EsSalud alerta casos de ludopatía en niños de 11 años: mujeres ya representan el 50 % de los pacientes por apuestas deportivas

Un grupo de jóvenes adultos consulta en sus teléfonos móviles interfaces de apuestas deportivas con estadísticas de partidos y cuotas en un ambiente urbano nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial de fútbol 2026 no solo llenó de aficionados las apuestas deportivas. También cambió el mapa de la ludopatía. Lo que antes era un trastorno que afectaba principalmente a hombres, hoy alcanza por igual a mujeres, que ya representan el 50 % de los casos vinculados a esta adicción, según especialistas de EsSalud.

El auge de las plataformas de apuestas en línea, sumado a la mayor exposición en redes sociales e internet, amplió el perfil de quienes participan en esta actividad. Detrás de la posibilidad de ganar dinero con cada partido, expertos advierten un incremento de problemas como ansiedad, depresión, irritabilidad y conflictos familiares.

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La alerta también se extiende a los menores de edad. Especialistas de EsSalud detectaron en los últimos dos años casos de ludopatía en niños de apenas 11 y 12 años, una señal de que las apuestas deportivas comienzan a normalizarse desde edades cada vez más tempranas.

Un grupo de cuatro jóvenes monitorea un partido de fútbol en sus dispositivos móviles y realiza apuestas deportivas en línea durante la noche en un entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mujeres ya representan la mitad de los casos de ludopatía

El psiquiatra del Hospital de Emergencias Grau de EsSalud, Carlos Vera, explicó a la Agencia Andina que antes de la pandemia alrededor del 60 % de los casos de ludopatía correspondía a hombres y el 40 % a mujeres. Sin embargo, esa diferencia desapareció con la expansión de internet, las redes sociales y las plataformas de apuestas.

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Actualmente, la distribución alcanza el 50 % para hombres y el 50 % para mujeres, un cambio que también se hizo evidente durante los dos últimos mundiales de fútbol.

“Ya es frecuente encontrar jóvenes y mujeres adultas que realizan apuestas en línea y desarrollan problemas de ansiedad, irritabilidad, depresión o conflictos familiares y de pareja”, señaló el especialista durante una entrevista con Andina al Día.

Alertan casos de ludopatía en niños de apenas 11 años

Aunque la mayor cantidad de casos se presenta en personas de entre 15 y 40 años, Vera indicó que también se han detectado pacientes mucho más jóvenes.

“En los últimos dos años hemos identificado casos en menores de 11 y 12 años”, advirtió.

Niños peruanos en un interior urbano utilizan celulares, tablets y computadoras, mientras la luz tenue de sus pantallas ilumina sus rostros, con un parque visible al exterior a través de una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista explicó que muchos niños se familiarizan con las apuestas deportivas al observar a sus familiares comentar resultados, hacer pronósticos o apostar durante reuniones y eventos futbolísticos.

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“Se normaliza la conducta desde edades muy tempranas y eso incrementa el riesgo de desarrollar una adicción en la adolescencia o adultez”, afirmó.

El psiquiatra agregó que la ludopatía no solo provoca pérdidas económicas. También puede desencadenar ansiedad, depresión, irritabilidad y baja tolerancia a la frustración. A ello se suma que algunas personas recurren al consumo de alcohol para aliviar la tensión emocional que generan las apuestas, lo que incrementa la impulsividad y dificulta el control de sus emociones.

Publicidad y plataformas digitales impulsan el aumento de las apuestas

Carlos Vera sostuvo que el crecimiento de los casos también responde a las campañas publicitarias que despliegan las empresas de apuestas deportivas antes y durante el Mundial. Estas estrategias se difunden a través de redes sociales, páginas web y espacios públicos para captar nuevos usuarios.

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“Utilizan colores como el naranja, el rojo y el amarillo, que suelen asociarse con bienestar, seguridad y éxito. Todo ello busca mantener al usuario motivado para seguir apostando”, explicó.

Jóvenes adultos serios examinan pantallas de teléfonos móviles con interfaces de apuestas deportivas, estadísticas de partidos y cuotas en un ambiente urbano nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, indicó que algunas aplicaciones emplean mensajes de psicología inversa para incentivar una mayor participación y aprovechar la impulsividad de los usuarios.

Finalmente, Vera advirtió que el problema no desaparece cuando termina el torneo. “Cuando acaba el Mundial, muchas personas buscan nuevas formas de experimentar la misma sensación de emoción que les producían las apuestas, por lo que el problema no desaparece automáticamente”, sostuvo.