Banda presidencial en el Perú: ¿Qué simboliza la insignia que porta el mandatario?

La confección artesanal y la carga simbólica de este accesorio oficial acompañan la transición presidencial, asegurando la continuidad del mandato y la representación del Estado ante la sociedad| TV Perú

La banda presidencial es mucho más que un accesorio protocolar. Representa la transferencia efectiva del máximo poder político y la unidad de la República. Su uso está reservado exclusivamente al presidente en funciones, quien la recibe en una ceremonia formal.

La presencia de la banda permite identificar a la persona investida como jefe de Estado, especialmente en actos oficiales y solemnes. Además, la banda actúa como recordatorio visual del compromiso asumido por el mandatario ante la ciudadanía.

Banda presidencial del Perú: historia, protocolo y el valor simbólico de un emblema de poder| Andina

El significado de los colores bicolor y el escudo nacional

El diseño de la banda presidencial del Perú está definido por el uso del blanco y rojo, colores que corresponden a la bandera nacional. El rojo representa la sangre derramada por los héroes nacionales y el blanco, la pureza y la paz. En el centro, el escudo nacional, bordado a mano en alto relieve, refuerza la identidad nacional. Desde hace algunos años, el protocolo exige que la banda lleve el escudo nacional y no el de armas, reforzando el carácter institucional.

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La confección requiere materiales de alta calidad, como raso francés y canutillo metálico importado, algunos bañados en oro de 24 quilates. La elaboración se realiza a mano, bajo técnicas tradicionales que distinguen a la banda presidencial de cualquier otra insignia política en el país. Asimismo, los materiales son traídos desde el extranjero.

La banda presidencial del Perú, símbolo del poder supremo y la identidad nacional| Foto: Andina

¿Cuándo debe usarse obligatoriamente según el protocolo protocolar del Estado?

El uso de la banda presidencial está estrictamente regulado por el protocolo oficial del Estado peruano. Solo puede ser utilizada por el presidente en funciones y en situaciones determinadas. La banda debe portarse en la ceremonia de asunción de mando, en la inauguración del año legislativo, durante la celebración de Fiestas Patrias y en actos oficiales de alto nivel.

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Su uso fuera de estos contextos se considera inapropiado, ya que implica la representación formal y simbólica del Estado ante la ciudadanía y la comunidad internacional.

Mientras que el presidente puede visitar o realizar viajes a nivel nacional sin su banda cuando asista a una reunión con la población o entrega de alguna obra o ayuda social.

El acto solemne de la entrega de la banda durante la asunción de mando

La entrega de la banda presidencial es uno de los momentos centrales de la ceremonia de cambio de mando. El acto se realiza en el Congreso de la República, donde el presidente saliente o el titular del Legislativo impone la banda al nuevo mandatario. Este gesto formaliza la transferencia de poderes y marca el inicio del nuevo gobierno.

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FOTO DE ARCHIVO-El palacio de Gobierno peruano, en Lima, Perú. 17 de febrero de 2026. REUTERS/Angela Ponce

La familia encargada de la confección de la banda ha presenciado cambios en las características y tallas, adaptando el diseño a las necesidades de cada presidente.

“La banda se hace casi al ojo, calculando, pero si se requiere algún ajuste, se realiza sin problema”, sostuvo Dante Grados, tras la consulta si ya le habían realizado las medidas a la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Diferencias entre la banda presidencial y otras insignias de poder político

La banda presidencial se diferencia de otras insignias como el fajín ministerial o las condecoraciones oficiales por su simbolismo y exclusividad. Mientras el fajín se utiliza en ceremonias ministeriales y puede ser adaptado para diferentes autoridades, la banda presidencial solo corresponde al jefe de Estado.

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Además, la banda lleva el escudo nacional y presenta acabados más elaborados, como borlas y flecos bañados en oro. Los materiales utilizados son de procedencia extranjera y reservados para prendas de alta investidura, como las de reyes y papas.

El proceso artesanal y las medidas exactas exigidas por el protocolo oficial

La confección de la banda presidencial sigue un proceso artesanal que exige precisión y destreza. Cada pieza se elabora a mano y toma aproximadamente tres semanas. El raso francés, los hilos metálicos y el canutillo francés son importados y seleccionados por su durabilidad y brillo.

El protocolo establece medidas exactas para el ancho y largo de la banda, que debe ajustarse a la contextura del presidente. La adaptación personalizada es fundamental, pues algunos mandatarios han requerido ajustes especiales debido a su altura o complexión.

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¿Cada presidente estrena una banda o se heredan los símbolos?

Cada presidente suele estrenar su propia banda, confeccionada especialmente para la ocasión. En algunos casos se solicitan bandas adicionales, ya sea por protocolo o como respaldo ante eventualidades.

La tradición de estrenar una nueva banda responde tanto a necesidades prácticas como a la intención de marcar el inicio de un nuevo gobierno. La familia responsable de la confección ha elaborado bandas para más de veinte presidentes, adaptando el diseño y los materiales a los requerimientos de cada uno.

Asimismo, se realiza la confección para los ministros de Estado, quienes al momento de juramentar se lo colocan en la cintura.