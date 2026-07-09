Perú Deportes

Silvana Alfaro se va al fútbol chileno para tener su segunda experiencia en el extranjero tras su abrupta salida de Sporting Cristal

La portera nacional se despidió de sus compañeras del club ‘celeste’ luego de la clasificación en Andahuaylas para asumir un nuevo reto fuera del país

Guardar
Google icon
Silvana Alfaro afrontaría su segunda experiencia en el extranjero. Crédito: Instagram Silvana Alfaro.
Silvana Alfaro afrontaría su segunda experiencia en el extranjero. Crédito: Instagram Silvana Alfaro.

Sporting Cristal sufrió una baja inesperada a pocos días de disputar la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. La arquera Silvana Alfaro puso fin a su vínculo con el conjunto ‘rimense’ y dejó el plantel de manera anticipada para emprender una nueva aventura internacional, una decisión que la marginará de la definición por el título frente a Universitario de Deportes.

La guardameta, también integrante de la selección peruana, rescindió su contrato con el cuadro ‘celeste’ apenas días después de que el equipo sellara su clasificación a la final en Andahuaylas. La salida sorprendió tanto por el momento en el que se produjo como por la importancia de Alfaro dentro del esquema de Sporting Cristal, donde había sido una de las futbolistas más regulares de la campaña.

PUBLICIDAD

La explicación, sin embargo, responde a una oportunidad profesional difícil de dejar pasar. El mercado de fichajes del país al que se incorporará estaba próximo a cerrarse, por lo que la operación debía concretarse de inmediato. Ante ese escenario, ambas partes acordaron poner fin al contrato de forma anticipada para que la arquera pudiera cerrar su incorporación a su nuevo equipo.

Silvana Alfaro se marcha de Sporting Cristal para asumir nuevo desafío en el extranjero. Crédito: Captura X.
Silvana Alfaro se marcha de Sporting Cristal para asumir nuevo desafío en el extranjero. Crédito: Captura X.

Aunque el club de destino todavía no ha sido anunciado oficialmente, el periodista Ítalo Villafuerte adelantó que Alfaro continuará su carrera en uno de los equipos más importantes del fútbol femenino chileno. “Silvana Alfaro se marcha a un club grande de Chile y es probable que no dispute la final con Sporting Cristal. Será su segunda experiencia en el extranjero, tras vestir la camiseta de Racing”, informó a través de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Con ello, la arquera de la selección peruana vivirá su segunda experiencia fuera del país, luego de haber defendido anteriormente los colores de Racing Club de Argentina. Su salida representa un importante salto en su carrera deportiva y confirma el creciente interés de clubes del exterior por futbolistas peruanas que vienen destacando tanto en la Liga Femenina como en la selección nacional.

La despedida de Silvana Alfaro

Horas después de confirmarse su salida, Silvana Alfaro utilizó sus redes sociales para despedirse de Sporting Cristal con un emotivo mensaje dirigido a sus compañeras, al comando técnico, a los trabajadores del club y a la hinchada celeste.

“Gracias por todo Sporting Cristal, fue una temporada increíble con ustedes”, escribió la arquera al inicio de una publicación en la que destacó el cariño recibido durante su permanencia en la institución.

Silvana Alfaro – Sporting Cristal – Universitario de Deportes - Liga Femenina – Perú – deportes – 7 julio
Una oferta internacional marcó el final del ciclo de Silvana Alfaro en Sporting Cristal. El club oficializó su salida y agradeció el compromiso de la guardameta durante la campaña rumbo a la final. (Sporting Cristal)

Asimismo, aseguró que se marcha con un profundo agradecimiento hacia todas las personas que formaron parte de esta etapa de su carrera. “Me voy con el corazón lleno, gracias a las personas que hicieron de esta etapa algo muy especial para mí. Gracias a mis compañeras, al comando técnico, a todos los trabajadores y a toda la familia celeste por acompañarme en este camino y confiar en mí. Defender estos colores fue un orgullo y cada momento que vivimos se quedará conmigo”, expresó.

Finalmente, Alfaro dejó abierta la posibilidad de un futuro reencuentro con el club ‘bajopontino’. “Hoy nuestros caminos toman rumbos distintos, pero siempre les desearé lo mejor. ¡Hasta pronto y gracias por todo! Fuerza Cristal”, concluyó.

Sporting Cristal vs Universitario: día, hora y dónde ver la primera final

Pese a la baja de su arquera titular, Sporting Cristal buscará dar el primer golpe en la serie por el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 cuando reciba a Universitario de Deportes.

El encuentro de ida se disputará este domingo 12 de julio en el Estadio Alberto Gallardo, desde las 15:15 p.m. (hora peruana). La transmisión estará disponible de manera gratuita a través del canal de YouTube de Bicolor+, donde los aficionados podrán seguir todas las incidencias de un clásico que definirá al primer campeón de la temporada.

Entradas del Universitario vs Sporting Cristal: precios y cómo comprar para la final ida de la Liga Femenina 2026.
Entradas del Universitario vs Sporting Cristal: precios y cómo comprar para la final ida de la Liga Femenina 2026.

Temas Relacionados

Silvana AlfaroSporting CristalLiga Femenina Perúperu-deportes

Más Noticias

María Alejandra Marín seguirá como armadora de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: colombiana firmó su renovación

El club blanquiazul confirmó la continuidad de la ‘cafetera’ quien fue una pieza clave en el último campeonato nacional. La armadora afirmó que su decisión respondió al vínculo construido

María Alejandra Marín seguirá como armadora de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: colombiana firmó su renovación

La Superliga de Rumanía pondera a Renato Espinosa, goleador revelación de la pasada campaña: “Excelencia peruana”

A pesar de que el delantero nacional derrapó a la Segunda División, logró demostrar una capacidad goleadora loable, la cual ha sido reconocida por la organización de la Liga I

La Superliga de Rumanía pondera a Renato Espinosa, goleador revelación de la pasada campaña: “Excelencia peruana”

Sporting Cristal se queda sin Silvana Alfaro para la final ante Universitario de la Liga Femenina 2026: ¿Qué pasó con la portera?

El equipo cervecero confirmó la salida de su arquera a poco de jugar la fina de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina contra Universitario de Deportes

Sporting Cristal se queda sin Silvana Alfaro para la final ante Universitario de la Liga Femenina 2026: ¿Qué pasó con la portera?

Deportivo Municipal vs Defensor Santa Teresa: día, hora y sede de la revancha por la Liga Departamental de la Copa Perú 2026

La ‘Academia’ se va a Cañete para intentar mantener la ventaja lograda en el partido de ida y seguir su camino de regreso a la Liga 1

Deportivo Municipal vs Defensor Santa Teresa: día, hora y sede de la revancha por la Liga Departamental de la Copa Perú 2026

“Quiero campeonar”: Claudia Palza fija su gran objetivo con Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La central de la selección peruana no escatima en expectativas de cara a su primera temporada en el conjunto de Odriozola. " La ‘U’ cada año está subiendo de puesto", remarcó

“Quiero campeonar”: Claudia Palza fija su gran objetivo con Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/27
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Rafael López Aliaga llama a la unidad con México: “Los políticos pasan, las naciones quedan”

Rafael López Aliaga llama a la unidad con México: “Los políticos pasan, las naciones quedan”

Rafael López Aliaga anuncia alianza de al menos cuatro partidos para enfrentar a oposición en el Congreso bicameral

Reunidos: López Aliaga pide a Fujimori S/ 5.000 millones para seguridad y que el 50% del impuesto minero financie obras en el sur

Somos Perú pide no entregar medalla de Gran Cruz a Jerí por archivada denuncia de violación y “conducta clandestina”

Primera ministra de Japón felicita a Keiko Fujimori tras ganar elección presidencial y destaca relación entre ambos países

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva le da 24 horas a Macarena Gastaldo para rectificarse y anuncia una carta notarial

Christian Cueva le da 24 horas a Macarena Gastaldo para rectificarse y anuncia una carta notarial

Christian Cueva rompe su silencio en 'Amor y Fuego' y muestra los chats que tiene con Macarena Gastaldo

Christian Cueva envía carta notarial a Macarena Gastaldo y muestra supuestos chats: “No me van a jod**”

Gonzalo Torres celebra 30 años de matrimonio junto a Muss Hernández: "Amor de mi vida"

Bryan Arámbulo responde a excantante tras denuncia laboral por no pagarle lo acordado: “Yo no le debo nada a nadie”

DEPORTES

María Alejandra Marín seguirá como armadora de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: colombiana firmó su renovación

María Alejandra Marín seguirá como armadora de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: colombiana firmó su renovación

La Superliga de Rumanía pondera a Renato Espinosa, goleador revelación de la pasada campaña: “Excelencia peruana”

Sporting Cristal se queda sin Silvana Alfaro para la final ante Universitario de la Liga Femenina 2026: ¿Qué pasó con la portera?

Deportivo Municipal vs Defensor Santa Teresa: día, hora y sede de la revancha por la Liga Departamental de la Copa Perú 2026

“Quiero campeonar”: Claudia Palza fija su gran objetivo con Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/27