisado con otra figura vinculada al futbolista reaccionando en tiempo real.

Macarena Gastaldo y Pamela López protagonizan un tenso cara a cara: “Por supuesto que miente”.

La respuesta de Christian Cueva: “24 horas para rectificarse”

Tras las declaraciones de Gastaldo, Christian Cueva fue entrevistado por Amor y Fuego y anunció medidas legales. Dijo que le dio un plazo para rectificarse y que enviaría una carta notarial.

“Sí me llegó ese comentario a la cual yo le digo a Macarena tiene 24 horas para rectificarse. El día de mañana le va a llegar su carta notarial”, afirmó.

En su versión, el punto central es que la modelo habría afirmado que él la buscó recientemente, cuando —según él— el único contacto posterior “después de mucho tiempo” ocurrió por un reclamo que ella le hizo “hace dos años”.

PUBLICIDAD

Por eso decidió explicar “qué pasó” y dijo que incluso mostraría mensajes. “Y segundo voy a aclarar este puntito: la única vez que tuve contacto con Macarena después de mucho tiempo, porque la conocí por amigos en común, y como ya lo expliqué en su tiempo, la verdad que no me interesa y es donde ella me escribe y te lo voy a enseñar... reclamándome por la situación que pasó hace dos años”, declaró.

El futbolista expuso supuestos chats y sostuvo que el último contacto fue en 2024, cuando ella le reclamó por aparecer en una lista vinculada a él. Amor y Fuego.

Los supuestos chats que mostró Cueva: un reclamo por una lista de mujeres

Cueva sostuvo que esa conversación ocurrió en 2024, cuando —según dijo— Macarena Gastaldo le reclamó por aparecer en una lista de mujeres relacionadas con él, que en ese momento fue expuesta por Pamela López. En su explicación, esa lista habría sido la razón del contacto: ella le escribe a él, no al revés.

PUBLICIDAD

Como parte de su descargo, el futbolista compartió un mensaje que, según dijo, recibió de la modelo. En el texto difundido, la modelo argentina le reclama por haber sido mencionada en la polémica:

“Hola, mira, no sé por qué estoy metida en este lío. No sé por qué en ese chat se sacó, no le dijiste que no tenía nada que ver. Hablo por mí, no por las demás. No sé por qué me menciona ella. ¿En qué momento estuvimos juntos nosotros o fue la otra? ¿Te llena de orgullo haberle dicho mi nombre? No lo entiendo. Siempre fui buena onda con vos”.

PUBLICIDAD

El contenido del mensaje —tal como fue mostrado por Cueva— se concentra en dos ejes: la molestia por aparecer vinculada en una lista y la pregunta sobre por qué su nombre fue mencionado.

El futbolista insistió en que no quería exponer conversaciones privadas, pero justificó el cambio de postura por considerar que se estaba instalando una mentira. “Yo en ningún momento he querido mostrar ninguna conversación, pero viendo y escuchando algo que es mentira (…) yo lo expuse porque realmente está mintiendo”, señaló.