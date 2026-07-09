Rafael López Aliaga anuncia alianza de al menos cuatro partidos para enfrentar a oposición en el Congreso bicameral

Rafael López Aliaga confirmó la formación de una alianza integrada por al menos cuatro partidos, orientada a enfrentar a la oposición en el Congreso bicameral

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció este miércoles la conformación de una alianza con al menos cuatro partidos políticos para enfrentar a la coalición parlamentaria de Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación en el nuevo Congreso bicameral.

El dirigente sostuvo que se trata de una “oportunidad de oro para el Perú” y subrayó la necesidad de unir fuerzas para impulsar proyectos dirigidos a superar las brechas sociales.

“Estamos conversando por lo menos con dos bancadas más. La condición es externa, que estén a favor de Perú. Y el momento también de cubrir las brechas de ese estado ausente y corrupto que hemos tenido hasta ahora”, dijo en una rueda de prensa después de reunirse con la mandataria electa, Keiko Fujimori.

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“Es el momento de cubrir el tema de agua, alimentación, educación, salud e infraestructura de calidad, con mecanismos novedosos que ya se verán en los proyectos de ley”, añadió.

Consultado sobre la posibilidad de una coalición con Fuerza Popular y otras agrupaciones cercanas al oficialismo, López Aliaga precisó que su objetivo es “tener un bloque de por lo menos cuatro partidos”.

El dirigente de Renovación Popular destacó que la coalición busca impulsar proyectos de ley enfocados en agua, alimentación, educación, salud e infraestructura de calidad

“Pero yo pregunto: ¿alguien me va a negar su firma para tener agua de emergencia en todo el Perú? ¿Cree que alguien me va a negar su firma para un proyecto de ley para que los colegios sean comedores con tres comidas por día y tengan central de compras en la propia región?“, planteó.

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“¿Cree que alguien me va a negar la firma para que las grandes mineras del Perú inviertan directamente, sin pasar la plata por el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), en poner hospitales de calidad, colegios de calidad, autopistas de calidad en todo el Perú? Yo creo que hay puntos de coincidencia”, avanzó.

El dirigente mencionó contactos con figuras políticas de otros partidos, como el líder de Obras, Ricardo Belmont, a quien aseguró conocer desde “muchos años” y con quien afirmó que “pensamos igual”. También destacó conversaciones con el líder de Ahora Nacional, Alfonso López Chau, sobre temas en los que coincidieron.

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“O sea, no hay que cerrarnos. Creo que es el momento de ampliar la cobertura donde podamos sacar por casi unanimidad este tipo de iniciativas que van justamente a cubrir la brecha social enorme que tiene el Perú”, expresó.

Consultado sobre la participación de ambos dirigentes en el bloque liderado porSánchez, quien perdió ante Fujimori, López Aliaga respondió que puede “responder por lo que ha conversado” él, “no por lo que conversa un tercero”.

López Aliaga sostuvo conversaciones con líderes de otras agrupaciones, como Ricardo Belmont y Alfonso López Chau, y aseguró que existen coincidencias en la agenda social y de inversiones

Sánchez comunió en la víspera que los planes de su coalición -junto a los partidos Obras y Ahora Nación- serán la justicia hacia las víctimas de las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023 tras la destitución y encarcelamiento del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022) y la libertad del exmandatario, condenado a prisión por el fallido intento de golpe de Estado.

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Asimismo, la coalición izquierdista aboga por la derogatoria de las ‘leyes procrimen’, un conjunto de normas aprobadas por el Congreso con el objetivo aparente de contrarrestar el auge de la actividad del crimen organizado, pero cuyo efecto ha sido principalmente el opuesto.

De igual manera, informaron que ejercerán, desde ambas cámaras legislativas, “un control político firme, vigilante y responsable” para defender los derechos de los ciudadanos, recuperar la justicia, el equilibrio e independencia de poderes, la seguridad ciudadana y la democracia en el país.