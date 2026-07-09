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Deportivo Municipal vs Defensor Santa Teresa: día, hora y sede de la revancha por la Liga Departamental de la Copa Perú 2026

La ‘Academia’ se va a Cañete para intentar mantener la ventaja lograda en el partido de ida y seguir su camino de regreso a la Liga 1

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Deportivo Municipal – Defensor Santa Teresa - Copa Perú – Perú – deportes – 8 julio
El encuentro se jugará el domingo 12 de julio a las 15:00 en el estadio Óscar Ramos, con la serie abierta tras el 2-1 logrado en Chorrillos por el cuadro edil (Deportivo Municipal)

Deportivo Municipal afrontará su primer examen como visitante en la Liga Departamental de Lima, instancia departamental de la Copa Perú 2026, cuando se mida con Defensor Santa Teresa en el duelo de vuelta de la Fase 1. La serie quedó abierta tras el 2-1 del elenco edil en la ida y se definirá en Imperial, escenario donde el subcampeón cañetano intentará cambiar la historia para sostenerse en carrera.

La etapa ingresó en la semana de definiciones luego de la jornada inaugural. Los equipos que superen esta primera ronda mantendrán la posibilidad de avanzar dentro del torneo departamental, en el camino hacia la aspiración mayor de alcanzar la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026.

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Municipal parte con una ventaja mínima, pero el cruce no ofrece márgenes de confianza. El conjunto de San Vicente mostró un nivel competitivo en la ida y quedó en condiciones de exigir al favorito de la llave, en una serie que se resolverá por eliminación directa y que obliga a sostener concentración en cada pasaje del trámite.

Día y hora del partido Deportivo Municipal vs Defensor Santa Teresa

Deportivo Municipal – Defensor Santa Teresa - Copa Perú – Perú – deportes – 8 julio
El estadio Óscar Ramos de Imperial será escenario del duelo decisivo entre Defensor Santa Teresa y Deportivo Municipal. La serie favorece 2-1 al equipo edil, que buscará sellar su clasificación. (Deportivo Municipal)

La revancha entre Defensor Santa Teresa y Deportivo Municipal quedó programada para el domingo 12 de julio, a las 15:00 horas, en el estadio Óscar Ramos de Imperial. Allí, el representante cañetano será local ante el equipo de Lima, que deberá administrar la diferencia obtenida en Chorrillos.

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El cuadro edil viajará a Imperial con el objetivo de resguardar el 2-1 de la ida. Del otro lado, el elenco de San Vicente está obligado a incrementar su producción para dar vuelta la serie frente a un rival señalado como uno de los principales candidatos del certamen departamental.

El antecedente inmediato sostiene la paridad del cruce. Pese a que Municipal llegó a la apertura con mejores tramos de control en campo contrario, la visita supo ajustar su planteo y equilibró el trámite, un dato que alimenta la expectativa en la previa de los 90 minutos decisivos.

Así fue el partido de ida

Deportivo Municipal – Defensor Santa Teresa - Copa Perú – Perú – deportes – 8 julio
La ida ofreció un partido parejo y cambiante. Municipal abrió el marcador, Defensor Santa Teresa igualó antes del descanso y un gol en los descuentos dio la ventaja al conjunto edil. (Deportivo Municipal)

El primer capítulo se disputó en el Estadio Municipal de Chorrillos, con victoria de Deportivo Municipal por 2-1 sobre Defensor Santa Teresa, por la ida de la Fase 1. El local se adelantó a los 21 minutos por intermedio de Matías Panduro, pero el conjunto cañetano respondió con el empate a los 31, a través de Renzo Quispe.

El desarrollo tuvo momentos diferenciados. Municipal asumió la iniciativa en el arranque y buscó profundidad, aunque sin sostener precisión en los metros finales. El 1-0 llegó cuando Panduro encontró el espacio para definir y quebrar el equilibrio del partido.

El gol no modificó de inmediato la idea del equipo edil, que continuó con intención ofensiva. Sin embargo, la diferencia duró poco. Defensor Santa Teresa fortaleció su postura, compitió con mayor firmeza y generó aproximaciones desde acciones puntuales, con énfasis en los balones detenidos.

Ese crecimiento quedó reflejado en el 1-1, con Quispe como ejecutor de la situación más clara de su equipo. A partir de esa igualdad, el encuentro tomó otro ritmo, con pasajes de fricción y tensión en las divididas, y con ambos conjuntos atentos a aprovechar cualquier ventaja.

En el segundo tiempo, el juego se concentró en la disputa del mediocampo y en avances que no terminaron de traducirse en ocasiones concluyentes. Las aproximaciones existieron, pero ninguna se convirtió en dominio sostenido, y el 1-1 empezó a instalarse como resultado posible.

El desenlace cambió en el tiempo añadido. A los 92 minutos, Municipal contó con un tiro libre y halló el gol del triunfo con un remate de media distancia de José Mesías, que estableció el 2-1 y dejó al equipo de Lima con ventaja para la definición en Imperial.

El resto de la programación de la vuelta en la Fase 1

Deportivo Municipal – Defensor Santa Teresa - Copa Perú – Perú – deportes – 8 julio
La Fase 1 de la Liga Departamental de Lima continuará este fin de semana con diez partidos de vuelta. Los clasificados seguirán en carrera por un lugar en la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. (Deportivo Municipal)

La Fase 1 de la Liga Departamental de Lima tendrá más encuentros de vuelta durante el fin de semana. El sábado 11 de julio, Deportivo Huracán (Canta 2) enfrentará a Alianza Quepepampa (Huaral 4) en el Estadio San Antonio de Trapiche, desde las 14:00 horas.

Ese mismo día, Bella Esperanza (Cañete 1) recibirá a Defensor Carhua (Canta 3) en el Estadio Municipal de Quilmaná, a las 15:00 horas, tras la victoria 2-0 lograda en el duelo de ida jugado en Canta. También el sábado 11, AIPSA Fútbol Club (Barranca 1) jugará con Alianza San Mateo (Huarochirí 3) en el Estadio Patrullero Gonzáles, a las 15:30 horas.

El domingo 12 de julio se desarrollará la mayor parte de la cartelera. Además del cruce en Imperial, Sport Relámpago (Canta 1) se medirá con Barcelona F.B.C. (Huaral 3) en el Estadio Municipal de Canta, a las 15:00 horas. En simultáneo, Sport Santa Rosa (Huaral 2) chocará con Fútbol Club Cupiche (Huarochirí 2) en el Estadio Rómulo Shaw de Chancay, a las 15:00 horas.

A esa misma hora, Juventud Naturales (Huaral 1) enfrentará a Arsenal Lawn Tennis (Lima 3) en el Estadio Lores Colán (Huaral), a las 15:00 horas. Más tarde, Nicolás de Piérola (Huaura 2) jugará con Peñarol San Mateo (Huarochirí 4) en el Estadio Segundo Aranda Torres (Huacho), desde las 15:30 horas.

También el domingo 12, Sport Humaya (Huaura 1) recibirá a Walter Ormeño (Cañete 3) en el Estadio Manuel Fumagalli, a las 15:30 horas. En Chosica, C.D. San Juan Bosco (Huarochirí 1) será local ante Juventud Puente Bolívar (Barranca 3) en el Estadio Solís García, a las 15:30 horas.

En Barranca, Deportivo Potao (Barranca 2) se cruzará con América Santa Isabel (Lima 2) en el Estadio Municipal de Barranca, a las 15:30 horas. Finalmente, Regatas Lima (Lima 1) recibirá a Juventud Molino (Huaura 3) en el Club Regatas Lima (Villa Deportiva Km 20, Panamericana Sur), a las 16:00 horas, con la misión de revertir el 2-0 sufrido en la ida.

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