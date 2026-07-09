Perú

Camilo manda saludo a Perú antes de sus conciertos en Lima y Arequipa

El cantante colombiano expresó su felicidad por llegar a nuestro país para compartir con todos sus fanáticos

Guardar
Google icon
El cantante Camilo, con barba y un tatuaje en el brazo, sonríe y levanta los brazos mientras toca una guitarra acústica en el escenario bajo luces azules
El cantante Camilo celebra en el escenario mientras se prepara para sus próximos conciertos en Lima y Arequipa, Perú, donde presentará su show.

El fenómeno del pop latino, Camilo, regresa a Perú en el marco de su “Camilo Worldwide Tour 2026, una gira internacional que incluye presentaciones en Europa, México y Estados Unidos. El cantante, reconocido por temas como “Índigo”, “Desconocidos”, “Vida de Rico” y “Tutu”, ofrecerá dos conciertos en territorio peruano y ha generado gran expectativa entre sus seguidores locales.

A pocos días de su arribo, Camilo envió un saludo especial a sus fanáticos peruanos.

En un mensaje grabado, expresó: “¡Qué pasa tribu de Lima? Soy Camilo, les mando un beso gigante y nos vemos el diez de noviembre en Costa veintiuno. Estamos emocionados de estar ahí con ustedes, saben que los amamos y los tickets están ya disponibles en Teleticket. Ahí nos vemos”.

El cantante colombiano expresó su felicidad por llegar a nuestro país para compartir con todos sus fanáticos

El entusiasmo del público se refleja en la alta demanda de boletos y en la actividad en redes sociales.

El primer concierto de Camilo en Perú se realizará en Arequipa, en el Jardín de la Cerveza, mientras que la segunda fecha está programada en Lima, en el Multiespacio Costa 21. De este modo, tanto los fans del sur como los de la capital tendrán la oportunidad de disfrutar del show en vivo. El repertorio incluirá los mayores éxitos del artista, quien destaca por su conexión directa con el público y su capacidad para llenar recintos en distintos países.

PUBLICIDAD

A lo largo de su carrera, Camilo ha colaborado con figuras como Camila Cabello, Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Kany García, Ricardo Montaner, Evaluna, Los Ángeles Azules, Morat, Myke Towers y Pedro Capó. Estas colaboraciones han fortalecido su posicionamiento internacional y le han permitido expandir su audiencia en América Latina y Europa.

El concierto de Camilo en Lima fue reprogramado.
Camilo llega a Perú. (Foto: Captura de IG)

¿Aún hay entradas para concierto de Camilo en Lima y Arequipa?

Todavía quedan entradas disponibles para los conciertos de Camilo tanto en Lima como en Arequipa. En la capital, los precios van desde S/110 hasta S/430, con localidades distribuidas en Tribuna Norte, Tribunas Oriente y Occidente, Platea General, Platinium, Diamante y Primeras Filas. En Arequipa, los boletos se encuentran entre S/120 y S/430, y las zonas habilitadas son Tribuna Norte, Tribunas, VIP y Platinium.

PUBLICIDAD

Infografía de un concierto con la fecha 8 de noviembre, un mapa de zonas de asientos (Platinum, VIP, Tribunas, General, Silla de Ruedas) y una tabla de precios
La infografía detalla el mapa de asientos y la tabla de precios para el concierto de Camilo en el Jardín de la Cerveza de Arequipa el 8 de noviembre.
Infografía de color naranja mostrando el mapa de asientos y la tabla de precios para un concierto, con secciones como Primeras Filas, Diamante y Platinum
Este gráfico presenta el mapa de zonas y la tabla de precios para el concierto de Camilo en el Multiespacio Costa 21 de Lima, programado para el 10 de noviembre.

Para adquirir las entradas en la plataforma oficial de Teleticket (www.teleticket.com.pe), el procedimiento recomendado es el siguiente:

  1. Ingresa a la web oficial de Teleticket: www.teleticket.com.pe.
  2. Crea una cuenta de usuario registrando tus datos personales y correo electrónico.
  3. Confirma el registro a través del enlace enviado por correo electrónico.
  4. Busca el evento de Camilo en la sección de conciertos o utilizando el buscador.
  5. Accede a la página del evento y entra a la cola virtual.
  6. Elige la zona y los asientos disponibles, selecciona “reservar asiento” y haz clic en “comprar”.
  7. Completa el pago ingresando los datos de tu tarjeta.
  8. Revisa la confirmación de compra y descarga tus boletos en la sección “MIS E-TICKETS”.
Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

La gira “Camilo Worldwide Tour 2026” promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales más destacados del año en Perú, con presentaciones en Lima y Arequipa que buscan reunir a miles de seguidores en torno a la música del artista colombiano.

Temas Relacionados

CamiloConciertosLimaArequipaperu-entretenimiento

Más Noticias

Huaca Núñez en Pisco recibe protección por dos años luego de que inspecciones detectaran viviendas, expansión agrícola y erosión

La medida tendrá una vigencia de dos años mientras se realiza el proceso de declaración y delimitación definitiva del sitio arqueológico

Huaca Núñez en Pisco recibe protección por dos años luego de que inspecciones detectaran viviendas, expansión agrícola y erosión

EsSalud alerta casos de ludopatía en niños de 11 años: mujeres ya representan el 50 % de los pacientes por apuestas deportivas

Según el psiquiatra del Hospital de Emergencias Grau, la expansión de las plataformas de apuestas y el mayor acceso a internet impulsaron el aumento de casos y cambiaron el perfil de las personas que desarrollan este trastorno

EsSalud alerta casos de ludopatía en niños de 11 años: mujeres ya representan el 50 % de los pacientes por apuestas deportivas

Llegada del papa León XIV a Cusco provocaría récord de visitantes: Se estima arribo de 300 mil turistas

El Vaticano evalúa Saqsayhuamán como posible escenario para una misa multitudinaria en medio de todo un fenómeno del turismo religioso

Llegada del papa León XIV a Cusco provocaría récord de visitantes: Se estima arribo de 300 mil turistas

Keiko Fujimori afirma tener “toda la intención” de retomar relación con México, aunque Sheinbaum evita contactarla

La presidenta electa expresó su disposición para restablecer el vínculo bilateral, mientras la mandataria mexicana mantiene en suspenso el acercamiento

Keiko Fujimori afirma tener “toda la intención” de retomar relación con México, aunque Sheinbaum evita contactarla

Banda presidencial en el Perú: ¿Qué simboliza la insignia que porta el mandatario?

A través de materiales importados y técnicas artesanales, la confección de la banda presidencial resume el trabajo de generaciones dedicadas a preservar un símbolo de investidura nacional

Banda presidencial en el Perú: ¿Qué simboliza la insignia que porta el mandatario?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

“Le ratifico mi confianza”: Keiko Fujimori defiende a su jefe de transferencia, Marco Vinelli, demandado por el Estado por S/340.547

“Le ratifico mi confianza”: Keiko Fujimori defiende a su jefe de transferencia, Marco Vinelli, demandado por el Estado por S/340.547

Keiko Fujimori afirma tener “toda la intención” de retomar relación con México, aunque Sheinbaum evita contactarla

Banda presidencial en el Perú: ¿Qué simboliza la insignia que porta el mandatario?

Flavio Cruz, nuevo ministro de Trabajo, registra sentencia por alimentos: Congreso le retenía más de S/2.500

Keiko Fujimori responde sobre cuestionamientos a Marco Vinelli: "Le ratifico mi confianza. Es un profesional competente"

ENTRETENIMIENTO

Óscar de León sorprende con halago para Gisela Valcárcel: “Es un referente del arte peruano”

Óscar de León sorprende con halago para Gisela Valcárcel: “Es un referente del arte peruano”

Daniela Darcourt captada con cantante de Zaperoko: pasaron el día juntos y los vieron dándose un beso

Jackson Mora asegura que es inocente tras ser acusado de pertener a ‘Los Arquitectos del Fraude’

Falleció Bonnie Tyler, voz de ‘Total eclipse of heart’, a los 75 años: así reaccionaron los fans peruanos

Samahara Lobatón revela el bajo aporte económico de Youna y Bryan Torres: “Yo saco adelante prácticamente sola a mis hijos”

DEPORTES

Yadhira Anchante y su inspiradora charla con la Sub 17 de Perú: las enseñanzas que le dejaron Estados Unidos, Italia y Grecia

Yadhira Anchante y su inspiradora charla con la Sub 17 de Perú: las enseñanzas que le dejaron Estados Unidos, Italia y Grecia

Resultados del Mundial 2026 HOY, jueves 9 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Dónde ver Francia vs Marruecos HOY en Perú: canal tv online del partido por cuartos de final del Mundial 2026

Se filtró que Aixa Vigil y Claudia Palza quedarían fuera de la convocatoria de Perú por la Copa Sudamericana 2026

Pablo Lavandeira reveló detalles de su frustrada llegada a Sporting Cristal: “En ningún momento se habló de ir con Hernán Barcos”