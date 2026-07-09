Gonzalo Torres celebra 30 años de matrimonio junto a Muss Hernández: "Amor de mi vida"

Gonzalo Torres, el actor peruano conocido por dar vida al entrañable ‘Gonzalete’ en la serie ‘Pataclaun’, celebró tres décadas de matrimonio con su esposa, la oradora y coach venezolana-peruana Muss Hernández, con una publicación en redes sociales que incluyó fotografías inéditas de su boda y de su vida cotidiana en pareja.
El anuncio, difundido el lunes 6 de julio, generó miles de reacciones y comentarios de seguidores y figuras del espectáculo peruano. El mensaje que Torres dedicó a Hernández fue directo y personal: “Feliz 30 aniversario, amor de mi vida. 30 años de casados, tres de enamorados y miles de millones de momentos por vivir juntos“, escribió el también conductor del programa ‘Sucedió en el Perú’.
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Las imágenes que acompañaron la publicación mostraron momentos de la ceremonia celebrada en Chincha el 6 de julio de 1996, así como escenas de su vida diaria como pareja.
El amor que nació en los ensayos de ‘Pataclaun’
La historia entre Gonzalo Torres y Muss Hernández tiene su origen en los primeros pasos del proyecto teatral que daría lugar a una de las series de comedia más recordadas de la televisión peruana. Fue la productora July Naters quien convocó a Hernández para participar en un taller vinculado a esa producción, donde la venezolana-peruana se desempeñó como escenógrafa.
Allí, en medio de los ensayos, Torres y Hernández se conocieron y comenzaron una relación que se extendió por tres años antes de formalizar su unión. La boda de la pareja tuvo lugar en Chincha en 1996, tras ese período de noviazgo que coincidió con el auge de ‘Pataclaun’ en la pantalla chica.
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El programa, emitido durante los años 90, convirtió a Torres en una figura popular gracias a su personaje del sacerdote pícaro cuya frase característica “aea” se volvió parte del vocabulario coloquial peruano y, años después, en un meme de circulación masiva en redes sociales.
Hernández, por su parte, también respondió públicamente al gesto de su esposo. “¡Hoy cumplimos 30 años de casados! Amo la pareja que hemos construido, caminando juntos a la par, un paso a la vez. Gonzalo Torres, gracias por compartir tu destino junto a mí”, publicó en sus propias redes sociales.
Quiénes son Gonzalo Torres y Muss Hernández
Torres es uno de los actores más versátiles de su generación en el Perú. Antes de volcarse a la actuación, tocó el bajo en dos bandas peruanas: Nosequién y los Nosecuántos y La Liga del Sueño. Su ingreso al elenco de ‘Pataclaun’ marcó el inicio de una carrera que lo llevó al teatro, la televisión y el cine, con participaciones en películas como ‘El Año del León’ y ‘El Año del Tigre’, donde alternó registros cómicos y dramáticos.
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Con el paso de los años, Torres buscó diversificar su trabajo más allá del personaje que lo hizo popular. Condujo el programa ‘A la vuelta de la esquina’, donde recorría barrios de Lima para registrar historias y personajes locales, y actualmente presenta ‘Sucedió en el Perú’ por TV Perú, un espacio de divulgación histórica y cultural. También ha incursionado en la radio, los podcasts y los talleres de clown.
Muss Hernández nació en Venezuela en 1968 y emigró al Perú a los 10 años junto a su familia. Posteriormente se radicó en Estados Unidos para estudiar Artes Plásticas y complementó su formación con cursos de desarrollo espiritual y personal. Hoy se desempeña como oradora, coach profesional, profesora y escritora. Cuenta además con una licenciatura en Ciencias de la Mente otorgada por el Centro Alquimia de Lima.
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La publicación de Torres en redes sociales reunió en pocas horas miles de interacciones, con mensajes de felicitación de seguidores y colegas del medio artístico peruano que recordaron su trayectoria y celebraron la longevidad de su historia en común.
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