Melissa Klug se pronuncia acerca de las demandas de Jefferson Farfán en su contra: “Nunca dejará de hacerlo”

Melissa Klug se pronunció sobre las demandas que, según afirmó, mantiene Jefferson Farfán en su contra y aseguró que no espera que esa situación cambie.

La empresaria respondió a un usuario en redes sociales que le preguntó directamente por los líos legales con el padre de sus hijos varones y dejó una frase que volvió a encender el tema: “Te puedo asegurar que nunca dejará de hacerlo. Así que no me queda de otra que seguir defendiéndome siempre”.

La declaración apareció como respuesta a una consulta concreta: “¿Crees que algún día el padre de tus hijos deje de demandarte?”. Klug no se extendió en detalles sobre expedientes, fechas o procesos específicos, pero sí colocó el conflicto en un marco de continuidad, como si se tratara de un enfrentamiento judicial prolongado que ya asumió como parte de su vida.

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En paralelo, la empresaria también habló de la pensión alimenticia y afirmó que Jefferson Farfán no pasa pensión para su hijo mayor, pese a que —según dijo— ya está en la universidad. “Debería porque está en la universidad”, sostuvo, al referirse al aporte económico para su primogénito, y remarcó que el motivo que, según ella, se le habría dado es que el hijo ya alcanzó la mayoría de edad.

El cruce, nuevamente, pone sobre la mesa un tema que Klug describe como una batalla de desgaste: un proceso legal que, asegura, lleva casi 12 años y que le exige tiempo, dinero y energía emocional. “Son como ya casi 12 años, es una batalla, es como un cáncer, es una batalla que no termina nunca”, relató.

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Melissa Klug aseguró en redes que Jefferson Farfán “nunca dejará” de demandarla y que seguirá defendiéndose.

“Nunca dejará de hacerlo”: la respuesta de Melissa Klug a un usuario en redes

Klug eligió responder en el mismo terreno en el que se multiplican las preguntas y los juicios: redes sociales. El tono de su mensaje fue contundente, aunque breve, y se concentró en una idea de inevitabilidad: no cree que Jefferson Farfán deje de demandarla.

“Te puedo asegurar que nunca dejará de hacerlo. así que no me queda de otra que seguir defendiendome siempre”, escribió, planteando que su estrategia es continuar con su defensa legal ante lo que percibe como una escalada permanente.

La afirmación también sugiere un desgaste acumulado. No se limita a un “sí o no”, sino que coloca el conflicto en un largo plazo. Su respuesta no parece improvisada: suena a una conclusión a la que llegó después de años de procesos.

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La pensión del hijo mayor: “Debería porque está en la universidad”

En sus declaraciones, Melissa Klug también afirmó que Jefferson Farfán dejó de aportar para su hijo mayor, pese a que —según su versión— él ya está en la universidad.

“Debería porque está en la universidad”, insistió, marcando un punto de discusión que se repite en disputas familiares: cuándo termina el deber de pasar pensión y cómo se interpreta el inicio de una etapa formativa.

Klug sostuvo que el exfutbolista habría argumentado que el hijo ya es mayor de edad. Ella, sin embargo, puso el énfasis en la continuidad de estudios como razón para mantener apoyo económico.

La forma en que lo planteó se enfocó menos en el tecnicismo y más en lo que considera una obligación: no solo legal, sino de responsabilidad parental.

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Melissa Klug revela que Jefferson Farfán no pasa pensión para su hijo mayor: “Porque ya es mayor de edad”

“Yo sí tengo que gastar en abogado”: desgaste económico y emocional en casi 12 años

Klug describió el proceso judicial como una carga constante. Dijo que, a diferencia de Farfán, ella no cuenta con los mismos recursos ni contactos, y que eso la obliga a trabajar para pagar la defensa.

“Yo sí tengo que gastar en abogado, recurrir al abogado, sacar dinero o conseguir dinero, trabajar para pagar abogados y yo crío a sus hijos. Estoy 24/7 con ellos”, detalló.

En ese fragmento, su mensaje apunta a la asimetría: ella se presenta como la persona que asume la crianza cotidiana y, además, la carga de afrontar los costos de litigios que considera interminables. La frase “24/7” refuerza esa idea de presencia permanente en la vida de sus hijos.

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Cuando Klug afirma “seguir defendiéndome siempre”, lo conecta directamente con el gasto y la rutina de estar pendiente de procesos: abogados, escritos, audiencias, respuestas.

Otro punto que mencionó la empresaria fue la ausencia de comunicación directa con Farfán. Afirmó que ambos están bloqueados desde hace varios años y que no tienen contacto para nada.

“Nosotros estamos bloqueados hace como 5 años, 4 años. No tenemos contacto para nada y mira para mi mejor que no. Debería, porque es el papá de mis hijos. O sea, siempre tendría que haber una comunicación, porque todavía tenemos un hijo pequeño, pero si no lo quiere no lo voy a obligar…”, explicó.

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En esa línea, Klug sostuvo que el contacto ha quedado reducido a lo formal: “la única vía” sería por abogados y procedimientos judiciales. Ese escenario, según su relato, complica la dinámica familiar, especialmente por la presencia de un hijo menor.

“No estoy hablando nada malo”: temor a nuevas acciones legales y el pedido de frenar el conflicto

La empresaria también dejó una frase que revela su preocupación por la exposición mediática: dijo que no busca agravar la situación ni exponerse a nuevas acciones legales, y pidió explícitamente que no le envíen una carta notarial.

“No estoy hablando nada malo, no vaya a ser que me mandes una carta notarial, por favor, porque yo no estoy hablando nada malo. Solamente estoy diciendo que estoy hasta acá de los juicios”, expresó.

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Esa oración construye dos cosas a la vez. Por un lado, señala que está cansada de los procesos. Por otro, muestra que siente que cualquier declaración pública puede convertirse en un nuevo frente legal.

La frase “estoy hasta acá” es la parte emocional: el límite. Y conecta con su comentario en redes: “seguir defendiéndome siempre”.

Melissa Klug se pronuncia sobre polémica de Jefferson Farfán y Magaly Medina. IG