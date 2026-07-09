Entradas para Sporting Cristal vs Bentín: precios y dónde comprar para asistir al duelo por octavos de final de la Copa de la Liga 2026

Entradas para Sporting Cristal vs Bentín por la Copa de la Liga 2026.

Sporting Cristal llega a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026 tras una fase de grupos en la que no encontró grandes obstáculos para clasificar. Su desempeño sólido lo posiciona como favorito para seguir avanzando en el torneo.

El próximo desafío del equipo celeste será ante Bentín Tacna Heroica, en un partido que se disputará el sábado 11 de julio en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos conjuntos comparten el objetivo de asegurar su presencia en la siguiente instancia del certamen nacional y mantener vivas sus aspiraciones de título.

¿Cuál es el precio de las entradas?

Sporting Cristal puso a la venta las entradas para el duelo contra Bentín Tacna Heroica que definirá al ganador de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. Los ‘cerveceros’ necesitan el apoyo de toda su hinchada para seguir en competencia. Los precios van desde los S/. 15 soles para oriente hasta los S/. 50 soles para occidente.

PUBLICIDAD

- Oriente Lateral: S/. 15.00 soles

- Oriente Lateral Adulto mayor / juvenil: S/. 12.00 soles

- Oriente Lateral Niño: S/. 10.00 soles

- Oriente Central Butaca: S/20.00 soles

- Oriente Central Butaca Adulto mayor / juvenil: S/. 15.00 soles

- Oriente Central Butaca Niño: S/. 10.00 soles

- Occidente Lateral: S/. 35.00 soles

- Occidente Conadis: S/. 24.00 soles

- Occidente Lateral Adulto mayor / juvenil: S/. 21.00 soles

- Occidente Butaca Zona D: S/. 45.00 soles

- Occidente Butaca Zona D Adulto mayor / juvenil: S/. 27.00 soles

- Occidente Butaca Zona D Niño: S/. 22.50 soles

- Occidente Butaca Zona C: S/. 50.00 soles

- Occidente Butaca Zona C Adulto mayor / juvenil: S/. 30.00 soles

- Occidente Butaca Zona C Niño: S/. 25.00 soles

- Occidente Butaca Zona B: S/. 55.00 soles

- Occidente Butaca Zona B Adulto mayor / juvenil: S/. 33.00 soles

- Occidente Butaca Zona B Niño: S/. 27.50 soles

- Occidente Butaca Zona A: S/. 55.00 soles

- Occidente Butaca Zona A Adulto mayor / juvenil: S/. 33.00 soles

- Occidente Butaca Zona A Niño: S/. 27.50 soles

- Palco Platino: S/. 99.00 soles

- Occidente VIP: S/. 70.00 soles

- Occidente VIP Adulto mayor / juvenil: S/. 42.00 soles

- Occidente VIP Niño: S/. 35.00 soles

Sporting Cristal presentó un mix de jugadores entre jóvenes y experimentados en la Copa de la Liga 2026. - créditos: Sporting Cristal

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Bentín por la Copa de la Liga 2026

La Copa de la Liga 2026 presenta una novedad para los seguidores del fútbol nacional: todos los partidos del certamen serán transmitidos en directo y de forma exclusiva a través de Bicolor+, la plataforma oficial de streaming de la Federación Peruana de Fútbol. El acceso estará habilitado desde el canal de YouTube de la FPF, permitiendo que los aficionados disfruten de cada encuentro en tiempo real desde cualquier dispositivo conectado a internet.

PUBLICIDAD

La iniciativa garantiza que los hinchas puedan acompañar las incidencias del torneo sin restricciones geográficas y con cobertura digital completa. Además, Infobae Perú complementará la experiencia al brindar un seguimiento minuto a minuto de cada compromiso. El medio digital contará con análisis previos, narración de las jugadas más relevantes y actualización constante de los resultados, ofreciendo así información detallada y al instante sobre el desarrollo de la etapa decisiva.

El canal de Youtube de la Federación Peruana de Fútbol brinda los partidos de este torneo de manera gratuita. Créditos: Copa Caliente / Instagram.