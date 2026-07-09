Camilo manda saludo a Perú antes de sus conciertos en Lima y Arequipa

El cantante Camilo celebra en el escenario mientras se prepara para sus próximos conciertos en Lima y Arequipa, Perú, donde presentará su show.

El fenómeno del pop latino, Camilo, regresa a Perú en el marco de su “Camilo Worldwide Tour 2026”, una gira internacional que incluye presentaciones en Europa, México y Estados Unidos. El cantante, reconocido por temas como “Índigo”, “Desconocidos”, “Vida de Rico” y “Tutu”, ofrecerá dos conciertos en territorio peruano y ha generado gran expectativa entre sus seguidores locales.

A pocos días de su arribo, Camilo envió un saludo especial a sus fanáticos peruanos.

En un mensaje grabado, expresó: “¡Qué pasa tribu de Lima? Soy Camilo, les mando un beso gigante y nos vemos el diez de noviembre en Costa veintiuno. Estamos emocionados de estar ahí con ustedes, saben que los amamos y los tickets están ya disponibles en Teleticket. Ahí nos vemos”.

El cantante colombiano expresó su felicidad por llegar a nuestro país para compartir con todos sus fanáticos

El entusiasmo del público se refleja en la alta demanda de boletos y en la actividad en redes sociales.

El primer concierto de Camilo en Perú se realizará en Arequipa, en el Jardín de la Cerveza, mientras que la segunda fecha está programada en Lima, en el Multiespacio Costa 21. De este modo, tanto los fans del sur como los de la capital tendrán la oportunidad de disfrutar del show en vivo. El repertorio incluirá los mayores éxitos del artista, quien destaca por su conexión directa con el público y su capacidad para llenar recintos en distintos países.

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A lo largo de su carrera, Camilo ha colaborado con figuras como Camila Cabello, Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Kany García, Ricardo Montaner, Evaluna, Los Ángeles Azules, Morat, Myke Towers y Pedro Capó. Estas colaboraciones han fortalecido su posicionamiento internacional y le han permitido expandir su audiencia en América Latina y Europa.

Camilo llega a Perú. (Foto: Captura de IG)

¿Aún hay entradas para concierto de Camilo en Lima y Arequipa?

Todavía quedan entradas disponibles para los conciertos de Camilo tanto en Lima como en Arequipa. En la capital, los precios van desde S/110 hasta S/430, con localidades distribuidas en Tribuna Norte, Tribunas Oriente y Occidente, Platea General, Platinium, Diamante y Primeras Filas. En Arequipa, los boletos se encuentran entre S/120 y S/430, y las zonas habilitadas son Tribuna Norte, Tribunas, VIP y Platinium.

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La infografía detalla el mapa de asientos y la tabla de precios para el concierto de Camilo en el Jardín de la Cerveza de Arequipa el 8 de noviembre.

Este gráfico presenta el mapa de zonas y la tabla de precios para el concierto de Camilo en el Multiespacio Costa 21 de Lima, programado para el 10 de noviembre.

Para adquirir las entradas en la plataforma oficial de Teleticket (www.teleticket.com.pe), el procedimiento recomendado es el siguiente:

Ingresa a la web oficial de Teleticket: www.teleticket.com.pe. Crea una cuenta de usuario registrando tus datos personales y correo electrónico. Confirma el registro a través del enlace enviado por correo electrónico. Busca el evento de Camilo en la sección de conciertos o utilizando el buscador. Accede a la página del evento y entra a la cola virtual. Elige la zona y los asientos disponibles, selecciona “reservar asiento” y haz clic en “comprar”. Completa el pago ingresando los datos de tu tarjeta. Revisa la confirmación de compra y descarga tus boletos en la sección “MIS E-TICKETS”.

Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

La gira “Camilo Worldwide Tour 2026” promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales más destacados del año en Perú, con presentaciones en Lima y Arequipa que buscan reunir a miles de seguidores en torno a la música del artista colombiano.