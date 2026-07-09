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Se filtró que Aixa Vigil y Claudia Palza quedarían fuera de la convocatoria de Perú por la Copa Sudamericana 2026

Antonio Rizola está definiendo la lista final que afrontará la competencia internaciona que se jugará en Lima entre el 22 y el 26 de julio. Entérate los detalles de la ausencia de las jugadoras de Universitario

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Concluido el cuadrangular amistoso, la selección peruana de vóley ya conoce su siguiente reto internacional. El equipo afrontará la Copa Sudamericana de Vóley 2026, que se celebrará en Lima entre el 22 y el 26 de julio, y que marcará el inicio de la competencia oficial en la temporada para el combinado nacional.

Este torneo representa el primer gran desafío del año para las dirigidas de Antonio Rizola, quien viene trabajando en la Videna. El DT está sacando el cien por ciento a las voleibolistas porque definirá la lista final de convocadas para el torneo internacional.

A menos de 15 días de la competición, se pudo conocer que dos jugadoras importantes quedarán fuera de la nómina por lesión: Aixa Vigil y Claudia Palza están sentidas y el estratega brasileño habría determinado no tomarlas en cuenta por precaución.

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“No había podido ver si es que Aixa Vigil saltaba o no saltaba. Lo cierto es que se le está llevando con calma, lo mismo que a Claudia Palza. La lesión de Claudia es una lesión fuerte al tendón de Aquiles, por eso no está saltando y que todavía no está cercana esa fecha para que salte. Entonces, toma mucha fuerza que no acompañe a la selección peruana en la Copa Sudamericana”, informó Daniella Fernández en el programa AquíTVO.

Claudia Palza, la nueva incorporación de Universitario, señaló cómo se gestó su llegada a Universitario y explicó que probablemente no sea parte de la delegación de la selección peruana para la Copa Sudamericana. Crédito: Instagram Movistar Deportes.

La contundente razón por la que Aixa Vigil y Claudia Palza no serán convocadas

Las ausencias de Aixa Vigil y Claudia Palza en la lista final de la selección peruana para la Copa Sudamericana 2026 obedece a que Antonio Rizola no quiere arriesgarlas para la próxima competencia. Según Julio Peña, las jugadoras tendrán tiempo para que se recuperen completamente de sus lesiones.

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“Al 73.7%, Aixa Vigil y Claudia Palza no van a estar en la lista de Perú para la Copa Sudamericana. Apurar su recuperación podría terminar siendo perjudicial para ambos torneos. Para la Copa Sudamericana, a la cual no llegaría al cien por ciento, y después para el Sudamericano de Río, torneo para el cual el profe Rizola tiene a Aixa Vigil y Claudia Palza muy consideradas. Ambas fueron importantes en la Copa América y en la Copa Panamericana”, aseguró el comentarista.

Preocupación en la selección peruana de vóley: Aixa Vigil y dos jugadoras más lesionadas previo a la Copa Sudamericana 2026.
Preocupación en la selección peruana de vóley: Aixa Vigil y dos jugadoras más lesionadas previo a la Copa Sudamericana 2026.

Fixture de Perú en la Copa Sudamericana 2026

Perú forma parte del Grupo A en la Copa Sudamericana de Vóley 2026, compartiendo zona con Brasil, Chile y Bolivia. El sorteo presenta una serie exigente, donde la selección nacional intentará aprovechar la localía para avanzar a las semifinales y mantener vivas sus aspiraciones en busca del título continental.

El conjunto dirigido por Antonio Rizola tendrá su debut el 22 de julio frente a Chile, seguido por un enfrentamiento ante Brasil el 23 de julio y, finalmente, el 24 de julio se medirá ante Bolivia. Estos partidos serán determinantes para definir el futuro de Perú en la competencia.

El equipo llega a esta instancia con la motivación de haber superado a Argentina y tras sumar rodaje competitivo en la Copa Latina. Con ese impulso, la ‘blanquirroja’ afronta su primer torneo oficial de la temporada con expectativas de protagonismo, dispuesta a poner a prueba su nivel ante adversarios de mayor jerarquía y consolidar su funcionamiento en un escenario de máxima exigencia.

El equipo nacional volteó 3-2 a las argentinas en la fecha 3 de la Copa Latina. Créditos: Latina / Instagram.

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