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La Superliga de Rumanía pondera a Renato Espinosa, goleador revelación de la pasada campaña: “Excelencia peruana”

A pesar de que el delantero nacional derrapó a la Segunda División, logró demostrar una capacidad goleadora loable, la cual ha sido reconocida por la organización de la Liga I

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Renato Espinosa irrumpió con fuerza en la Superliga de Rumanía pese a perder la categoría con el Unirea 04 Slobozia. - Crédito: Difusión
Renato Espinosa irrumpió con fuerza en la Superliga de Rumanía pese a perder la categoría con el Unirea 04 Slobozia. - Crédito: Difusión

La Superliga de Rumanía ha sido el escenario ideal para que Renato Espinosa se confirme como un delantero con ritmo creciente e irrumpa con fuerza en un curso que tuvo claroscuros. Porque si bien se posicionó como uno de los anotadores revelación del certamen doméstico, perdió la categoría por la mala dinámica del Unirea 04 Slobozia.

A pesar de esa estrepitoso fiasco, Espinosa ha encontrado un agradable reconocimiento por parte de la organización Liga I, que a través de su cuenta oficial de Instagram publicó un video recopilatorio con sus mejores goles bajo la siguiente presentación: “Excelencia peruana”.

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Renato Espinosa se convirtió en el goleador del Unirea Slobozia, aunque no pudo evitar el descenso. - Crédito: Difusión
Renato Espinosa se convirtió en el goleador del Unirea Slobozia, aunque no pudo evitar el descenso. - Crédito: Difusión

El post, que llegó a ser anclado por el delantero peruano en su feed, ha reunido los nueve goles del ‘9’ anotados en sus 22 participaciones en la campaña anterior. Sus víctimas a lo largo del periodo fueron FC Hermannstadt (x3), Rapid Bucarest, Metaloglobus Bucarest (x2), Otelul Galati, Farul Constanta y Csikszereda M. Ciuc.

No puede ignorarse, además, el mensaje que acompaña la publicación, el cual demuestra la admiración que existe en la élite de Rumanía por el recorrido personal notable de un Espinosa que en su primera incursión dejó claras muestras de ser un delantero con carácter y mucha capacidad de cara a arco contrario.

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Aunque el delantero peruano descendió con Unirea Slobozia, registró números notables en su primer recorrido europeo. | VIDEO: Superliga de Rumanía

Permanencia en la Liga I

A pesar de que el Unirea Slobozia derrapó hacia la división de plata de Rumanía por su esperpéntico desenvolvimiento tanto en la Liga I como en la liguilla por la permanencia, Renato Espinosa pudo quedarse en la máxima categoría al encontrar un nuevo destino por un periodo adecuado.

Por sus gratas actuaciones en la Superliga de Rumanía, el atacante peruano llamó la atención del recién ascendido Corvinul Hunedoara, que al enterarse que el futbolista estaba libre, le trasladó una propuesta formal, la misma que acabó en un acuerdo definitivo de transferencia.

Renato Espinosa defenderá la camiseta del Corvinul Hunedoara. - Crédito: Difusión
Renato Espinosa defenderá la camiseta del Corvinul Hunedoara. - Crédito: Difusión

Con el paso que ha dado, Espinosa no solo podrá seguir aumentando su cuota goleadora en el próximo curso de la Primera División de Rumanía, también se posicionará como un delantero convocable para la selección peruana durante la regeneración que viene estableciendo Mano Menezes.

Eso sí, la idea es que Renato Espinosa iguale o supere sus estadísticas goleadoras en su nuevo periplo con el Corvinul Hunedoara, institución tradicional del fútbol rumano que ha regresado al circuito profesional tras más de tres décadas hundido en la Liga 2.

El delantero peruano celebró ante Hermannstadt. | VIDEO: PRIMA 1

Espinosa, enfocado en Europa

Renato Espinosa despertó el interés de los clubes más grandes de Perú tras su sobresaliente desempeño en Rumanía. Tanto Universitario como Alianza Lima intentaron ficharlo, pero el ‘9′ decidió rechazar cualquier tipo de acercamiento.

Espinosa argumentó su decisión al señalar: “Me puse a pensar qué puede pesar más, si ser el ‘9’ de un equipo grande acá o usar un año más como trampolín en Europa para poder saltar a un equipo que por ahí me va a clasificar a Champions League”.

Renato Espinosa acabó su etapa en Unirea Slobozia registrando 9 goles. - Crédito: Difusión
Renato Espinosa acabó su etapa en Unirea Slobozia registrando 9 goles. - Crédito: Difusión

El regreso a la Liga 1, según el propio Renato, habría representado un retroceso en su trayectoria. Además, consideró que esa decisión habría limitado sus opciones de retornar a Europa en el corto plazo, una situación que no estaba dispuesto a aceptar en esta etapa de su carrera.

Con las puertas cerradas en el fútbol peruano, Renato Espinosa optó finalmente por aceptar la propuesta del Hunedoara. La oferta del club se impuso a las de FC Argeș y Petrolul, consolidando la determinación del atacante de mantenerse en el circuito europeo.

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