Erick Noriega pasa a ser negociable en Gremio por un dilema: puertas abiertas para establecer tratativas con clubes europeos

Erick Noriega, desde su llegada a mediados del 2025, totaliza 41 partidos con Gremio. - Crédito: Maxi Franzoi

Tan solo un buen semestre en Alianza Lima le valió a Erick Noriega para armar valijas y marcharse con destino a Gremio. Sin mayor tiempo de adaptación, el peruano hizo su debut en un exigente lance contra Flamengo, en el que destacó por su prolijidad con el balón dominado, y a partir de entonces se ganó un hueco en el club.

A partir de entonces, el ‘Samurái’ dio inicio a una notable andadura que, al parecer, se encarrila a un inesperado final después de que el periodista Kaliel Dorneles diera cuenta de que el “Gremio ha abierto una posibilidad concreta para negociar en el mercado de transferencia en caso llegue una propuesta oficial”.

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Erick Noriega concentra interés fuera de Brasil. - Crédito: Difusión

A Noriega se le ubica en la rampa de salida, más que nada, por un aspecto futbolístico observado por el entrenador Luís Castro, el cual le ha hecho perder enteros dentro del proyecto actual. “Entre bastidores, se considera que el jugador peruano carece de sólidas habilidades de marcaje defensivo y, por consiguiente, se encuentra por detrás de Leonel Pérez en la jerarquía”, informó Dorneles.

La valoración, no obstante, dista demasiado con la apreciación inicial de Mano Menezes, entrenador que impulsó su contratación, quien empleó a Erick como defensor central durante los primeros meses para luego moverlo metros más adelante como pivote, siendo efectivo en ambas demarcaciones.

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El periodista Saimon Bianchini explica que el 'Samurái' es del gusto e interés del club norteamericano. | VIDEO: Esportes GZH

A la espera de propuestas

Con una situación de mercado ya favorable, Erick Noriega está en condición de recibir ofertas tanto del Brasileirao como de ligas del exterior. Sin embargo, de acuerdo con su entorno, no se han presentado propuestas formales para establecer negociaciones, aunque no se descarta que el escenario sea distinto con el avance de los días.

Lo que sí ha tenido el seleccionado peruano, pero en menor medida, ha sido sondeos de algunas entidades para conocer sus condiciones y planes futuros. Esos acercamientos quedaron en simples intenciones tras las respuestas del ‘Samurái’ y del propio círculo empresarial.

Erick Noriega, futuro difuso. - Crédito: Difusión

Conviene mencionar que meses atrás, Noriega despertó el interés del Atlanta United (USA), el cual se había mostrado muy interesado en perfilar un acuerdo de transferencia. Las tratativas no avanzaron a un nivel superior, porque el Gremio desestimó la oferta al considerarla insustancial.

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El tránsito de Erick con el ‘tricolor’ es positivo, marcado por una adecuada regularidad en distintos escenarios, aunque en su segunda temporada ha ido perdiendo terreno por disposiciones técnicas. Desde su llegada en agosto del 2025, ha disputado 41 partidos oficiales, registrando un gol. A inicios del presente curso levantó su primer título: el Campeonato Gaúcho.

Erick Noriega, ex Alianza Lima, fue titular en la final contra Internacional y logró su primer título con Gremio al consagrarse campeón del Campeonato Gaúcho 2026. Su participación fue fundamental en el empate de la revancha, desviando un córner que resultó en el gol de Gustavo Martins. Desde su llegada, Noriega se consolidó como una pieza clave y mostró versatilidad pasando de defensor central a pivote, sumando dos asistencias en el torneo.

Gremio con mercado activo

Gremio aprovecha la pausa en la actividad deportiva para avanzar en la conformación de su plantel. En este contexto, Erick Noriega ha sido incluido en la lista de jugadores negociables, mientras que la directiva del club concretó la transferencia de Matías Arezo a Peñarol.

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En el apartado de incorporaciones, el club busca reforzar el lateral con la posible llegada de Diego Caito. Sin embargo, las negociaciones iniciales enfrentaron un obstáculo, ya que Goiás rechazó cualquier posibilidad de transferencia por el jugador. El área deportiva del ‘tricolor’ continúa trabajando para destrabar esta situación y sumar nuevas alternativas a la plantilla.

Erick Noriega, en situación límite con Gremio. - Crédito: Difusión

Por su parte, Weverton y Fabián Balbuena están próximos a reincorporarse al grupo. Ambos jugadores, reconocidos por su experiencia, se encuentran en la etapa final de sus procesos de recuperación y podrían aportar mayor solidez una vez completada su rehabilitación.

En el plano deportivo, el conjunto dirigido por Luís Castro atraviesa una situación comprometida en la tabla, acumulando 21 puntos en 18 partidos disputados. La necesidad inmediata es alejarse de la zona de descenso y mejorar el rendimiento colectivo para evitar complicaciones en la recta final del Brasileirao.

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