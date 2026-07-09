Perú

Daniela Darcourt captada con cantante de Zaperoko: pasaron el día juntos y los vieron dándose un beso

Luego de terminar su relación con Waldir Felipa, la salsera parece darse una nueva oportunidad en el amor y ya estaría compartiendo en familia

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Imagen partida muestra a una mujer joven con cabello oscuro, aretes dorados y blusa a rayas. A su derecha, una escena borrosa de dos personas
La cantante Daniela Darcourt aparece en un retrato y en una toma borrosa junto a otra persona, identificada por el contexto como el cantante de Zaperoko, en un momento de cercanía.

La cantante Daniela Darcourt fue vista en actitudes de evidente cercanía con Juan Labarca Alarcón, integrante de la orquesta Zaperoko del Callao. Las imágenes, difundidas por el programa de Magaly Medina, muestran a la intérprete y al músico compartiendo distintas actividades a lo largo del 7 de julio. El registro comienza con ambos saliendo de una clínica en Lima, donde Labarca la acompaña hasta el vehículo, le abre la puerta y, antes de ingresar, se produce un beso breve entre los dos, acción captada por las cámaras del programa.

La jornada no terminó allí. El reportaje señala que Darcourt y Labarca participaron en un almuerzo familiar donde estuvieron presentes la madre de la cantante y los padres del músico. Esta reunión, que incluyó a los familiares de ambos, generó comentarios sobre el nivel de cercanía entre los artistas. Tras la comida, ambos se despidieron de sus padres y se dirigieron al departamento de la artista, lugar donde permanecieron el resto de la noche.

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Dos personas caminando dentro de un edificio moderno con grandes ventanales. La mujer está señalada con el nombre "Daniela". Textos superpuestos de Magaly TV
La cantante Daniela Darcourt y el vocalista de Zaperoko transitan dentro de un edificio en Barranco.

La presencia de Juan Labarca en la orquesta Zaperoko lleva más de un año, según se informó en el programa. La agrupación es una de las más reconocidas de la salsa en el Perú, y la relación profesional entre ambos músicos ya había llamado la atención semanas atrás.

Luego de terminar su relación con Waldir Felipa, la salsera parece darse una nueva oportunidad en el amor y ya estaría compartiendo en familia

En junio de este año ya habían sido captados juntos

El informe televisivo recordó que no es la primera vez que Darcourt y Labarca aparecen juntos en público. En junio, ambos fueron captados en un centro nocturno, bailando salsa con evidente complicidad. Magaly Medina comentó sobre esas imágenes: “Vimos a Daniela Darcourt bailando una salsita en una Rústica muy aparradita con alguien que no conocemos, no es el coreógrafo Waldir Felipa, no. ¿Quién será? bien aparradita, mira ese bailecito, mucha confianza”. La escena fue registrada por el programa y acompañada por publicaciones de la artista en sus redes, aunque en esas imágenes no aparece el joven músico.

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La situación sentimental de Daniela Darcourt ha sido tema recurrente desde su separación del coreógrafo Waldir Felipa. El reciente acercamiento con Labarca ha motivado nuevas interpretaciones, alimentadas por la reunión familiar y el tiempo compartido fuera del entorno profesional.

Pantalla dividida. Izquierda: hombre sonriente con camisa estampada, señalando. Derecha: hombre con traje marron cantando en escenario con micrófono. Textos "Magaly TV", "EL GALÁN SALSERO DE DANIELA DARCOURT"
El cantante de Zaperoko aparece en una composición de dos tomas: una en la que sonríe y señala, y otra en la que canta en un escenario bajo los focos.

Magaly Medina opinó durante la emisión: “La artista tiene derecho a disfrutar esta nueva etapa y dejar atrás su anterior vínculo con el bailarín Waldir Felipa mientras encuentra a la persona con quien desea formar una familia”.

El encuentro familiar y las actividades compartidas refuerzan las versiones sobre una posible relación sentimental entre ambos músicos. Ni Daniela Darcourt ni Juan Labarca han hecho comentarios públicos al respecto, pero la difusión de las imágenes en el programa de Medina mantiene la atención sobre ellos, mientras siguen desarrollando sus carreras en la música.

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