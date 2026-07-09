Keiko Fujimori afirma tener “toda la intención” de retomar relación con México, aunque Sheinbaum evita contactarla

Keiko Fujimori expresó su disposición para restablecer las relaciones diplomáticas entre Perú y México, luego de meses de distanciamiento institucional

La presidenta electa, Keiko Fujimori, afirmó este jueves que tiene “toda la intención” de restablecer los vínculos diplomáticos con México, después de que la mandataria de ese país, Claudia Sheinbaum, señalara que aún no ha existido un saludo formal entre ambas partes y que el futuro de la relación bilateral continúa indefinido.

“Sí, de mi lado habrá toda la intención para poder retomar las relaciones entre Perú y México”, indicó la lideresa de Fuerza Popular al ser consultada durante una actividad oficial con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Sheinbaum había declarado en la víspera que hasta el momento no ha tenido comunicación con Fujimori, por lo que dejó en suspenso la reanudación de las relaciones diplomáticas, al tiempo que mantuvo su postura de que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) permanece encarcelado de manera ilegal.

PUBLICIDAD

Perú rompió relaciones con la nación norteamericana en noviembre de 2025, luego de que se concediera asilo político a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien enfrenta un proceso por su participación en el intento de golpe de Estado atribuido a Castillo.

La ruptura diplomática ocurrió en noviembre de 2025, tras el asilo concedido por México a Betssy Chávez, procesada por su rol en el intento de golpe de Estado atribuido a Pedro Castillo

Desde esa fecha, ambos países mantienen suspendidos sus vínculos diplomáticos, aunque siguen participando en espacios de integración regional como la Alianza del Pacífico.

Las declaraciones de Fujimori coinciden con la solicitud presentada por la defensa de Chávez al presidente interino, José María Balcázar, para que se le otorgue el salvoconducto que le permita salir de la embajada mexicana, donde reside actualmente.

PUBLICIDAD

Sheinbaum confirmó durante su encuentro matutino con la prensa que no ha tenido comunicación con Fujimori y que su administración “va a esperar”, al remarcar además que “ellos rompieron relación con nosotros”.

Seguidamente, estableció una diferencia respecto al caso de Ecuador, país con el que México cortó lazos tras el ingreso de la policía a la embajada mexicana en Quito en abril de 2024. “Nosotros rompimos relación porque ellos invadieron nuestra embajada. En el caso de Perú, ellos rompieron la relación”, afirmó.

Sheinbaum explicó que la ruptura con Perú obedeció a la postura de su administración sobre el proceso contra Castillo, destituido y detenido tras intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022. “Nosotros nos manifestamos en el sentido de que el presidente Castillo está preso ilegalmente”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Fujimori se produjeron el mismo día en que la defensa de Chávez solicitó un salvoconducto para que la ex primera ministra pueda abandonar la embajada mexicana, donde permanece refugiadaCrédito: Cuartoscuro

“Ese punto de vista, es nuestro punto de vista. Y tiene pruebas. No es un invento, no es que hubiera una afinidad política, no. Tiene pruebas. La cantidad de votos que se necesitaban para ello no se cumplieron en el Congreso. Es tan sencillo como eso de Perú. Esa es nuestra posición”, avanzó.

Castillo fue condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema que lo juzgó consideró que el exmandatario no consumó el delito de rebelión al no concretarse sus intenciones golpistas, motivo por el que la Fiscalía varió durante el juicio la solicitud de pena contra el ex jefe de Estado de 34 años de cárcel a la finalmente dictada por el tribunal.

PUBLICIDAD