A qué hora juega Francia vs Marruecos en Perú: partido por cuartos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Francia vs Marruecos: partido por cuartos de final del Mundial 2026.

Francia y Marruecos inaugurarán los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 el jueves 9 de julio. Ambos equipos atraviesan un momento positivo y han mostrado un rendimiento destacado en el torneo. El cotejo se disputará en el Gillette Stadium de Boston. A continuación, los horarios del encuentro.

A qué hora juega Francia vs Marruecos por cuartos del Mundial 2026

Este partido se iniciará a las 15:00 horas de Perú; a las 21:00 horas de Marruecos y a las 22:00 horas de Francia. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 17:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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Canal TV de Francia vs Marruecos por cuartos del Mundial 2026

El encuentro entre Francia y Marruecos será transmitido en exclusiva por DirecTV, señal que posee los derechos oficiales de la Copa del Mundo 2026. La transmisión estará disponible tanto por televisión como en la plataforma digital DGO, accesible desde diversos dispositivos.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral en su portal, con información previa al partido, actualización minuto a minuto, registros de goles y jugadas clave, declaraciones de los protagonistas y las principales reacciones una vez finalizado el cotejo.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

¿Cómo llega Francia?

Kylian Mbappé convirtió el gol que aseguró la clasificación de Francia a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Con su tanto número 19 en la historia de los mundiales, el delantero selló la victoria por 1-0 sobre Paraguay el sábado 4 de julio en Filadelfia, donde las temperaturas superaron los 38 grados Celsius.

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El único gol del partido llegó desde el punto penal, tras una infracción de Diego Gómez revisada por el VAR. Mbappé ejecutó la pena máxima a los 70 minutos, rompiendo la resistencia de una selección paraguaya enfocada en la defensa.

Con este resultado, Francia avanza a cuartos de final por cuarta edición consecutiva. Mbappé queda a un gol de igualar el récord histórico de Lionel Messi en Copas del Mundo y se acerca el liderato de la tabla de goleadores del torneo actual, ya que el argentino marcó su noveno tanto ante Egipto.

Mundial 2026 - Paraguay 0 - Francia 1 - ES

¿Cómo llega Marruecos?

Marruecos aseguró su clasificación a los cuartos de final del Mundial tras imponerse 3-0 a Canadá en el Houston Stadium de Texas. El equipo marroquí, que ya había alcanzado las semifinales en Qatar 2022, repite presencia entre los ocho mejores del torneo.

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Azzedine Ounahi fue figura con dos goles (50’ y 82’), mientras que Soufiane Rahimi cerró la cuenta en tiempo de descuento. En la segunda parte, Achraf Hakimi y Brahim Díaz destacaron por su capacidad para romper la defensa canadiense desde la banda derecha.

Canadá, anfitrión del torneo, intentó controlar el primer tiempo con presión alta y el liderazgo de Stephen Eustaquio y Jonathan David, pero no logró evitar la eliminación. Marruecos, con este resultado, consigue por segunda vez consecutiva un lugar en los cuartos de final de una Copa del Mundo.

Mundial 2026 - Canadá 0 - Marruecos 3

Posibles alineaciones

- Francia: Mike Maigna; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

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- Marruecos: Yassine Bono; Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Issa Diop, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Soufiane Rahimi. DT: Mohamed Ouahbi.