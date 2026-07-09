Presunta intoxicación en COAR de Tumbes: más de 70 estudiantes fueron atendidos y autoridades investigan el origen de la emergencia

Más de 70 estudiantes del COAR de Tumbes fueron atendidos en establecimientos de salud tras una presunta intoxicación. Facebook

El funcionamiento del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de Tumbes quedó bajo atención de las autoridades educativas y sanitarias luego del reporte de una emergencia que afectó a decenas de estudiantes. La respuesta incluyó acciones de atención médica, evaluaciones epidemiológicas y medidas preventivas mientras continúan las investigaciones para establecer el origen del problema.

Desde las primeras horas posteriores al reporte, distintas entidades del Estado coordinaron la atención de los escolares y el seguimiento de su estado de salud. El objetivo inmediato consistió en garantizar la asistencia médica, mantener informadas a las familias y aplicar las medidas necesarias dentro del centro educativo.

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La situación movilizó tanto al Ministerio de Educación como a la Dirección Regional de Salud y la Dirección Regional de Educación de Tumbes. Cada institución asumió funciones específicas para responder a la emergencia y supervisar las acciones adoptadas dentro del COAR.

Minedu activó protocolos tras la emergencia

Personal médico atiende a adolescentes de 18 años en la sala de emergencia del COER en Tumbes, Perú, tras una intoxicación alimentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que activó de forma inmediata los protocolos de atención institucional mediante la Dirección de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento (DEBEDSAR), luego de reportarse varios casos de presunta intoxicación entre estudiantes del COAR de Tumbes.

Como parte de estas acciones, más de 70 estudiantes fueron derivados a establecimientos de salud para recibir evaluación médica. La evacuación contó con coordinación entre las autoridades del colegio y los padres de familia, quienes recibieron información sobre la evolución de la emergencia y las medidas adoptadas.

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De acuerdo con el reporte oficial del Minedu, la situación permanece controlada. La entidad precisó que, hasta el momento, no existen casos de gravedad ni estudiantes con fiebre.

Según el reporte oficial, 15 estudiantes fueron trasladados al Centro de Salud de San Juan de la Virgen, donde recibieron hidratación por vía intravenosa. Otros ocho escolares fueron derivados al Hospital Regional Tumbes “José Alfredo Mendoza Olavarría” (JAMO II-2) para continuar con atención médica especializada durante la tarde del día anterior.

Las autoridades sanitarias señalaron que todos los estudiantes permanecieron estables durante la atención. Los pacientes recibieron tratamiento ambulatorio, medicamentos y antibióticos de acuerdo con la evaluación realizada por el personal médico. Hasta el momento tampoco se registran complicaciones de consideración.

Mientras continúan las investigaciones, el personal de salud del COAR mantiene vigilancia constante sobre los estudiantes que todavía presentan síntomas, con el propósito de identificar cualquier cambio en su evolución clínica.

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Equipos de salud investigan el origen de la presunta intoxicación

Adolescentes peruanos reciben atención médica en Tumbes después de sufrir una intoxicación alimentaria en el COER. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección Regional de Salud de Tumbes desplegó a su equipo de Epidemiología para realizar inspecciones dentro del colegio. Entre las primeras acciones figuró la revisión del tópico y del comedor de la institución educativa.

Además, los especialistas recogieron muestras de agua y alimentos con el objetivo de identificar el origen de la presunta intoxicación alimentaria. Los resultados permitirán establecer las causas de la emergencia y definir las medidas correctivas correspondientes.

La directora regional de Salud, Mg. Eslhy Yacila, informó que la respuesta sanitaria comenzó apenas se conoció el incremento de casos durante las primeras horas del día. También indicó que el equipo de Epidemiología mantiene las investigaciones para determinar el origen del episodio y evitar nuevos casos dentro del colegio.

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El Ministerio de Educación comunicó que el servicio educativo del COAR no quedó suspendido. Como medida preventiva, los estudiantes afectados desarrollarán sus actividades académicas bajo modalidad virtual hasta el 10 de julio.

Por otro lado, la directora regional de Educación, Gladys Vásquez, explicó que, aunque el COAR depende directamente del Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación mantiene seguimiento permanente al estado de salud de los estudiantes y coordinación constante con la Dirección Regional de Salud para garantizar su atención.

Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades regionales, también se acordó suspender las clases durante los próximos días como medida preventiva mientras avanzan las investigaciones sanitarias y se ejecutan las acciones correspondientes dentro del colegio.

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Padres acudieron al colegio tras conocerse la emergencia

La emergencia generó preocupación entre las familias de los estudiantes. Tras conocerse los primeros reportes, decenas de padres acudieron al COAR de Tumbes para recoger a sus hijos y conocer directamente la situación.

Las autoridades solicitaron mantener la calma e informaron que el monitoreo médico continuará hasta que todos los estudiantes afectados reciban el alta correspondiente. Asimismo, indicaron que las investigaciones siguen en desarrollo para establecer el origen de la presunta intoxicación alimentaria y determinar las responsabilidades que correspondan.

El Ministerio de Educación señaló que continuará informando de manera oportuna sobre el avance del caso conforme concluyan las evaluaciones técnicas y sanitarias realizadas por las entidades competentes.

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