Bryan Arámbulo responde a excantante tras denuncia laboral por no pagarle lo acordado: “Yo no le debo nada a nadie”

Marcos Martínez, excantante de la orquesta de Bryan Arámbulo, rompe su silencio y lo acusa públicamente de no haberle cumplido con un sueldo prometido. El artista venezolano asegura que fue traído desde su país con falsas promesas, dejándolo en una difícil situación. Video: América TV / América Hoy

Bryan Arámbulo, uno de los cantantes de cumbia más populares del Perú, se vio envuelto en una polémica luego de que su excantante, el venezolano Marcos Martínez, lo acusara públicamente de no haberle pagado el sueldo acordado por su participación en la más reciente gira del artista huachano.

El caso fue expuesto en el programa ‘América Hoy’, donde Martínez narró cómo dejó su país con toda su familia bajo una promesa que, según él, nunca se cumplió. Martínez colaboró con Arámbulo por más de siete años y regresó al Perú específicamente para sumarse a esa gira.

Su denuncia puso en el ojo público no solo una disputa laboral sin contrato de por medio, sino también las prácticas informales que, según los conductores del programa, suelen rodear al mundo de la cumbia peruana.

PUBLICIDAD

Cantante vino desde Venezuela y se queja por promesa incumplida

Según el relato de Marcos Martínez ante las cámaras de ‘América Hoy’, el acuerdo con el equipo de Bryan Arámbulo fue claro desde el inicio: un sueldo fijo de 2500 soles, más el reembolso de los pasajes —alrededor de 1000 dólares— que gastó para trasladarse con su familia desde Venezuela hasta Perú. Sin embargo, al llegar a Cusco para el primer evento, la cifra que le ofrecieron fue de apenas 400 soles.

Bryan Arámbulo enfrenta una denuncia de Marcos Martínez, quien lo acusa de no pagarle el sueldo prometido por una gira en Perú.

“Yo le dije que la única solución para que yo vaya es por un sueldo y ellos me dijeron que me iban a pagar 2500 soles, aparte me iban a pagar los pasajes, 1000 dólares que fue lo que yo me gasté viniendo con mi familia. Cuando llegamos a Cusco ellos me salen con 400 soles”, declaró Martínez en el programa.

PUBLICIDAD

El cantante venezolano relató que pasó más de un mes sin recibir pago alguno y que, ante sus insistentes cobros, el equipo dejó de convocarlo. Al reclamar, la respuesta fue el silencio. “Yo hablé con él, le mandé unos audios. Los audios los dejó en visto, como no le importa. Yo veo sus estados de él para fiesta, tomando”, afirmó.

Sin trabajo, sin dinero y lejos de su país, Martínez pidió al menos que le pagaran lo adeudado para poder regresar a Venezuela con su familia. “Lo único que le pido es que me pague. Tenemos familia, hijos, esposa que nos esperan en casa”, señaló, y reconoció que en ningún momento hubo un contrato firmado entre ambas partes.

PUBLICIDAD

La respuesta de Bryan Arámbulo y su hermano manager

Ante la consulta de ‘América Hoy’, Bryan Arámbulo respondió por escrito y descargó la responsabilidad en su hermano Christian Arámbulo, quien funge como su mánager. Reconoció que Martínez sí trabajó con él, pero dijo desconocer los detalles del acuerdo. Lejos de mostrar disposición a resolver el conflicto, calificó al denunciante de “malagradecido” y deslizó posibles acciones legales.

El cantante Marcos Martínez acusa públicamente a Bryan Arámbulo de no haberle pagado por su trabajo, mostrando capturas de pantalla de sus reclamos. El 'Divo de la cumbia' responde a través de mensajes, negando la deuda y calificando la acción como un acto de malagradecimiento. Video: América TV / América Hoy

“Yo lo he considerado mucho y si ha llegado a ustedes, es para mí de su parte un poco malagradecido cuando le hemos brindado esa oportunidad. Yo no le debo nada a nadie. Si el joven quiere pantalla con esto y ustedes se la quieren dar, adelante, yo tomaré por mi lado silenciosamente mis cartas en el asunto", escribió el cantante.

PUBLICIDAD

Por su parte, Christian Arámbulo ofreció su propia versión ante las cámaras del programa. Sostuvo que pagó a los músicos por los eventos en los que efectivamente participaron, y que el último concierto quedó sin pago porque los integrantes no se presentaron. Añadió que el acuerdo era proporcional a los eventos realizados, y que la agenda de la orquesta se vio interrumpida por una situación de extorsión.

“Tuvimos un tema de extorsión y tuvimos que parar”, declaró el mánager. Al igual que su hermano, Christian Arámbulo descartó la existencia de un contrato y retó al denunciante a presentar uno si lo tiene: “No hubo un contrato, hubo un tema de palabras. Ahora si ellos tienen un contrato de por medio, listo, que me denuncien”.

PUBLICIDAD

El debate sobre la informalidad y los acuerdos de palabra

El caso generó un debate entre los conductores de ‘América Hoy’. Janet Barboza expresó sorpresa ante la denuncia y recordó los orígenes humildes del cantante huachano. “Bryan Arámbulo sabe lo que es empezar de cero, menos cero y del sótano”, señaló, y subrayó que la ausencia de contrato no exime a nadie de honrar su palabra: “Por más que no haya un contrato de por medio, uno tiene que honrar la palabra”.

Christian Arámbulo, hermano y mánager del cantante Bryan Arámbulo, responde a la denuncia pública de Marcos Martínez por una supuesta deuda. En el programa 'América Hoy', se presentan las dos versiones del conflicto laboral, que se habría originado por la falta de un contrato formal. Video: América TV / América Hoy

Edson Dávila coincidió en que la informalidad es una constante en el mundo de la cumbia, pero recordó que el compromiso verbal también tiene peso moral. Rebeca Escribens, por su parte, apuntó a las consecuencias de no formalizar los acuerdos laborales, incluso entre personas de confianza.

PUBLICIDAD

“Las personas se intimidan y creen ofender a la otra parte a la hora de decir: ‘¿Qué te parece si acordamos en un papel y firmamos un contrato?’. Y estos son los problemas por consecuencia de no formalizar los temas laborales”, reflexionó.

Xiomy Kanashiro, quien dijo haber compartido con Arámbulo en el pasado, señaló que en muchas agrupaciones la imagen del artista y la gestión administrativa son responsabilidades separadas, y que en este caso el mánager es precisamente el hermano del cantante. Kanashiro pidió más consideración de parte de Arámbulo frente a la situación de su excolaborador.

La conductora Barboza también explicó cómo funciona la contratación en algunas agrupaciones de cumbia: los músicos son convocados por evento, no bajo un sueldo fijo mensual. Bajo ese esquema, si los conciertos no se realizan, el pago tampoco llega. Esa dinámica, sostuvo, es parte del problema de fondo que el caso de Martínez pone sobre la mesa.

PUBLICIDAD

Christian Arámbulo confirmó ante el programa que el acuerdo era “prorrativamente, de acuerdo a los eventos”, lo que contradice la versión del denunciante, quien asegura que se le prometió un sueldo fijo independiente de la cantidad de presentaciones.