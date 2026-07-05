Sporting Cristal se metió en la final del Apertura de la Liga Femenina 2026: chocará con Universitario de Deportes

El equipo celeste igualó ante el Atlético Andahuaylas en el Estadio Municipal Los Chankas y confirmó su boleto a la definición del Torneo Apertura Femenino 2026, donde se medirá con Universitario de Deportes (Liga Femenina)

Sporting Cristal aseguró su lugar en la definición del Torneo Apertura Femenino 2026. El elenco de La Florida igualó 2-2 como visitante frente a Atlético Andahuaylas en el Estadio Municipal Los Chankas y, con ese resultado, completó la tarea iniciada en Lima.

El encuentro tuvo tramos de alta tensión, con un rival que remontó en el segundo tiempo y empujó hasta el final, pero el conjunto dirigido por Vivian Ayres halló una respuesta decisiva en el cierre.

El equipo celeste encontró la primera ventaja en la última acción del primer tiempo. A los 45 minutos, la delantera brasileña Tamara Alves apareció para romper el cero y darle aire a un partido que se había vuelto áspero y disputado en la mitad de la cancha. La visita se fue al descanso arriba y con el panorama encaminado, aunque el desarrollo del complemento cambió el guion.

PUBLICIDAD

Un partido cambiante en Los Chankas

Sporting Cristal pasó del control a la incertidumbre en Los Chankas. Atlético Andahuaylas remontó el partido, pero un gol en el tramo final mantuvo vivas las aspiraciones celestes. (Liga Femenina)

La reacción local llegó después del reinicio. Atlético Andahuaylas ajustó líneas, asumió más riesgos en ataque y emparejó el marcador a los 54 minutos por intermedio de Marleny Cárdenas. El 1-1 renovó el impulso de las dueñas de casa y elevó la intensidad del tramo medio, con Cristal obligado a sostenerse en campo propio en varios pasajes.

Con el correr de los minutos, el cuadro andahuaylino insistió y volvió a golpear. A los 77, la colombiana Andrea Murillo marcó el 2-1 y encendió el estadio. La ventaja parcial sostuvo la ilusión de las locales, que se aferraron al envión y buscaron llevar la serie al límite con presión alta y envíos directos.

PUBLICIDAD

Cristal, que había sufrido el repunte, encontró una salida en el momento clave. Cuando el reloj se acercaba al final, Milena Tomayconsa apareció a los 80 minutos y anotó el 2-2. El empate resultó determinante para el objetivo del equipo rimense, que administró los últimos instantes sin perder el control del resultado que necesitaba.

Cristal, del golpe inicial a la respuesta final

El conjunto rimense resistió la presión de Atlético Andahuaylas y respondió cuando más lo necesitaba. El empate definitivo le permitió confirmar su presencia en la definición del campeonato. (Liga Femenina)

El trámite dejó una lectura clara: el equipo de Ayres resistió un segundo tiempo adverso y tuvo eficacia para sostenerse en carrera. La apertura del marcador de Alves antes del descanso le permitió manejar escenarios, pero la remontada de Andahuaylas obligó a Cristal a rearmarse anímicamente en un contexto complejo, con el rival crecido y la presión del entorno.

PUBLICIDAD

En esa secuencia, el tanto de Tomayconsa se convirtió en el punto de quiebre definitivo. El cuadro celeste sostuvo la paridad hasta el cierre y así concretó la clasificación a la final del Apertura femenino 2026, el primer objetivo grande de la temporada.

El partido se disputó con arbitraje de César García y tuvo como escenario el Estadio Municipal Los Chankas, en Andahuaylas. En el local, dirigido por R. Pezo, jugaron Méndez; López, Mordini, Rodríguez, Delgado, Alcayauri, Cárdenas, Murillo, Guillén, Mamani y Rincón. En Cristal alinearon Alfaro; García, Álvarez, Gutiérrez, Tomateo, Ohana, Acosta, Buitrón, Soares, Sanllehi y Alves.

Final confirmada: Universitario, el rival en la definición

Sporting Cristal ya conoce a su rival por el título. Universitario espera en la gran final del Apertura Femenino 2026 tras superar a Alianza Lima en la otra semifinal. (Liga Femenina)

Con el pase asegurado, Sporting Cristal quedó emparejado para la gran final frente a Universitario de Deportes. El conjunto crema avanzó desde la otra llave tras eliminar a Alianza Lima con un global de 3-1, con resultados de 0-1 en el Estadio Hugo Sotil y 3-0 en el Estadio Monumental.

PUBLICIDAD

La serie de Universitario le dio el boleto a la definición y dejó armado el cruce por el título del Torneo Apertura Femenino 2026. Cristal llegará a esa instancia luego de un recorrido que incluyó el empate en Andahuaylas y el rendimiento que le permitió mantenerse en competencia por el primer trofeo del año.

En el balance de la temporada, Cristal y Atlético Andahuaylas ya se habían enfrentado en dos oportunidades. En uno de esos duelos, Andahuaylas se impuso por 2-1 ante las celestes. Esa referencia, sumada a lo ocurrido en Los Chankas, refleja que la campaña tuvo partidos de márgenes ajustados y que la final abrirá un nuevo capítulo con un título en juego.

PUBLICIDAD

Mientras el cuadro rimense enfoca su preparación, Universitario también ajustará detalles tras su serie ante Alianza Lima. La final del Apertura femenino 2026 quedará entre Cristal y Universitario, con el primer campeón de la temporada por definirse.