Silvana Alfaro se va al fútbol chileno para tener su segunda experiencia en el extranjero tras su abrupta salida de Sporting Cristal

Silvana Alfaro afrontaría su segunda experiencia en el extranjero. Crédito: Instagram Silvana Alfaro.

Sporting Cristal sufrió una baja inesperada a pocos días de disputar la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. La arquera Silvana Alfaro puso fin a su vínculo con el conjunto ‘rimense’ y dejó el plantel de manera anticipada para emprender una nueva aventura internacional, una decisión que la marginará de la definición por el título frente a Universitario de Deportes.

La guardameta, también integrante de la selección peruana, rescindió su contrato con el cuadro ‘celeste’ apenas días después de que el equipo sellara su clasificación a la final en Andahuaylas. La salida sorprendió tanto por el momento en el que se produjo como por la importancia de Alfaro dentro del esquema de Sporting Cristal, donde había sido una de las futbolistas más regulares de la campaña.

PUBLICIDAD

La explicación, sin embargo, responde a una oportunidad profesional difícil de dejar pasar. El mercado de fichajes del país al que se incorporará estaba próximo a cerrarse, por lo que la operación debía concretarse de inmediato. Ante ese escenario, ambas partes acordaron poner fin al contrato de forma anticipada para que la arquera pudiera cerrar su incorporación a su nuevo equipo.

Silvana Alfaro se marcha de Sporting Cristal para asumir nuevo desafío en el extranjero. Crédito: Captura X.

Aunque el club de destino todavía no ha sido anunciado oficialmente, el periodista Ítalo Villafuerte adelantó que Alfaro continuará su carrera en uno de los equipos más importantes del fútbol femenino chileno. “Silvana Alfaro se marcha a un club grande de Chile y es probable que no dispute la final con Sporting Cristal. Será su segunda experiencia en el extranjero, tras vestir la camiseta de Racing”, informó a través de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Con ello, la arquera de la selección peruana vivirá su segunda experiencia fuera del país, luego de haber defendido anteriormente los colores de Racing Club de Argentina. Su salida representa un importante salto en su carrera deportiva y confirma el creciente interés de clubes del exterior por futbolistas peruanas que vienen destacando tanto en la Liga Femenina como en la selección nacional.

La despedida de Silvana Alfaro

Horas después de confirmarse su salida, Silvana Alfaro utilizó sus redes sociales para despedirse de Sporting Cristal con un emotivo mensaje dirigido a sus compañeras, al comando técnico, a los trabajadores del club y a la hinchada celeste.

PUBLICIDAD

“Gracias por todo Sporting Cristal, fue una temporada increíble con ustedes”, escribió la arquera al inicio de una publicación en la que destacó el cariño recibido durante su permanencia en la institución.

Una oferta internacional marcó el final del ciclo de Silvana Alfaro en Sporting Cristal. El club oficializó su salida y agradeció el compromiso de la guardameta durante la campaña rumbo a la final. (Sporting Cristal)

Asimismo, aseguró que se marcha con un profundo agradecimiento hacia todas las personas que formaron parte de esta etapa de su carrera. “Me voy con el corazón lleno, gracias a las personas que hicieron de esta etapa algo muy especial para mí. Gracias a mis compañeras, al comando técnico, a todos los trabajadores y a toda la familia celeste por acompañarme en este camino y confiar en mí. Defender estos colores fue un orgullo y cada momento que vivimos se quedará conmigo”, expresó.

PUBLICIDAD

Finalmente, Alfaro dejó abierta la posibilidad de un futuro reencuentro con el club ‘bajopontino’. “Hoy nuestros caminos toman rumbos distintos, pero siempre les desearé lo mejor. ¡Hasta pronto y gracias por todo! Fuerza Cristal”, concluyó.

Sporting Cristal vs Universitario: día, hora y dónde ver la primera final

Pese a la baja de su arquera titular, Sporting Cristal buscará dar el primer golpe en la serie por el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 cuando reciba a Universitario de Deportes.

El encuentro de ida se disputará este domingo 12 de julio en el Estadio Alberto Gallardo, desde las 15:15 p.m. (hora peruana). La transmisión estará disponible de manera gratuita a través del canal de YouTube de Bicolor+, donde los aficionados podrán seguir todas las incidencias de un clásico que definirá al primer campeón de la temporada.

PUBLICIDAD

Entradas del Universitario vs Sporting Cristal: precios y cómo comprar para la final ida de la Liga Femenina 2026.