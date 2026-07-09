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Juan Pablo Varillas resiste más de tres horas ante Luis Carlos Álvarez y se instala en los cuartos de final del Challenger de Bogotá

El tenista nacional firmó una nueva victoria en tres sets para alcanzar esta instancia por quinta vez en la temporada. Este rendimiento le permite ingresar nuevamente al Top 300 del ranking ATP

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Juan Pablo Varillas ha extendido su estadía en Bogotá luego de vencer en tres sets al mexicano Luis Carlos Álvarez. El peruano se instala en esta instancia por quinta vez en la temporada. Crédito: YouTube Tenis Al Máximo.

Juan Pablo Varillas continúa recuperando terreno en el circuito profesional. El tenista peruano protagonizó una verdadera batalla en el Challenger de Bogotá y, luego de más de tres horas de intenso juego, derrotó al mexicano Luis Carlos Álvarez para clasificar a los cuartos de final del certamen colombiano. Con este resultado, el limeño de 30 años alcanzó por quinta vez esta instancia en la temporada y dio un nuevo paso en su objetivo de volver a instalarse entre los mejores del ranking ATP.

El peruano, ubicado actualmente en el puesto 308 del escalafón mundial, se impuso por 7-6(4), 6(4)-7 y 6-1 en un compromiso que se extendió durante 3 horas y 2 minutos sobre las canchas de arcilla del Club Los Lagartos. La victoria no solo confirma su buen momento deportivo, sino que además le permite regresar provisionalmente al Top 300, escalando hasta el puesto 284 del ranking en vivo, con un ascenso de 24 posiciones.

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El encuentro estuvo lejos de ser sencillo para Varillas. Desde el inicio tuvo que remar contra la corriente frente a un inspirado Luis Carlos Álvarez, número 677 del mundo, quien puso en aprietos al peruano durante buena parte del primer parcial. De hecho, el mexicano de 21 años llegó a disponer de siete puntos de set, pero la experiencia y fortaleza mental del nacional fueron determinantes para mantenerse con vida y terminar adjudicándose un desempate de altísimo nivel.

Juan Pablo Varillas clasificó a octavos de final de la ATP 250 de Gstaad.
Juan Pablo Varillas, ex Top 60 del mundo, intenta recuperar su mejor versión mientras padece de una lesión en el cartílago de la cadera. Crédito: EFG Swiss Open Gstaad

La segunda manga también estuvo cargada de emociones. Varillas consiguió adelantarse con un quiebre de servicio que parecía encaminarlo hacia la victoria en sets corridos, pero no logró sostener la ventaja y permitió la reacción de su rival. Álvarez recuperó terreno, forzó un nuevo ‘tie-break’ y esta vez sí logró igualar el luminoso para llevar el desenlace al tercer parcial.

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Lejos de acusar el desgaste físico y anímico tras dejar escapar la oportunidad de cerrar el partido, el peruano mostró una gran capacidad de reacción. En el set definitivo fue creciendo con el correr de los juegos, elevó la intensidad desde el fondo de la cancha y aprovechó el bajón de su rival para dominar con claridad. Finalmente, cerró el parcial por 6-1, demostrando toda la garra y determinación que lo han caracterizado a lo largo de su carrera.

Con este triunfo, Varillas alcanza sus quintos cuartos de final de la temporada, una señal de que su nivel vuelve a acercarse al que lo llevó hace algunos años a consolidarse dentro del Top 100 del circuito ATP. Además, Bogotá sigue confirmándose como una plaza favorable para el peruano. En la edición de 2025 también llegó hasta esta instancia, aunque en aquella oportunidad fue eliminado por el colombiano Nicolás Mejía, segundo cabeza de serie, en sets corridos.

Juan Pablo Varillas se instala en cuartos de final del Challenger de Bogotá 2026. Crédito: X DECISIVO.
Juan Pablo Varillas se instala en cuartos de final del Challenger de Bogotá 2026. Crédito: X DECISIVO.

No obstante, también habrá que seguir de cerca cómo responde físicamente en las próximas horas. El peruano ha disputado dos partidos consecutivos a tres sets, ambos de enorme exigencia y con un importante desgaste sobre la arcilla bogotana. La recuperación será clave para afrontar un nuevo desafío que podría depositarlo entre los cuatro mejores del torneo.

Así está el historial entre Juan Pablo Varillas y Matheus Pucinelli

El primer antecedente se remonta a 2022, cuando Varillas derrotó al brasileño por 7-5 y 6-2 en los cuartos de final del Challenger de Santiago. Tres años después volvieron a cruzarse en la primera ronda del mismo torneo chileno, pero esta vez Pucinelli se tomó revancha al imponerse por 6-3, 3-6 y 6-2.

El enfrentamiento más reciente ocurrió hace apenas unas semanas, en el Challenger de Campinas, donde el peruano volvió a inclinar la balanza a su favor tras vencer por 6-7(4), 7-5 y 6-2 en los octavos de final. Ahora, ambos escribirán un nuevo capítulo de esta pareja rivalidad con un boleto a las semifinales del Challenger de Bogotá en juego.

Juan Pablo Varillas quedó eliminado del Challenger de Quito en segunda ronda. Crédito: Instagram Challenger de Quito.
Juan Pablo Varillas quedó eliminado del Challenger de Quito en segunda ronda. Crédito: Instagram Challenger de Quito.

¿Cuándo juegan Juan Pablo Varillas y Matheus Pucinelli?

El encuentro correspondiente a los cuartos de final del Challenger de Bogotá se disputará este viernes 9 de julio, desde las 10:00 a.m. (hora de Perú y Colombia), en las instalaciones del Club Los Lagartos.

La transmisión estará disponible de manera gratuita a través de la plataforma Challenger TV, además del canal de YouTube Tenis al Máximo, que ofrecerá las incidencias del compromiso.

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