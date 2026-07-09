El número de camiseta que Cristian Neira usará en su retorno a Alianza Lima para disputar el Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima incorporó a Cristian Neira para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y, con su retorno al plantel principal, quedó definido el dorsal que utilizará en competencia: el número 22.
El club blanquiazul afronta el segundo certamen del año con el objetivo de sostener su candidatura al título nacional, luego de ganar el Torneo Apertura.
En ese contexto, el mediocampista, que pertenece a la institución desde febrero de 2024 y tiene vínculo vigente hasta diciembre de 2027, vuelve a Matute tras etapas a préstamo en Atlético Grau y Cienciano. Su regreso apunta a ampliar alternativas en la zona media y elevar la disputa por un lugar en el primer equipo.
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El dorsal 22 para el Clausura 2026
La numeración que llevará Cristian Neira en Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026 quedó establecida: usará la 22. La información fue difundida por el periodista Gerson Cuba en el programa Sin TV Arriba, donde se precisó que el volante llevará ese número en su camiseta de competición.
Neira se convierte en una incorporación para el segundo campeonato del año, en un plantel que encara el Clausura con la obligación de competir por el título de la Liga 1 2026. Tras el Apertura, el club busca consolidar el rendimiento y sostener el ritmo de una temporada que incluye exigencias en distintos frentes.
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El retorno del mediocampista también se enmarca en la planificación del entrenador Pablo Guede, quien lo considera una pieza capaz de sumar recursos y alternativas dentro de la estructura del equipo, tanto por funciones en la mitad de la cancha como por su posible aporte cuando los partidos se vuelven cerrados.
Por qué volvió: la apuesta de Pablo Guede y el primer día en EGB
El regreso de Cristian Neira al plantel principal respondió a una evaluación del comando técnico. Según el texto aportado, Pablo Guede dispuso su retorno a Matute al entender que puede encajar en su idea de juego y transformarse en una opción ofensiva para destrabar encuentros de trámite ajustado.
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En esa misma línea, el documento señala que el retorno también se concretó por la predisposición del futbolista para volver al club. Tras su despedida del “patrimonio de Piura”, Neira se presentó en el complejo de EGB para iniciar su primer entrenamiento con el campeón del Apertura 2026.
La sesión contempló trabajo de gimnasio, ejercicios en el campo y prácticas con balón, todo bajo supervisión del comando técnico. En adelante, el mediocampista afrontará el desafío de competir por minutos en una plantilla que apunta a reanudar la Liga 1 2026 con impulso, con la posibilidad de comenzar como alternativa y crecer de acuerdo con su evolución.
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Antecedentes en el club y cesiones
Cristian Neira forma parte de Alianza Lima desde febrero de 2024, cuando llegó desde Unión Comercio. En su primera temporada contó con continuidad: disputó 14 partidos. En el desglose citado, fueron 12 encuentros de Liga 1 2024 y dos de Copa Libertadores. Además, el texto indica que marcó un gol en ese periodo.
Con el paso de los meses, y ante la falta de espacio en el plantel principal en las temporadas siguientes, el club optó por una salida temporal mediante cesión, debido a que el jugador mantenía un contrato de larga duración. En ese recorrido, pasó por Cienciano y posteriormente por Atlético Grau, donde el documento señala que logró mayor regularidad y aportó goles y asistencias.
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En paralelo a la vuelta del futbolista, el club ajustó su planificación de preparación para el Clausura. La directiva anuló la idea inicial de realizar una mini pretemporada fuera de Lima, que incluía amistosos ante equipos extranjeros, por dificultades económicas. La medida se tomó luego de reuniones entre el comando técnico, el área deportiva y la administración, con el objetivo de priorizar el control de gastos.
En ese marco, ante la consulta por el cambio, el club explicó que “lo que frena realmente el traslado de Alianza Lima a otro país para poder desarrollar su pretemporada” fue un tema financiero, según Varela. El texto remarca que no influyó ningún factor relacionado con la “venta de acreedores”.
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Finalmente, la preparación se realizará en Lima, con entrenamientos en EGB y La Videna. También se evaluaron opciones en el interior del país, como Chincha, pero fueron descartadas para mantener el control de gastos y evitar impactos sobre otras obligaciones económicas.
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