Somos Perú pide no entregar medalla de Gran Cruz a Jerí por archivada denuncia de violación y “conducta clandestina”

La bancada de Somos Perú formalizó ante el Congreso su rechazo a que José Jerí reciba la medalla de Gran Cruz, argumentando motivos éticos, morales y de idoneidad pública

La bancada de Somos Perú, a la que perteneció el exgobernante interino José Jerí, formalizó este lunes ante el Congreso su rechazo a la propuesta de otorgar la medalla en el grado de Gran Cruz al legislador, quien asumió la jefatura de Estado como titular del Parlamento tras la vacancia de Dina Boluarte.

En una carta dirigida a Fernando Rospigliosi, presidente del Legislativo, el grupo fundamentó su oposición en “estrictas consideraciones de orden ético, moral y de idoneidad pública”, al destacar que la distinción representa “la máxima condecoración que otorga este Poder del Estado a ciudadanos que han brindado servicios eminentes a la Nación”.

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Somos Perú, bancada a la cual Jerí renunció en junio pasado, añadió que “su historial de actuación pública y los cuestionamientos constitucionales que motivaron su apartamiento de la alta magistratura del Estado son de público conocimiento, resultando incongruente y agraviante para el país pretender honrar una gestión caracterizada por los siguientes hechos”.

Detalló seguidamente que el exjefe de Estado transitorio afrontó una investigación por violencia sexual finalmente archivada, y que no se sometió “en su debido momento, a la realización de la pericia psicológica obligatoria ordenada por el Poder Judicial (...), conducta incompatible con la probidad exigida a un exjefe de Estado o alto funcionario”.

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El grupo parlamentario señaló que Jerí, quien asumió la presidencia tras la vacancia de Dina Boluarte y renunció a Somos Perú en junio, enfrenta cuestionamientos constitucionales y un historial de gestión controvertido

Mencionó, además, la “conducta clandestina (...) en encuentros nocturnos de carácter encubierto y fuera del recinto oficial del Palacio de Gobierno, específicamente en un establecimiento comercial de comida china (chifa), con el referido ciudadano Zhihua Yang, quien ostentaba simultáneamente la condición de proveedor del Estado”.

Posteriormente, el portavoz oficial de la bancada, Héctor Valer, expresó en un comunicado que “entregar la máxima distinción de este Poder del Estado a una figura con un historial de actuación pública repugnante resulta un agravio para el país”.

“Esta rotunda oposición se sustenta en una serie de inconductas de extrema gravedad ética, que van desde su comprobada evasión a la justicia al resistirse a mandatos judiciales de terapias en la investigación por violación sexual, hasta su rol de sabotaje como ‘topo’ en la Comisión Investigadora de Empresas Chinas, encubriendo sus nexos y reuniones clandestinas con proveedores del Estado”, añadió.

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Valer agregó “la grave vulneración de la seguridad nacional al permitir el ingreso a Palacio de Gobierno de ciudadanos con arresto domiciliario, y el repudiable uso indebido de la sede del Ejecutivo para actividades ajenas a su función, menoscabando la investidura presidencial”.

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó la gestión del presidente Jerí y advirtió que su permanencia en el cargo no está asegurada. | Canal N

En ese sentido, hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios del Congreso “para que se sumen a esta postura y soliciten formalmente la no condecoración”, en especial a Fuerza Popular, que lidera la mandataria electa Keiko Fujimori, a quien Jerí apoyó en el balotaje.

“El país exige autoridades probas y símbolos que enaltezcan a la Nación, no premios que validen el deshonor”, concluyó. El Consejo de la Medalla de Honor del Congreso evaluará este jueves, a las 2:00 de la tarde, si otorga o no la medalla al parlamentario.

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Jerí estuvo al mando de Palacio durante cuatro meses donde no pudo resistir las sospechas y dudas generadas por su comportamiento como mandatario, al mantener reuniones clandestinas con empresarios chinos y ser señalado de supuestas irregulares en la contratación de funcionarias que previamente había recibido en su oficina.