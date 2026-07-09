¿Qué hace únicas a las cuatro nuevas variedades de cacao identificadas en el Perú? Ya suman 14 los linajes genéticos

Científicos peruanos identifican cuatro nuevas variedades de cacao nativas del país. (Foto: Visuales IA)

Investigadores peruanos identificaron cuatro nuevas variedades de cacao con un origen genético exclusivamente peruano, un hallazgo que eleva a 14 el número de linajes genéticos locales registrados hasta la fecha y que abre nuevas posibilidades para fortalecer la investigación, conservación y producción de este cultivo de importancia económica para el país.

De acuerdo con Andina Noticias, el descubrimiento fue liderado por Danilo Bustamante, investigador de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, quien explicó que estas nuevas variedades permitirán conocer con mayor precisión las características genéticas del cacao peruano y su capacidad de adaptación a diferentes condiciones ambientales.

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El especialista indicó que identificar estos nuevos linajes facilitará el estudio de factores como la resistencia a la sequía, la radiación solar y otros efectos asociados al cambio climático. Asimismo, permitirá analizar características organolépticas del fruto, como el aroma, el sabor, el color y la textura, aspectos de gran importancia para la elaboración de chocolates de alta calidad.

Cacao peruano. Foto: Andina

Cuatro nuevos linajes

Los resultados del estudio fueron publicados esta semana en la revista científica Plos One, como parte de una investigación iniciada en 2018 para analizar las características genéticas del cacao cultivado en la región Amazonas.

Según informó Andina Noticias, el equipo de investigadores recolectó más de 390 muestras en diferentes zonas cacaoteras de Amazonas, San Martín, Cajamarca, Ayacucho, Cusco y Piura. Posteriormente, mediante análisis moleculares y marcadores genéticos derivados de la secuenciación del ADN, confirmaron la existencia de cuatro nuevos linajes exclusivos del Perú.

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Las variedades identificadas corresponden a las regiones de Amazonas, Piura, Cusco y Ayacucho. Para diferenciarlas, los investigadores las denominaron cacao awajún, en referencia al pueblo originario de Amazonas; cacao porcelana, para la variedad hallada en Piura; y Chuncho 1 y Chuncho 2, correspondientes a las variedades encontradas en Cusco y Ayacucho, respectivamente.

Científicos peruanos analizan muestras de cacao con microscopios y equipos de secuenciación de ADN en un laboratorio de genética vegetal moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resistencia al cambio climático

Bustamante explicó que uno de los principales objetivos del descubrimiento es determinar cómo responden estas variedades frente a condiciones climáticas adversas y enfermedades que afectan los cultivos de cacao.

El investigador señaló que conocer el comportamiento de estos linajes permitirá identificar cuáles presentan una mejor adaptación frente a fenómenos como El Niño, la sequía o el exceso de lluvias, además de evaluar su resistencia a plagas como el hongo de la moniliasis.

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De acuerdo con el citado medio, esta información será de utilidad para fortalecer la producción nacional y reducir el impacto que los eventos climáticos extremos pueden generar sobre los cultivos, ya que una disminución de la producción también podría traducirse en un incremento del precio del cacao y de los productos derivados, como el chocolate.

Un investigador agrícola observa una plantación de cacao peruano en la Amazonía, con árboles saludables y el suelo agrietado por la sequía, mientras una tormenta descarga lluvia intensa al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Análisis del genoma completo

La investigación continuará con el análisis del genoma completo de las nuevas variedades identificadas, con el propósito de determinar qué genes son responsables de sus características particulares.

Bustamante explicó que este trabajo permitirá conocer con mayor detalle los factores genéticos relacionados con el aroma, el sabor y otras propiedades que distinguen al cacao peruano, así como comprender por qué determinadas variedades presentan una mayor resistencia frente a enfermedades o cambios en las condiciones ambientales.

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Un científico peruano analiza muestras genéticas de cacao en un laboratorio de biotecnología, utilizando equipos de secuenciación y pantallas que muestran mapas genómicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, otros equipos de investigación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas desarrollan estudios complementarios para medir la cantidad de metabolitos y antioxidantes presentes en estas nuevas variedades, información que podría contribuir al aprovechamiento científico y productivo del cacao peruano en los próximos años.