Perú

Christian Cueva le da 24 horas a Macarena Gastaldo para rectificarse y anuncia una carta notarial

El futbolista rompió su silencio en "Amor y Fuego", negó que buscara a la modelo hace un mes y advirtió que acudirá a la vía legal si ella no se retracta públicamente

Guardar
Google icon
Christian Cueva mostró parte de una conversación de Instagram para respaldar su versión, negó cualquier acercamiento sentimental con la modelo argentina y la retó a presentar pruebas. Willax/ Amor y Fuego.

La polémica entre Christian Cueva y Macarena Gastaldo continúa escalando. Luego de que la modelo argentina afirmara que el futbolista intentó comunicarse con ella a través de un amigo hace aproximadamente un mes, el volante de Sport Boys decidió romper su silencio y responder públicamente.

Lejos de dejar pasar las declaraciones, el popular ‘Aladino’ negó tajantemente esa versión, aseguró que todo es falso y anunció que iniciará acciones legales si la influencer no se rectifica.

Christian Cueva responde a Macarena Gastaldo y anuncia carta notarial

Durante una entrevista concedida al programa ‘Amor y Fuego’, Christian Cueva expresó su incomodidad por las recientes declaraciones de Macarena Gastaldo, quien aseguró que el jugador habría intentado acercarse a ella a través de un intermediario. El deportista fue enfático al señalar que dicha versión carece de sustento y advirtió que tomará medidas legales para defender su imagen.

PUBLICIDAD

Según explicó, el único contacto que mantuvieron ocurrió hace aproximadamente dos años y estuvo relacionado con la controversia que se generó cuando su nombre apareció vinculado a una lista de presuntas infidelidades difundida en medio del conflicto mediático con Pamela López.

Visiblemente incómodo por la situación, el futbolista hizo un llamado directo a la modelo para que rectifique públicamente sus afirmaciones y fijó un plazo de 24 horas antes de proceder con una carta notarial.

“Yo le digo a Macarena que realmente tiene 24 horas para rectificarse de las cosas, 24 horas, el día de mañana le estamos haciendo llegar también su carta notarial.”

PUBLICIDAD

Cueva responde a Macarena Gastaldo en 'Amor y Fuego': "Está mintiendo". Captura: Amor y Fuego.
Cueva responde a Macarena Gastaldo en 'Amor y Fuego': "Está mintiendo". Captura: Amor y Fuego.

El futbolista asegura que no existe ningún vínculo con la modelo

Durante la conversación con el programa de espectáculos, el jugador también descartó mantener algún tipo de relación o contacto frecuente con Macarena Gastaldo. Incluso explicó que la última vez que intercambiaron mensajes fue cuando ella decidió escribirle para reclamarle por haber sido involucrada en una polémica que se viralizó hace un par de años.

El futbolista recordó que conoció a la modelo por amistades en común, pero aseguró que nunca existió un interés particular por mantener una relación cercana con ella.

“La única vez que yo tuve contacto con Macarena después de mucho tiempo, porque la conocí por amigos en común y la verdad es que no me interesa, es donde ella me escribe reclamándome por la situación que no quiero ni siquiera repetirlo, que pasó hace dos años.”

Cueva responde a Macarena Gastaldo en 'Amor y Fuego': "Está mintiendo". Captura: Amor y Fuego.
Cueva responde a Macarena Gastaldo en 'Amor y Fuego': "Está mintiendo". Captura: Amor y Fuego.

Christian Cueva muestra conversación de Instagram para defender su versión

Uno de los momentos más comentados de la entrevista ocurrió cuando Christian Cueva decidió mostrar parte del chat de Instagram que sostuvo con Macarena Gastaldo. Según explicó, inicialmente no tenía pensado revelar conversaciones privadas; sin embargo, cambió de opinión luego de escuchar la versión difundida por la modelo.

El futbolista sostuvo que decidió hacer pública esa evidencia porque considera que las afirmaciones de la influencer no corresponden con lo que realmente ocurrió entre ambos.

“Yo en ningún momento he querido mostrar una conversación, pero viendo y escuchando algo que es mentira… la señorita dijo que no iba a exponer este chat, bueno, ya lo expuse porque realmente está mintiendo.”

Cueva responde a Macarena Gastaldo en 'Amor y Fuego': "Está mintiendo". Captura: Amor y Fuego.
Cueva responde a Macarena Gastaldo en 'Amor y Fuego': "Está mintiendo". Captura: Amor y Fuego.

El jugador reta a Macarena Gastaldo a presentar pruebas

Además de rechazar las declaraciones de la influencer, Christian Cueva también lanzó un desafío público. El volante señaló que, si la modelo sostiene que él intentó buscarla recientemente, debería presentar las pruebas que respalden esa afirmación.

El futbolista manifestó que no teme a las especulaciones y sostuvo que prefiere responder con evidencias antes que alimentar rumores. Por ello, reiteró que la conversación difundida demuestra cuál fue realmente el contexto del contacto entre ambos.

Desde su perspectiva, las versiones difundidas afectan directamente su imagen pública y alimentan una controversia que, según dijo, ya debería haber quedado atrás.

Cueva responde a Macarena Gastaldo en 'Amor y Fuego': "Está mintiendo". Captura: Amor y Fuego.
Cueva responde a Macarena Gastaldo en 'Amor y Fuego': "Está mintiendo". Captura: Amor y Fuego.

Christian Cueva asegura que busca tranquilidad y dejar atrás las polémicas

En la parte final de la entrevista, Christian Cueva también se refirió al constante interés mediático que genera su nombre y aseguró que comprende que cualquier declaración relacionada con él tenga repercusión. Sin embargo, afirmó que desea enfocarse en su presente y dejar atrás los conflictos personales que durante los últimos años lo han mantenido en el centro de la atención pública.

“Ya les he dicho, ¿hablar de Christian Cueva genera? Sí, genera, pero ya son tres años, así que ¡ya!”

Cueva responde a Macarena Gastaldo en 'Amor y Fuego': "Está mintiendo". Captura: Amor y Fuego.
Cueva responde a Macarena Gastaldo en 'Amor y Fuego': "Está mintiendo". Captura: Amor y Fuego.

El futbolista dejó entrever que considera excesivo que continúen apareciendo nuevas polémicas relacionadas con su vida privada y señaló que actualmente atraviesa una etapa distinta.

“Si quieren verme jodid, no lo van a ver, no me van a ver jodid porque realmente estoy muy bien, estoy con mi vida tranquila, así que ya basta.”**

Cueva responde a Macarena Gastaldo en 'Amor y Fuego': "Está mintiendo". Captura: Amor y Fuego.
Cueva responde a Macarena Gastaldo en 'Amor y Fuego': "Está mintiendo". Captura: Amor y Fuego.

Temas Relacionados

Christian CuevaMacarena GastaldoSport BoysProceso judicialperu-entretenimiento

Más Noticias

A qué hora juega Francia vs Marruecos en Perú: partido por cuartos de final del Mundial 2026

El conjunto europeo enfrentará al único equipo africano que permanece en competencia en la Copa del Mundo, en un duelo que promete ser muy parejo. Consulta aquí los horarios del encuentro

A qué hora juega Francia vs Marruecos en Perú: partido por cuartos de final del Mundial 2026

Las últimas previsiones para Huancayo: temperatura, lluvias y viento

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Las últimas previsiones para Huancayo: temperatura, lluvias y viento

María Alejandra Marín seguirá como armadora de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: colombiana firmó su renovación

El club blanquiazul confirmó la continuidad de la ‘cafetera’ quien fue una pieza clave en el último campeonato nacional. La armadora afirmó que su decisión respondió al vínculo construido

María Alejandra Marín seguirá como armadora de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: colombiana firmó su renovación

Las empresas peruanas ajustan sus presupuestos y revisan el costo de sostener oficinas vacías

En el segundo semestre de 2026, los directorios vuelven a medir alquiler, mantenimiento y servicios, mientras los esquemas de trabajo siguen cambiando y obligan a recalcular cuántos metros se requieren y por cuánto tiempo

Las empresas peruanas ajustan sus presupuestos y revisan el costo de sostener oficinas vacías

Familiares de víctimas de las masacres convocan 2022-2023 convocan en Lima durante Fiestas Patrias 2026

Anuncian movilizaciones del 27 al 29 de julio y condicionan el diálogo con la presidenta electa Keiko Fujimori a la derogación de leyes procrimen

Familiares de víctimas de las masacres convocan 2022-2023 convocan en Lima durante Fiestas Patrias 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Rafael López Aliaga llama a la unidad con México: “Los políticos pasan, las naciones quedan”

Rafael López Aliaga llama a la unidad con México: “Los políticos pasan, las naciones quedan”

Rafael López Aliaga anuncia alianza de al menos cuatro partidos para enfrentar a oposición en el Congreso bicameral

Reunidos: López Aliaga pide a Fujimori S/ 5.000 millones para seguridad y que el 50% del impuesto minero financie obras en el sur

Somos Perú pide no entregar medalla de Gran Cruz a Jerí por archivada denuncia de violación y “conducta clandestina”

Primera ministra de Japón felicita a Keiko Fujimori tras ganar elección presidencial y destaca relación entre ambos países

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva rompe su silencio en 'Amor y Fuego' y muestra los chats que tiene con Macarena Gastaldo

Christian Cueva rompe su silencio en 'Amor y Fuego' y muestra los chats que tiene con Macarena Gastaldo

Christian Cueva envía carta notarial a Macarena Gastaldo y muestra supuestos chats: “No me van a jod**”

Gonzalo Torres celebra 30 años de matrimonio junto a Muss Hernández: "Amor de mi vida"

Bryan Arámbulo responde a excantante tras denuncia laboral por no pagarle lo acordado: “Yo no le debo nada a nadie”

Magaly Medina explota contra ATV y acusa a ‘Día D’ de “lavarle la cara” a Alejandra Baigorria: “Una falta de respeto”

DEPORTES

Gerente Deportivo de Cusco FC valoró la predisposición de Miguel Silveira para unirse a su proyecto: “Terminó en un final feliz”

Gerente Deportivo de Cusco FC valoró la predisposición de Miguel Silveira para unirse a su proyecto: “Terminó en un final feliz”

El número de camiseta que Cristian Neira usará en su retorno a Alianza Lima para disputar el Torneo Clausura de Liga 1 2026

Silvana Alfaro se va al fútbol chileno para tener su segunda experiencia en el extranjero tras su abrupta salida de Sporting Cristal

A qué hora juega Francia vs Marruecos en Perú: partido por cuartos de final del Mundial 2026

María Alejandra Marín seguirá como armadora de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: colombiana firmó su renovación