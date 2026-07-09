Huaca Núñez en Pisco recibe protección por dos años luego de que inspecciones detectaran viviendas, expansión agrícola y erosión

El Ministerio de Cultura otorgó protección provisional por dos años al sector A de Huaca Núñez, en Pisco (Ica). Facebook

El Ministerio de Cultura adoptó una nueva medida para preservar un espacio arqueológico de la región Ica luego de verificar diversas intervenciones que comprometen su conservación. La decisión forma parte de las acciones previstas para proteger bienes que presentan riesgos antes de completar su proceso de declaración y delimitación definitiva.

La disposición alcanza a un sector de Huaca Núñez, ubicado en la provincia de Pisco, donde las inspecciones técnicas identificaron distintas afectaciones relacionadas con actividades humanas y factores naturales. La medida también establece responsabilidades para las autoridades competentes y fija un periodo durante el cual se aplicarán acciones de resguardo.

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La resolución correspondiente apareció publicada en el Diario Oficial El Peruano y precisa las intervenciones que deberán ejecutarse para evitar un mayor deterioro del sitio arqueológico, además de iniciar el procedimiento que permitirá definir su protección permanente.

Ministerio de Cultura dispone protección provisional para Huaca Núñez

El Ministerio de Cultura determinó la protección provisional del sector A de Huaca Núñez, sitio arqueológico situado en el distrito de Túpac Amaru Inca, provincia de Pisco, departamento de Ica. La decisión figura en la Resolución Directoral N.° 000202-2026-DGPA-VMPCIC/MC, emitida por la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble y publicada en las normas legales del Diario Oficial El Peruano.

La resolución establece que la protección tendrá una vigencia de dos años. Durante ese periodo, el Estado desarrollará el procedimiento destinado a la declaración y delimitación definitiva del bien arqueológico, conforme a lo previsto en la normativa sobre patrimonio cultural.

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Según el documento oficial, esta medida responde a la necesidad de preservar el lugar frente a daños que ya fueron verificados durante las inspecciones técnicas realizadas por las autoridades culturales.

Inspecciones identificaron ocupaciones y alteraciones en el sitio

Los informes técnicos elaborados por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica describen una serie de situaciones que afectan el sector protegido. Entre ellas figuran la acumulación de basura, la remoción de suelo, la presencia de viviendas construidas con material noble y también estructuras precarias elaboradas con plásticos y esteras.

La documentación oficial también registra evidencias de expansión agrícola dentro del área evaluada. A estas condiciones se suman factores naturales, como humedad y procesos de erosión, que incrementan el riesgo para la conservación del monumento arqueológico.

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El Informe de Inspección N.° 025-2026-SDPCICI-GNPI-DDC ICA/MC, elaborado el 7 de mayo de 2026, sirvió como sustento para la propuesta presentada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, la cual posteriormente recibió opinión favorable de las áreas técnicas y legales del Ministerio de Cultura.

Medidas preventivas previstas por la resolución

La resolución directoral dispone una serie de acciones destinadas a proteger el sector A de Huaca Núñez. Entre ellas figura el retiro del desmonte existente dentro del polígono protegido, además de la instalación de paneles informativos y elementos de delimitación para identificar claramente el área arqueológica.

El documento también ordena retirar estructuras temporales, maquinarias, herramientas, accesorios y cualquier otra infraestructura ubicada dentro del espacio comprendido por la protección provisional.

La ejecución de estas medidas quedó a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, entidad que deberá utilizar los recursos humanos, logísticos y operativos disponibles, además de coordinar con otras instituciones cuando resulte necesario para garantizar el cumplimiento de las disposiciones.

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La resolución dispone la notificación a la Municipalidad Distrital de Túpac Amaru Inca para que actúe dentro del ámbito de sus competencias, conforme a lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades.

Asimismo, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal iniciará las acciones relacionadas con la identificación, declaración y delimitación definitiva del sitio arqueológico comprendido en el régimen de protección provisional.

El Ministerio de Cultura también ordenó la difusión de la resolución y de sus anexos a través de su portal institucional, además de su publicación en el Diario Oficial El Peruano para conocimiento de las entidades involucradas y de la ciudadanía.

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Marco legal respalda la protección del patrimonio arqueológico

La resolución recuerda que la Constitución Política del Perú establece que los yacimientos y restos arqueológicos, así como los bienes que se presumen patrimonio cultural, reciben protección del Estado, con independencia de su condición de propiedad pública o privada.

También cita la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su reglamento, normas que facultan al Ministerio de Cultura para identificar, registrar y proteger bienes culturales frente a riesgos o afectaciones comprobadas.

De acuerdo con el documento oficial, el régimen de protección provisional permite adoptar medidas inmediatas cuando existe evidencia de daños o posibilidades de afectación sobre bienes inmuebles prehispánicos, incluso antes de concluir el procedimiento de declaración definitiva. En el caso de Huaca Núñez, la resolución precisa que la protección surtirá efecto desde su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

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