Christian Cueva rompe su silencio en 'Amor y Fuego' y muestra los chats que tiene con Macarena Gastaldo

En una entrevista exclusiva, el futbolista Christian Cueva rompe su silencio y responde a Macarena Gastaldo. Cansado de las especulaciones, Cueva muestra por primera vez los chats que demuestran que fue la modelo argentina quien lo contactó para reclamarle. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Christian Cueva rompió su silencio frente a las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ y exhibió su celular con los mensajes que intercambió con la modelo argentina Macarena Gastaldo, para contradecir la versión de que la buscó hace un mes. El jugador de Sport Boys aseguró que el único contacto que tuvo con Gastaldo ocurrió en 2024 y no recientemente, le dio un plazo de 24 horas para rectificarse y anunció el envío de una carta notarial.

La polémica estalló días antes, cuando Gastaldo declaró ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ —en presencia de Pamela López, expareja del futbolista— que alguien del entorno de Cueva se habría comunicado con ella hace aproximadamente un mes. La modelo aclaró que está comprometida y que no le dio mayor importancia al asunto, pero sus palabras bastaron para reaviva los rumores de infidelidad contra Pamela Franco, actual pareja del ‘Aladino’.

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Los chats y el ultimátum de Cueva

Ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, Cueva mostró la conversación de Instagram que, según él, resume el único vínculo real que tuvo con Gastaldo tras conocerla por amigos en común. En esos mensajes, la modelo argentina le reclamaba por haber sido incluida en una lista de presuntas amantes que Pamela López difundió en televisión hace dos años. El chat, según el futbolista, data de 2024 y no de las últimas semanas, como sugería la versión de Gastaldo.

En esa conversación, Gastaldo le escribió: “Hola, mira, no sé por qué estoy metida en este lío. No sé por qué en ese chat que sacó no le dijiste que no tenía nada que ver. Hablo por mí, no por las demás. ¿En qué momento estuvimos juntos nosotros o fui la otra? ¿Te llena de orgullo haberle dicho mi nombre? No lo entiendo. Siempre fui buena onda con vos”, según los mensajes difundidos por el propio jugador ante el programa.

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Christian Cueva mostró en 'Amor y Fuego' los chats con Macarena Gastaldo para negar que la buscó hace un mes.

Cueva respondió en aquel entonces con disculpas y atribuyó la situación a una edición malintencionada del chat original. “Hola Maca, espero que estés bien. Mira, te soy sincero, todo eso es editado, ella solo sabe que nos conocemos. Discúlpame por todo, ella está mal y me duele por mis hijos, pero eso lo veré por vía judicial. Perdóname por todo eso”, le escribió el futbolista, de acuerdo con los mensajes mostrados en ‘Amor y Fuego’.

Tras exponer esa conversación, Cueva lanzó un ultimátum público a Gastaldo: “Yo le digo a Macarena que tiene 24 horas para rectificarse. El día de mañana le va a llegar su carta notarial”. El jugador aclaró que no tenía intención de hacer pública esa conversación privada, pero que la decisión de Gastaldo de hablar ante las cámaras lo llevó a cambiar de postura.

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“Yo en ningún momento he querido mostrar ninguna conversación, pero viendo y escuchando algo que es mentira, la señorita dijo que no iba a exponer, bueno, yo lo expuse porque realmente está mintiendo”, afirmó ante el programa.

El origen de la polémica y los antecedentes del caso

La chispa de esta nueva controversia la encendió Gastaldo en su aparición junto a López en ‘Amor y Fuego’. La modelo señaló que el acercamiento de Cueva no fue directo, sino a través de un intermediario, y lo describió con distancia: “Por ahí quiso, hace un tiempito, hará creo que un mes. Me imagino que quiso saludarme, porque otra cosa no, imposible”, declaró.

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La modelo argentina aseguró que el supuesto acercamiento se habría realizado mediante un amigo y descartó cualquier interés sentimental, recordando que actualmente está comprometida. Willax/ Amor y Fuego.

López, presente en el mismo set, reaccionó con ironía: “A él le gusta eso, nunca se involucra él mismo”. El nombre de Macarena Gastaldo ya había aparecido en el radar mediático peruano cuando López expuso públicamente una lista de mujeres que, según ella, habrían tenido vínculos con su entonces esposo durante el matrimonio.

Gastaldo negó en ese momento cualquier situación comprometedora con Cueva y rechazó haber sido “la otra”. Esa misma negativa quedó registrada en los chats que el futbolista mostró esta semana. Cueva también respondió a quienes esperan verlo afectado por la polémica y cerró su intervención en ‘Amor y Fuego’ con un mensaje directo.

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“Basta, uno realmente quiere vivir tranquilo. Ya son tres años así que ya... si quieren verme jodido, no lo van a ver, porque realmente estoy bien, estoy tranquilo”. Además, retó a Gastaldo a presentar pruebas de sus afirmaciones si las tiene: “Yo le reto a que lo muestre si es así”, afirmó.