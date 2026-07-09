Llegada del papa León XIV a Cusco provocaría récord de visitantes: Se estima arribo de 300 mil turistas

La ciudad de Cusco se prepara para recibir un evento que transformará su dinámica turística por unos días. La posible llegada del papa León XIV en noviembre podría movilizar un flujo de más de 300.000 visitantes en la ciudad imperial, según proyecciones de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur).
Rosendo Baca Palomino, titular de Gercetur, explicó que “el turismo religioso es muy importante a nivel mundial y moviliza a cerca de 300 millones de visitantes”, un fenómeno global que podría replicarse en la ciudad imperial.
“Tenemos la experiencia que en la anterior visita del Papa transversalmente ha generado un movimiento bastante fuerte; creemos ahora, que será aún más, al ser nuestro Papa peruano”, señaló Baca Palomino.
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La expectativa se ha extendido desde que se anunció la visita pastoral del líder de la Iglesia católica para noviembre. La feligresía cusqueña, reconocida por la intensidad de sus manifestaciones religiosas, muestra entusiasmo ante la posibilidad de presenciar una misa multitudinaria en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.
El interés por la visita se refleja también en la planificación logística. Según expertos, la ciudad dispone de entre 12,000 y 15,000 camas hoteleras, además de una amplia oferta en restaurantes y agencias de transporte.
“Estamos preparados, tenemos hoteles de diferentes categorías que ofrecen calidad de servicio, además de agencias y transporte para acoger a los visitantes”, afirmó el gerente de la Gercetur. Esta movilización representa una oportunidad para dinamizar la economía local, especialmente en sectores vinculados al turismo.
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Saqsayhuamán, en la mira del Vaticano
En medio de estos preparativos, la comisión del Vaticano arribó esta semana a Cusco para evaluar el Parque Arqueológico de Saqsayhuamán como posible escenario de la misa papal.
Según detalló Canal N, los enviados del Vaticano, encabezados por José Nahúm Jairo Salas Castañeda y monseñor Guillermo Inca Pereda, revisaron aspectos técnicos, logísticos y de seguridad del recinto. La directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, Maritza Rosa Candia, indicó que la explanada podría albergar entre 20,000 y 30,000 personas.
La inspección incluyó el análisis de accesos, infraestructura, movilidad y requerimientos litúrgicos. La decisión final sobre la inclusión de Saqsayhuamán en la agenda papal dependerá de los informes técnicos elaborados por la comisión, que también ha recorrido otras ciudades como Pucallpa y Chiclayo.
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Esta posibilidad revive el recuerdo de la visita de Juan Pablo II hace 41 años, cuando presidió una eucaristía en la explanada de Saqsayhuamán, un hito que marcó la memoria colectiva de la región.
Rutas de fe y diversificación turística
Cusco integra la “Ruta del Barroco Andino”, que inicia en la Compañía de Jesús y se extiende hacia templos como el de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas, conocido como “La Sixtina de América”, el templo San Juan Bautista de Huaro y el templo Virgen Purificada de Canincunca. Todos estos recintos han sido declarados Patrimonio Cultural de la Nación, según reportes de Agencia Andina.
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A esta ruta se suma la “Ruta de la Fe”, que incluye la visita a templos emblemáticos como el de la Virgen del Rosario de Huallhua y el Santuario del Señor de Huanca. “Siempre el turismo religioso es una oportunidad de diversificación”, señaló Baca Palomino en diálogo con El Comercio.
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