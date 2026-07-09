Jackson Mora asegura que es inocente tras ser acusado de pertener a ‘Los Arquitectos del Fraude’

La investigación que involucra a Jackson Mora y su hermana Noelia Mora por el presunto desvío de fondos públicos en la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo sigue en el centro de la atención pública y judicial. El 8 de julio, ambos fueron trasladados a la sede del Ministerio Público de La Molina para cumplir diligencias tras permanecer detenidos en la carceleta de la Dirincri. La presencia mediática y policial fue notoria, reflejando la gravedad del proceso en su contra.
Durante la salida de la sede policial, Jackson Mora fue abordado por periodistas, quienes le preguntaron si era cabecilla de la organización criminal conocida como “Los Arquitectos del Fraude”.
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Mora negó cualquier liderazgo en la red y afirmó que todo está bajo investigación. “No, nada, está en investigación”, respondió. Poco después, reiteró su inocencia ante cámaras. Su hermana Noelia Mora optó por no responder a las preguntas y mantuvo absoluto silencio durante el traslado.
Las autoridades atribuyen a los hermanos la representación de la empresa FFC, utilizada para canalizar más de nueve millones de soles transferidos de forma ilícita desde cuentas municipales. La investigación sostiene que, en abril de 2026, miembros de la organización montaron una oficina falsa en Surco, Lima, con el objetivo de obtener las credenciales digitales del alcalde de Pueblo Nuevo, William Sánchez. Con esa información, los responsables modificaron accesos al sistema estatal y realizaron transferencias masivas de dinero público a cuentas vinculadas a los Mora.
El proceso judicial y la liberación de Noelia Mora
Las cámaras de seguridad captaron a Jackson y Noelia Mora junto a otro de los investigados, conocido como “Yeshu”, en una reunión clave en Miraflores, antes de acudir a una agencia bancaria para solicitar cheques de gerencia. Esas operaciones bancarias forman parte de las pruebas incorporadas al expediente fiscal.
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La noche del 8 de julio, Jackson Mora fue conducido a la sede de Flagrancia del Poder Judicial en San Juan de Lurigancho, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales a la espera de que se defina su futuro procesal. Mientras tanto, el 9 de julio, Noelia Mora fue puesta en libertad tras vencer el plazo de detención preliminar. La Fiscalía no solicitó una ampliación de la detención ni presentó un pedido de prisión preventiva, lo que permitió su liberación.
Los delitos imputados a los hermanos incluyen fraude informático, pertenencia a organización criminal y lavado de activos. Además de los Mora, otros investigados en el caso son César Nepo, propietario del inmueble donde se simuló la oficina parlamentaria, y Félix Víctor Saldarriaga Guerrero, detenido al intentar retirar parte del dinero. La policía logró bloquear cuentas y recuperar la mayor parte de los fondos antes de que fueran extraídos.
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El proceso judicial continúa y la expectativa social se mantiene sobre la decisión que adopten las autoridades respecto a Jackson Mora y el resto de los implicados en uno de los fraudes más notorios en el ámbito municipal peruano.
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