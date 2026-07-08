Reunidos: López Aliaga pide a Fujimori S/ 5.000 millones para seguridad y que el 50% del impuesto minero financie obras en el sur

Rafael López Aliaga solicitó a Keiko Fujimori destinar 5.000 millones de soles del crédito suplementario al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y propuso que la mitad del impuesto minero del sur financie directamente obras en esa región

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, pidió este miércoles a la presidenta electa Keiko Fujimori destinar 5.000 millones de soles, “la mitad del crédito suplementario”, al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y que el 50% del impuesto minero del sur financie de manera directa obras para esa región.

La propuesta se presentó tras un encuentro entre ambos dirigentes políticos, el primero desde la campaña electoral, marcada por enfrentamientos y por el respaldo que el exalcalde de Lima brindó a Fujimori para el balotaje en el que venció a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

“El crédito suplementario, que son diez mil millones de soles, una barbaridad de dinero, hemos planteado que la mitad de ese dinero vaya al problema número uno del Perú, que es la seguridad ciudadana, a la compra de equipos de inteligencia”, señaló en una rueda de prensa después de la reunión.

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Sostuvo seguidamente que esos recursos permitirían la adquisición de tecnología para combatir delitos como la extorsión y el sicariato, en un plan que, según sus palabras, contempla “equipos de chuponeo legal”.

El pedido se realizó tras el primer encuentro entre ambos líderes desde la campaña electoral, donde López Aliaga respaldó a Fujimori en la segunda vuelta

“Eso se combate con inteligencia, con chuponeo, geolocalización y una central de recompensas, que es parte del plan de gobierno de Renovación Popular y también parte del plan de gobierno de Fuerza Popular”, afirmó.

El dirigente mencionó también que el equipo de seguridad ciudadana de su agrupación, encabezado por el general en retiro José Baella, jefe del Grupo Especial de Inteligencia Municipal de Lima, y Calisto Giampietri, senador electo que también asistió a la cita, se comprometió a colaborar con el Ejecutivo entrante “para erradicar” la violencia, ese “cáncer”, “antes de fin de año”.

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Durante la misma reunión, López Aliaga subrayó que “el sur necesita inversión directa de la empresa privada” a través de obras por impuestos, por lo que solicitó que el 50% del impuesto minero se destine directamente a “dar bienestar, a los colegios del sur bien equipados, bien hechos, con inversión directa”.

“Que no vaya al MEF (Ministerio de Economía), que el 50% del impuesto vaya a hacer obra justamente de educación, vaya a hacer obra hospitalaria, vaya a hacer lo que es los colegios con alimentación en el colegio para erradicar la anemia, los albergues contra los friajes”, indicó.

Planteó que los fondos permitirían adquirir equipos de inteligencia y tecnología para combatir delitos como extorsión y sicariato, e impulsar una central de recompensas

Añadió que existe una “deuda con el sur” y que el presupuesto ejecutado hasta la fecha debe revisarse para garantizar austeridad y canalizar fondos hacia agua, alimentación, salud y educación. “Sí hay plata para que los niños del Perú tengan educación de calidad y los profesores del Perú tengan instrumentos. Démosle esa posibilidad, démosle esa inversión”, expresó.

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El exaspirante puso énfasis, asimismo, en que el crédito suplementario se destine a obras de prevención del fenómeno de El Niño, “que se viene con fuerza” en las próximas semanas.

Agregó, por último, que una “prioridad” de Renovación Popular será garantizar que los recursos beneficien a quienes padecen las consecuencias de un “Estado corrupto y ausente”.

López Aliaga acusó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, de protagonizar un “golpe de Estado electoral” al desestimar sus reclamos sobre un supuesto fraude, sin presentar pruebas, que lo excluyó de la segunda vuelta. A pesar de ello, posteriormente pidió el voto a favor de Fujimori, a quien antes había calificado como “vaga”.

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