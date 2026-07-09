La Superliga de Rumanía pondera a Renato Espinosa, goleador revelación de la pasada campaña: “Excelencia peruana”

La Superliga de Rumanía ha sido el escenario ideal para que Renato Espinosa se confirme como un delantero con ritmo creciente e irrumpa con fuerza en un curso que tuvo claroscuros. Porque si bien se posicionó como uno de los anotadores revelación del certamen doméstico, perdió la categoría por la mala dinámica del Unirea 04 Slobozia.
A pesar de esa estrepitoso fiasco, Espinosa ha encontrado un agradable reconocimiento por parte de la organización Liga I, que a través de su cuenta oficial de Instagram publicó un video recopilatorio con sus mejores goles bajo la siguiente presentación: “Excelencia peruana”.
PUBLICIDAD
El post, que llegó a ser anclado por el delantero peruano en su feed, ha reunido los nueve goles del ‘9’ anotados en sus 22 participaciones en la campaña anterior. Sus víctimas a lo largo del periodo fueron FC Hermannstadt (x3), Rapid Bucarest, Metaloglobus Bucarest (x2), Otelul Galati, Farul Constanta y Csikszereda M. Ciuc.
No puede ignorarse, además, el mensaje que acompaña la publicación, el cual demuestra la admiración que existe en la élite de Rumanía por el recorrido personal notable de un Espinosa que en su primera incursión dejó claras muestras de ser un delantero con carácter y mucha capacidad de cara a arco contrario.
PUBLICIDAD
Aunque el delantero peruano descendió con Unirea Slobozia, registró números notables en su primer recorrido europeo. | VIDEO: Superliga de Rumanía
Permanencia en la Liga I
A pesar de que el Unirea Slobozia derrapó hacia la división de plata de Rumanía por su esperpéntico desenvolvimiento tanto en la Liga I como en la liguilla por la permanencia, Renato Espinosa pudo quedarse en la máxima categoría al encontrar un nuevo destino por un periodo adecuado.
Por sus gratas actuaciones en la Superliga de Rumanía, el atacante peruano llamó la atención del recién ascendido Corvinul Hunedoara, que al enterarse que el futbolista estaba libre, le trasladó una propuesta formal, la misma que acabó en un acuerdo definitivo de transferencia.
Con el paso que ha dado, Espinosa no solo podrá seguir aumentando su cuota goleadora en el próximo curso de la Primera División de Rumanía, también se posicionará como un delantero convocable para la selección peruana durante la regeneración que viene estableciendo Mano Menezes.
PUBLICIDAD
Eso sí, la idea es que Renato Espinosa iguale o supere sus estadísticas goleadoras en su nuevo periplo con el Corvinul Hunedoara, institución tradicional del fútbol rumano que ha regresado al circuito profesional tras más de tres décadas hundido en la Liga 2.
Espinosa, enfocado en Europa
Renato Espinosa despertó el interés de los clubes más grandes de Perú tras su sobresaliente desempeño en Rumanía. Tanto Universitario como Alianza Lima intentaron ficharlo, pero el ‘9′ decidió rechazar cualquier tipo de acercamiento.
Espinosa argumentó su decisión al señalar: “Me puse a pensar qué puede pesar más, si ser el ‘9’ de un equipo grande acá o usar un año más como trampolín en Europa para poder saltar a un equipo que por ahí me va a clasificar a Champions League”.
PUBLICIDAD
El regreso a la Liga 1, según el propio Renato, habría representado un retroceso en su trayectoria. Además, consideró que esa decisión habría limitado sus opciones de retornar a Europa en el corto plazo, una situación que no estaba dispuesto a aceptar en esta etapa de su carrera.
Con las puertas cerradas en el fútbol peruano, Renato Espinosa optó finalmente por aceptar la propuesta del Hunedoara. La oferta del club se impuso a las de FC Argeș y Petrolul, consolidando la determinación del atacante de mantenerse en el circuito europeo.
Más Noticias
María Alejandra Marín seguirá como armadora de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: colombiana firmó su renovación
El club blanquiazul confirmó la continuidad de la ‘cafetera’ quien fue una pieza clave en el último campeonato nacional. La armadora afirmó que su decisión respondió al vínculo construido
Sporting Cristal se queda sin Silvana Alfaro para la final ante Universitario de la Liga Femenina 2026: ¿Qué pasó con la portera?
El equipo cervecero confirmó la salida de su arquera a poco de jugar la fina de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina contra Universitario de Deportes
Deportivo Municipal vs Defensor Santa Teresa: día, hora y sede de la revancha por la Liga Departamental de la Copa Perú 2026
La ‘Academia’ se va a Cañete para intentar mantener la ventaja lograda en el partido de ida y seguir su camino de regreso a la Liga 1
“Quiero campeonar”: Claudia Palza fija su gran objetivo con Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/27
La central de la selección peruana no escatima en expectativas de cara a su primera temporada en el conjunto de Odriozola. " La ‘U’ cada año está subiendo de puesto", remarcó
Claudia Palza revela el alcance de su lesión rumbo a la Copa Sudamericana de Vóley: “Recién la próxima semana voy a poder saltar”
La central peruana, que ya se perdió la Copa Latina, concedió que la dolencia física en el talón de Aquiles aún no le permite entrenarse a la par de sus compañeras en los trabajos con balón
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD