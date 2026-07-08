Primera ministra de Japón felicita a Keiko Fujimori tras ganar elección presidencial y destaca relación entre ambos países

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, envió una carta de felicitación a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, tras su victoria en las elecciones presidenciales. El mensaje expresa el interés del Gobierno japonés por continuar fortaleciendo la relación bilateral y resalta los vínculos históricos que unen a ambos países desde hace más de 150 años.
Según informó TV Perú, la misiva fue difundida por la Embajada del Perú en Japón mientras la presidenta electa continúa desarrollando actividades relacionadas con el proceso de transferencia de gobierno. En paralelo, Keiko Fujimori mantiene reuniones de trabajo con distintos actores políticos y sociales antes de asumir oficialmente la Presidencia de la República el próximo 28 de julio.
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Japón destaca a Perú como un socio estratégico
En la carta, la primera ministra Sanae Takaichi transmitió sus felicitaciones en nombre del Gobierno y del pueblo japonés por la elección de Keiko Fujimori como presidenta del Perú. De acuerdo con la traducción difundida por TV Perú, la autoridad japonesa destacó que ambos países comparten valores y principios fundamentales, además de mantener una estrecha cooperación diplomática.
La jefa del Gobierno japonés también subrayó la ascendencia japonesa de la mandataria electa y señaló que ello fortalece los lazos entre ambas naciones. En ese sentido, afirmó que Fujimori “constituye un puente de amistad entre Perú y Japón” y expresó su confianza en que durante su gestión se continúe impulsando el desarrollo de la relación bilateral entre ambos socios estratégicos.
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Presidenta electa mantiene agenda de reuniones
Mientras recibió el saludo oficial desde Japón, Keiko Fujimori cumplió una nueva jornada de actividades en su oficina de transición, ubicada en el distrito limeño de San Isidro. Según detalló TV Perú, durante el día sostuvo reuniones con candidatos a la región Lima y representantes de diversas provincias que participarán en las próximas elecciones regionales y municipales.
De acuerdo con el reporte, en dichos encuentros se abordaron principalmente propuestas relacionadas con la seguridad ciudadana y las acciones para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, temas que forman parte de la agenda previa al inicio del nuevo gobierno.
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Oficina de transición continúa recibiendo a ciudadanos
El canal estatal informó además que la oficina de la presidenta electa mantiene un flujo constante de ciudadanos y representantes de distintos sectores, quienes acuden para expresar su respaldo, presentar documentos o solicitar reuniones con el equipo de transición.
Asimismo, TV Perú señaló que Keiko Fujimori inició su jornada alrededor de las 9:30 a.m. al salir de su vivienda en el distrito de San Borja, donde recibió el saludo de simpatizantes antes de dirigirse a su oficina.
Keiko Fujimori nombre equipos de transparencia
La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, ha designado a sus equipos de transferencia que trabajarán con los distintos ministerios en el proceso previo al cambio de mando, programado para el 28 de julio. El jefe del Equipo de Transferencia, Marco Vinelli, formalizó la acreditación de los representantes sectoriales que asumirán la recopilación de información y el diagnóstico de cada área, con el objetivo de facilitar una transición ordenada. La oficina de la presidenta electa comunicó que la labor de estos equipos permitirá establecer un panorama claro para el inicio de la nueva gestión.
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La relación de responsables asignados abarca carteras clave como la Presidencia del Consejo de Ministros, donde Vinelli lidera el equipo acompañado de figuras como Giulliana Loza y Shirley Montenegro Flores. El economista Vinelli enfrenta cuestionamientos por una demanda de indemnización del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y una investigación fiscal. Su trayectoria incluye experiencia en economía agrícola y análisis de infraestructura. Los equipos sectoriales también incluyen nombres para ministerios como Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Interior, Defensa, Salud, Educación, entre otros, aunque aún quedan por definirse responsables en Justicia y Derechos Humanos, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Desarrollo e Inclusión Social.
Los equipos sectoriales están conformados por especialistas y colaboradores de confianza de Fujimori, seleccionados para recabar información y elaborar diagnósticos en cada sector del Estado peruano. Entre los integrantes figuran Carlos Saco-Vértiz Tudela en Relaciones Exteriores, Juan Odar en Economía y Finanzas, y Vicente Álvarez Moreno en Interior. La formalización de estos equipos constituye un paso central en la preparación del traspaso administrativo, mientras se espera la designación de los representantes faltantes para completar el proceso de transición en todos los ministerios.
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