Pablo Lavandeira reveló detalles de su frustrada llegada a Sporting Cristal: “En ningún momento se habló de ir con Hernán Barcos”

Pablo Lavandeira figuraba entre los principales candidatos para reforzar a Sporting Cristal de cara al Torneo Clausura 2026. Y es que tras desvincularse de FC Cajamarca, era uno de los nombres que sonaban con mayor fuerza en la órbita del club ‘rimense’. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el uruguayo terminó fichando como jugador libre por Atlético Grau.

El interés de la entidad ‘celeste’ no era nuevo. El propio futbolista reconoció que la directiva ya había intentado incorporarlo en ocasiones anteriores, pero nuevamente el acuerdo quedó truncado. “Yo no hablo con ningún club directamente, todo pasa por la empresa que me representa y Pablo Torti. Sé que él tuvo varias conversaciones con Sporting Cristal, en algún momento pudo haber algún interés, luego no se avanzó, pero no era porque si iba Barcos iba Lavandeira o al revés”, afirmó en primera instancia en Juego en Corto.

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El futbolista de 36 años también descartó versiones que vinculaban su posible arribo con el de Hernán Barcos: “En algún momento incluso ambos nos consultamos si uno u otro estaba yendo, porque ninguno de los dos teníamos claro cómo estaban pasando las cosas. Si bien él se maneja un poco más personal, ya por su edad, y habla directamente con los clubes; en mi caso no es así, pero en algún momento él no tenía claro si el interés era real o era una movida más de la prensa. Pero en ningún momento se habló que Lavandeira iba a Cristal con Barcos o Barcos me dice ‘voy a Cristal, vente conmigo’, todo lo contrario”.

Julio César Uribe le entregó la camiseta de Sporting Cristal a Hernán Barcos con el dorsal '29'. - captura: Cristal TV

Pablo Lavandeira sobre el motivo de su frustrada llegada a Sporting Cristal

La explicación de Pablo Lavandeira se centró en el contexto institucional de Sporting Cristal, marcado por la salida de Zé Ricardo y el arribo de Roberto Mosquera como nuevo entrenador. ‘Lava’ dejó entrever que este cambio fue determinante para que la directiva frenara las negociaciones iniciadas por su representante.

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“Si bien sé que hubieron conversaciones, nunca se avanzó e imagino que en medio de todo se dio la salida del entrenador y asume Roberto Mosquera. Obviamente él necesitaba tiempo para evaluar y saber si realmente iba a necesitar refuerzos; porque no es fácil para un entrenador llegar y pedir o no refuerzos porque después se le va a juzgar por esa situación”, explicó.

Pese a la frustración de no haber llegado a vestir la camiseta del elenco ‘cervecero’, el mediocampista ‘charrúa’ remarcó su gratitud por el interés mostrado. “En ese aspecto, pude entender que quizás no se avance más, pero sí le doy agradecimiento como siempre a Cristal porque no es la primera vez que tuvimos acercamientos. Pero nuevamente no se volvió a dar”, sostuvo, dejando abierta la puerta a futuros contactos.

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El volante uruguayo contó que estuvo cerca de fichar por el cuadro 'celeste' en tres ocasiones. (Video: Enfocados)

La dura crítica de Diego Penny a Sporting Cristal por no fichar a Pablo Lavandeira

Mientras tanto, la decisión de Sporting Cristal de dejar pasar a Pablo Lavandeira generó críticas en el ámbito futbolístico, siendo Diego Penny uno de los que se pronunció con mayor contundencia. Esto debido a que cuestionó abiertamente la postura del club y puso en tela de juicio la gestión del tiempo en la toma de decisiones.

“Él lo está protegiendo a Roberto (Mosquera), perfecto, porque a veces el técnico no tiene la última palabra en un club como Cristal. Pero la oportunidad que perdieron con Pablo Lavandeira, sobre todo, necesitando un jugador como él dentro del camerín con el liderazgo y todo, no la puedes dejar pasar”, comentó para el mismo programa.

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El exarquero fue más allá al señalar: “Él (Lavandeira) habla del tiempo que pidió Roberto, pero ¿qué tiempo? ¡No hay tiempo! ¡Es pérdida de tiempo no llevar a un jugador como Pablo! Yo sé que él es respetuoso completamente. Es como que pase el tren y no te subas a él”.