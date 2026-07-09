Flavio Cruz, nuevo ministro de Trabajo, registra sentencia por alimentos: Congreso le retenía más de S/2.500

Flavio Cruz es congresista por Perú Libre. Reemplaza a Freddy Solano, quien renunció tras revelarse que habría usado un certificado falso para acceder a puestos en el Estado. Foto: Presidencia

Así como el nuevo ministro de Educación Jorge Marticorena, el flamante titular de Trabajo y Promoción del Empleo, Flavio Cruz, también registra una sentencia por alimentos. El propio congresista declaró este fallo al postular en las Elecciones 2021.

Infobae accedió al expediente. Se trata de una demanda que en 2001 le interpuso su expareja con quien tuvo un hijo en 1999. La mujer denunció que Cruz, si bien la acompañó al momento del parto, fue por breve tiempo.

“Firmando la partida de nacimiento éste se mandó a largar dejándome posterior al parto en estado de abandono material y moral no importándole mi recuperación y la situación de mi hijo”, se lee en la demanda. La mujer aseguró que el parlamentario se olvidó por completo de sus obligaciones como padre, pese a sus “requerimientos y súplicas”, incluso indicó haber sido víctima de agresión psicológica.

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Ante ello recurrió al Juzgado de Paz Letrado de Puno exigiendo que se emita una sentencia donde se fije como pensión de alimentos el 40% de ingresos de Cruz Mamani, aproximadamente 320 soles.

Demanda de la madre del hijo de Flavio Cruz.

Al contestar la demanda, el hoy ministro de Trabajo negó los hechos denunciados por su expareja y pidió que se declare “infundada” la demanda de alimentos. Rechazó la versión de que habría abandonado a su menor hijo “por cuando desde el primer momento asumí mis obligaciones de padre”.

“Es falso que me haya olvidado del menor, puesto que desde esa misma fecha vengo cumpliendo con sus requerimientos materiales en alimentos, ropas, montos de dinero y otros, claro está de acuerdo a mis posibilidades económicas y que son de perfecto conocimiento de la demandante”, respondió Cruz.

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Cruz dijo que el acuerdo con la madre de su menor hijo era que depositaría “una suma igual o superior a los 50 soles en forma mensual a partir de febrero de 2001, compromiso que vengo cumpliendo puesto que anteriormente lo hacía en forma directa”.

En su respuesta, el parlamentario también dijo que no podría acudir con el monto de 320 soles que exigía su expareja. Señaló que ganaba de entre 350 y 400 soles debido a que su ingreso mensual se le tenía que restar los descuentos de ley y otras obligaciones asumidas con bancos y terceros.

Sin embargo, al final el Poder Judicial no tuvo que pronunciarse sobre el fondo. Según consta en la sentencia a la que accedió Infobae, Flavio Cruz y la madre de su menor hijo conciliaron y acordaron que el primero pasaría una pensión equivalente al 17,5% de sus ingresos.

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Sentencia donde consta la conciliación entre Flavio Cruz y la madre de su hijo.

Congreso retenía parte del sueldo de Flavio Cruz

De acuerdo con el expediente, la obligación de Cruz Mamani de proveer con una pensión de alimentos a su hijo sigue vigente. Cuando Cruz ingresó al Parlamento, se le retenía 2.750 soles, que es el 17,5% de su remuneración como parlamentario.

Resolución de octubre de 2023 que da cuenta que, al menos hasta octubre de ese año, el Congreso le retenía más de 2.500 soles a Flavio Cruz.

En octubre de 2023, cuando su hijo ya había cumplido la mayoría de edad, el Juzgado de Paz Letrado de Puno pidió que se apersonara al proceso porque ya podía ejercer por su cuenta sus derechos como alimentista. En esa misma resolución, se consignó otro depósito de 2.750 soles a su favor.

No obstante, según consta en el expediente, el hijo de Flavio Cruz no se habría presentando en el proceso.