Keiko Fujimori responde sobre cuestionamientos a Marco Vinelli: "Le ratifico mi confianza. Es un profesional competente"

Keiko Fujimori deberá enfrentar el Fenómeno El Niño cuando asuma su mandato como presidenta del Perú. (Foto composición: Infobae Perú)

La presidenta electa Keiko Fujimori recorrió este miércoles obras de prevención ante el fenómeno El Niño en Lima, junto al alcalde capitalino Renzo Reggiardo, en una supervisión que marcó uno de los primeros gestos de coordinación entre el gobierno entrante y la administración municipal antes del cambio de mando del 28 de julio. En el recorrido, Fujimori anticipó que el diagnóstico completo del estado de la infraestructura de prevención se conocerá en los primeros días tras su juramentación.

La visita puso sobre la mesa la magnitud del desafío climático que enfrentará el nuevo gobierno. El Comité Multisectorial para el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene activa la alerta por el Niño Costero y estima que el evento podría extenderse hasta el verano de 2027, con una probabilidad de magnitud fuerte de 48% para la temporada 2026-2027. En ese escenario, la infraestructura hídrica y agrícola del país enfrenta una prueba de gran alcance antes de que Fujimori haya completado siquiera su primer mes en el poder.

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Durante la supervisión, la presidenta electa reconoció que hay cientos de maquinarias paralizadas y adelantó que, una vez obtenido el diagnóstico, se determinará cuántas pueden reactivarse y cuántas deberán adquirirse. “Una vez que tengamos ese diagnóstico, informaré a la prensa de cuánta maquinaria estamos recibiendo, cuánto se van a poder arreglar y cuánto vamos a adquirir”, afirmó Fujimori ante los medios de comunicación presentes en el recorrido.

La ilustración muestra a Keiko Fujimori sonriendo y saludando, con el imponente Palacio de Gobierno de Perú adornado con banderas nacionales al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ampliación de horarios y obras en el norte del país

La presidenta electa también anunció que, de cara a la temporada de lluvias, el gobierno evalúa ampliar los horarios de trabajo en las obras de prevención, con énfasis particular en las regiones del norte del país, las más expuestas históricamente a los efectos del fenómeno. “Creo que vamos a tener que ampliar también los horarios para poder prepararnos frente a la llegada de las lluvias”, señaló.

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Fujimori aprovechó el recorrido para reconocer el trabajo de los operarios e ingenieros que llevan semanas en faena. La supervisión conjunta con Reggiardo reflejó la voluntad de articulación entre el gobierno nacional entrante y la Municipalidad de Lima, que ya lleva adelante labores de descolmatación en los ríos Lurín, Chillón y Rímac, los tres cursos de agua que atraviesan la capital y representan el mayor riesgo de desborde ante precipitaciones intensas.

Keiko Fujimori, leader of the Fuerza Popular (Popular Force) political party listens as she announces the party’s list of congressional candidates in Lima, Peru, February 5, 2026. REUTERS/Gerardo Marin

El impacto en la agricultura y la garantía del abastecimiento alimentario

Ante la pregunta de la periodista Mari Carmen García, de Willax Televisión, sobre el impacto del fenómeno en la producción de alimentos, Fujimori reconoció que el sector agrícola también se verá afectado. La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) proyecta pérdidas por 3.000 millones de dólares y una reducción de hasta el 50% en la producción de alimentos a nivel nacional.

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La presidenta electa indicó que el día previo a la supervisión sostuvo una reunión con agricultores de las juntas de regantes y que serán convocados nuevamente. Señaló que el impacto real en las plantaciones no podrá cuantificarse de inmediato, dado que los efectos sobre la floración y la productividad se harán visibles en los meses siguientes. “Una vez que tengamos esa información, para eso está el Ministerio de Inclusión, para poder asistir a las poblaciones que se están viendo más afectadas”, afirmó.

La ilustración en acuarela muestra a Keiko Fujimori sonriente emitiendo su voto frente al Palacio de Gobierno en Lima, presentándola como la virtual presidenta de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marco Vinelli y los cuestionamientos al equipo de transferencia

La conferencia de prensa también incluyó preguntas sobre Marco Vinelli, el economista designado por Fujimori para liderar el equipo de transferencia de gobierno. Vinelli acumula una demanda civil por daños y perjuicios interpuesta por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) por su actuación como director ejecutivo de Agro Rural entre 2015 y 2016, y una investigación con acusación en la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito contra la administración pública.

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Ante los cuestionamientos, Fujimori ratificó su confianza en el funcionario. “Él ha aclarado estos procesos de investigación, pero yo aquí le ratifico mi confianza, porque es un profesional competente, que goza de integridad y sobre todo, que conoce el sector, sobre todo de la agricultura en la cancha”, declaró la presidenta electa. Vinelli se desempeñó como director general de Negocios Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario (Minagri) y como jefe del Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas).

Keiko Fujimori designó a Marco Vinelli como jefe de su equipo de transición, una decisión que coloca en primer plano a un perfil técnico vinculado al sector agroindustrial y a la gestión empresarial. (Infobae)

La situación en el sur y el compromiso con las regiones

Fujimori también se refirió a la situación en el sur del país, donde los gobiernos locales han expresado malestar por obras paralizadas y la falta de respuesta del Estado. La presidenta electa informó que su equipo mantuvo contacto con la gobernadora de Moquegua y recibió a los alcaldes de San Román, Juliaca y Puno.

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“Lo que vamos a hacer es apoyar desde el gobierno central, justamente para que las obras vuelvan a realizarse, para que el Estado vuelva a funcionar”, afirmó. El gobierno de transición de José María Balcázar ya aprobó una asignación extraordinaria de 300 millones de soles para reforzar las acciones de prevención y respuesta ante el fenómeno El Niño, recursos que se suman a más de 2.000 millones de dólares en fondos contingentes disponibles y a un crédito adicional de 500 millones de dólares en gestión con organismos internacionales.