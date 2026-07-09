Rafael López Aliaga llama a la unidad con México: “Los políticos pasan, las naciones quedan”

Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, no se ha comunicado con gobierno de Sheinbaum para reanudar relación diplomática (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación diplomática entre Perú y México continúa en suspenso. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se refirió públicamente a la situación política peruana y confirmó que aún no ha tenido contacto con Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú.

Sheinbaum explicó en su conferencia matutina que la ruptura fue decisión del gobierno peruano, tras el asilo político que México otorgó a Betssy Chávez, exprimera ministra del exmandatario Pedro Castillo, procesada por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.

“Nosotros nos manifestamos en el sentido de que el presidente Castillo está preso ilegalmente. Ese punto de vista es nuestro punto de vista. Y tiene pruebas. No es un invento, no es que hubiera una afinidad política, no. Tiene pruebas”, dijo la presidenta mexicana.

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En esa línea, insistió en que su gobierno no reconoce la destitución de Pedro Castillo y mantiene la postura de que fue encarcelado de manera irregular.

“La cantidad de votos que se necesitaban para ello no se cumplieron en el Congreso. Es tan sencillo como eso de Perú. Esa es nuestra posición”, subrayó.

Elmer Schialer criticó públicamente las recientes declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, referidas a la situación judicial de Pedro Castillo

Rafael López Aliaga llama a la unidad

En medio de este escenario de desencuentro, el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, hizo un llamado a dejar atrás las diferencias políticas y a priorizar el vínculo entre ambas naciones.

“Yo creo que es momento de cubrir heridas, hermano. Creo que con México tenemos una relación de naciones hermanas. Entonces, hay que pasar por encima de estos temas coyunturales, porque finalmente las naciones quedan, los políticos pasan”, dijo el líder de Renovación Popular al ser consultado por las declaraciones de Sheinbaum.

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López Aliaga recalcó la importancia de mirar más allá de las coyunturas y enfocarse en la unidad de los pueblos, “Hay que ir más allá. Hay que ir a la unidad con el pueblo de México y no a los dichos de un político que pasa. Nada más”, precisó.

El político insistió en que los lazos históricos y culturales entre Perú y México no deben verse afectados por posiciones individuales o temporales, y apostó por la reconciliación desde la sociedad civil y el Estado.

Rafael López Aliaga aparece en una entrevista televisiva vistiendo una gorra azul claro con la letra R y una camisa celeste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primer encuentro entre López Aliaga y Keiko Fujimori

Tras las elecciones, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori protagonizaron su primer encuentro político. El alcalde de Lima le propuso a la presidenta electa destinar 5.000 millones de soles, la mitad del crédito suplementario, a fortalecer la seguridad ciudadana.

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“El crédito suplementario, que son diez mil millones de soles, una barbaridad de dinero, hemos planteado que la mitad de ese dinero vaya al problema número uno del Perú, que es la seguridad ciudadana, a la compra de equipos de inteligencia”, sostuvo López Aliaga.

La propuesta incluye la adquisición de tecnología orientada a combatir delitos como la extorsión y el sicariato, mediante equipos de geolocalización, inteligencia y una central de recompensas.

Asimismo, remarcó la existencia de una “deuda con el sur” y propuso revisar el presupuesto para asegurar que los fondos lleguen a las áreas más necesitadas, con énfasis en la prevención del Fenómeno El Niño y en garantizar condiciones dignas para la niñez y el profesorado.

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A pesar de diferencias previas, el alcalde de Lima reiteró su disposición a colaborar en la gestión de Fujimori para enfrentar los principales desafíos del país.