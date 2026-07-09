Camión de encomiendas cae al río en ruta hacia Cusco y otra unidad queda recostada sobre la vía durante la misma jornada en Apurímac

Dos camiones de encomiendas de la empresa Shalom sufrieron accidentes en menos de un día en diferentes puntos de Apurímac. Composición: Infobae

El tránsito en distintas vías de Apurímac quedó afectado tras dos accidentes registrados con unidades de transporte de encomiendas de la empresa Shalom en menos de un día. Uno de los casos ocurrió en la ruta hacia Cusco y movilizó a equipos de emergencia debido a la caída de un camión a un río. El segundo incidente provocó restricciones temporales en la circulación vehicular en el distrito de Curahuasi.

Ambos hechos motivaron la intervención de la Policía Nacional del Perú y de personal de apoyo para atender las emergencias, restablecer el tránsito y realizar las diligencias que permitan determinar las causas de los accidentes. Según la información disponible, solo uno de los casos requirió labores de rescate, mientras que el otro dejó únicamente daños materiales.

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Camión de encomiendas cayó al río tras despiste en Casinchihua

El accidente de mayor gravedad ocurrió la noche del martes 7 de julio, cerca de las 7:00 p. m., en el puente Casinchihua, ubicado en la ruta con dirección a Cusco. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, un camión de transporte de encomiendas de la empresa Shalom salió de la vía y terminó dentro del río luego de caer desde el puente.

Las circunstancias que originaron el despiste permanecen bajo investigación de las autoridades. Hasta el momento no existe información oficial que determine qué provocó la pérdida de control de la pesada unidad antes de su caída.

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Tras el impacto, vecinos del sector acudieron al lugar para auxiliar al conductor del vehículo. Poco después, efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, personal de la Policía Nacional del Perú y transportistas que circulaban por la zona participaron en las labores de rescate y atención de la emergencia.

Emergencia afectó el tránsito en la carretera Interoceánica

Vecinos, bomberos, policías y transportistas participaron en el rescate del conductor del vehículo siniestrado. Facebook

El accidente también generó restricciones en la circulación vehicular sobre este tramo de la carretera Interoceánica. La presencia del vehículo siniestrado y las operaciones de rescate complicaron el desplazamiento de los conductores que utilizaban esta vía.

Mientras los equipos de emergencia desarrollaban sus labores, las autoridades ejecutaron acciones con el objetivo de recuperar las condiciones de tránsito en el menor tiempo posible. Además, recomendaron a los conductores circular con precaución por el sector de Casinchihua y mantenerse informados sobre el estado de la carretera mientras continuaban los trabajos en la zona.

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Otro vehículo de Shalom sufrió un incidente en Curahuasi

El segundo incidente se registró en el sector Occoruro, distrito de Curahuasi, donde otro camión quedó recostado sobre una cuneta. Facebook

Durante la misma jornada también se registró otro accidente con una unidad de la empresa Shalom. El hecho ocurrió en el sector de Occoruro, distrito de Curahuasi, a la altura del kilómetro 823+750 de la carretera Longitudinal de la Sierra Sur.

Según la información preliminar, el vehículo de carga ingresó a una curva y terminó recostado sobre la cuneta. La posición de la unidad invadió el carril contrario, situación que obligó a suspender temporalmente el tránsito en ambos sentidos de la vía.

Como consecuencia del incidente, decenas de vehículos permanecieron detenidos mientras se efectuaban las maniobras necesarias para retirar la unidad y recuperar la circulación normal en la carretera.

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Policía realizó diligencias para esclarecer las causas

A diferencia del accidente registrado en Casinchihua, este segundo caso no dejó personas lesionadas. La información disponible señala que solo se produjeron daños materiales en el vehículo involucrado.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar para ordenar el tránsito y ejecutar las diligencias correspondientes. Las causas del despiste serán establecidas como parte de las investigaciones que realizan las autoridades competentes.

Los dos accidentes registrados con unidades de la misma empresa durante una sola jornada volvieron la atención hacia las operaciones de transporte de encomiendas en recorridos de larga distancia y al estado de las vías utilizadas por este tipo de vehículos. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen las acciones necesarias para esclarecer ambos hechos y garantizar la circulación segura en los tramos afectados.

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