El 75% de candidatos no cumple los requisitos mínimos para un puesto laboral, según análisis de reclutamiento

Reclutamiento en Perú cambia: empresas buscan evaluar habilidades más allá de la experiencia técnica. (Foto: Difusión)

Encontrar al candidato adecuado se ha convertido en uno de los principales desafíos para las empresas, que actualmente cuentan con un mayor número de postulantes debido a la digitalización de los procesos de selección. Sin embargo, el incremento de perfiles disponibles no necesariamente facilita la contratación, pues las organizaciones enfrentan dificultades para identificar a las personas que realmente cumplen con las competencias requeridas para cada puesto.

Un análisis realizado por TRC Recruitme, consultora especializada en reclutamiento, basado en más de 100 procesos de selección gestionados mensualmente, reveló que el 75% de los candidatos no reúne los requisitos mínimos solicitados para el cargo al que postula. Esta situación obliga a los equipos de Recursos Humanos a invertir más tiempo en la revisión y filtrado de perfiles antes de avanzar hacia las siguientes etapas del proceso.

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El escenario responde a un mercado laboral en transformación, donde las empresas ya no solo evalúan conocimientos técnicos o experiencia previa, sino también habilidades vinculadas a la adaptación, aprendizaje continuo y capacidad de análisis frente a nuevos desafíos.

Un equipo de profesionales de recursos humanos analiza currículums impresos y perfiles en línea durante un proceso de selección de personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empresas buscan nuevas habilidades

De acuerdo con el Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, el 39% de las habilidades requeridas para los puestos de trabajo cambiará hacia 2030, debido al avance de la inteligencia artificial, la automatización y la transformación de los modelos de negocio.

Este cambio obliga a las organizaciones a replantear sus procesos de contratación y evaluar perfiles con una visión más amplia. Además de los conocimientos específicos para una función, las empresas buscan profesionales capaces de adaptarse a escenarios dinámicos y desarrollar nuevas competencias durante su trayectoria laboral.

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En el caso peruano, esta tendencia también se refleja en el mercado de empleo. Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la evolución positiva del empleo viene acompañada de una mayor demanda por profesionales con perfiles especializados y habilidades alineadas a las nuevas necesidades empresariales.

Profesionales capacitándose y colaborando en una oficina moderna, con tecnología avanzada, análisis de datos, inteligencia artificial y un brazo robótico que transforman el ambiente de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seleccionar mejor entre más postulantes

El principal desafío para las compañías ya no estaría centrado en atraer candidatos, sino en identificar cuáles cuentan con el perfil adecuado para generar valor dentro de la organización. El volumen de postulaciones puede ampliar las opciones disponibles, pero también incrementa la carga de evaluación para los equipos encargados de contratación.

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Según el análisis de TRC Recruitme, los procesos de selección enfrentan dificultades debido a que una gran parte de los postulantes no cumple con condiciones básicas requeridas para avanzar en una convocatoria. Esto genera que los reclutadores deban dedicar mayores esfuerzos a descartar perfiles antes de iniciar entrevistas con candidatos potencialmente adecuados.

Entre los factores que actualmente tienen mayor relevancia para las empresas destacan:

Capacidad de adaptación frente a cambios tecnológicos y organizacionales.

Aprendizaje continuo para incorporar nuevos conocimientos y herramientas.

Pensamiento analítico para resolver problemas y tomar decisiones.

Compatibilidad con las necesidades y objetivos del negocio.

“Durante mucho tiempo el éxito de un proceso de selección se midió por la rapidez con la que se cubría una vacante. Hoy ese indicador resulta insuficiente. El verdadero desafío es identificar a las personas que generarán valor para la organización y podrán adaptarse a un mercado laboral que cambia constantemente”, señaló Juan Reimann, fundador y CEO de TRC Recruitme.

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Una especialista en recursos humanos analiza diversos currículums digitales en su estación de trabajo con múltiples pantallas en una oficina contemporánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Selección requiere mayor precisión

La revisión inicial de candidatos se ha convertido en una de las etapas más exigentes para las áreas de Recursos Humanos. Un reclutador senior puede dedicar alrededor de 30 segundos a evaluar un currículum en una primera revisión, un tiempo que se incrementa cuando una convocatoria recibe decenas o cientos de postulaciones.

Ante este escenario, las empresas vienen implementando metodologías de evaluación más estructuradas y nuevas herramientas para analizar con mayor precisión las competencias de los postulantes y reducir la incertidumbre al momento de contratar.

Una especialista de recursos humanos evalúa a un candidato profesional durante una entrevista laboral en una oficina corporativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia apunta a priorizar la calidad de la contratación por encima de la rapidez para cubrir una vacante, buscando incorporar profesionales con mayor potencial de crecimiento y capacidad de adaptación. “Reducir los tiempos solo tiene sentido si la calidad de la decisión se mantiene. Una contratación acertada no depende únicamente de la rapidez del proceso, sino de contar con la información suficiente para evaluar el potencial, las competencias y el ajuste del candidato a la organización”, concluyó Reimann.

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