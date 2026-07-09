Óscar de León sorprende con halago para Gisela Valcárcel: “Es un referente del arte peruano”

El regreso de Óscar de León a Lima por el Salsa Lima Festival 2026 marcó no solo el reencuentro del público con uno de los máximos exponentes de la salsa, sino también una muestra de respeto hacia figuras icónicas del espectáculo peruano. Durante su contacto con la prensa, el cantante venezolano dedicó un espacio especial para referirse a Gisela Valcárcel, presentadora a la que asoció con los mejores recuerdos de sus visitas al país.
Antes de abordar su vínculo con la televisión local, De León resaltó el impacto que han tenido ciertos personajes en la cultura popular peruana.
“Es una de las mujeres más guapas del Perú, un referente del arte peruano”, expresó el intérprete, subrayando la admiración que siente por la conductora. Para el artista, la trayectoria de Valcárcel trasciende la pantalla y la posiciona como un símbolo de influencia y talento en el entorno artístico nacional.
El músico evocó la calidez con la que siempre fue recibido en Perú y el respeto que mantiene por artistas que, como Gisela Valcárcel, han marcado huella en el público. “La recuerdo con mucho cariño y aprecio. Sé lo importante que es para la gente y el lugar que ocupa en el espectáculo peruano”, afirmó. En cada respuesta, el “Faraón de la Salsa” dejó en claro el reconocimiento genuino hacia la figura de la conductora.
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La visita de Óscar de León a la capital peruana llega en un momento particular para el artista, quien también compartió su sentir respecto a la situación de Venezuela, su país de origen.
“No he podido ir porque vivo en Miami y la pista de aterrizaje en Venezuela está destruida. Me apena mucho la situación de mis hermanos. Les envío todo mi amor, mi solidaridad y mi resignación por todo lo que están viviendo en estos momentos tan difíciles”, reveló el intérprete, reflejando la preocupación y el dolor que le provoca el contexto actual.
Lluvia de estrellas de la salsa en Lima
El Salsa Lima Festival 2026 se perfila como uno de los eventos más esperados del año, reuniendo a una constelación de artistas internacionales. Además de la participación de De León, el escenario del Estadio de San Marcos recibirá a músicos como Hildemaro, Charlie Cardona y Maelo Ruiz, quienes manifestaron su entusiasmo por encontrarse de nuevo con el público peruano.
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Entre los invitados figuran también nombres como Víctor Manuelle, Jerry Rivera, La India, Tito Nieves, Yiyo Sarante, David Pabón, José Alberto “El Canario”, Tony Vega, Andy Montañez, La Sonora Ponceña, Isaac Delgado y Bobby Valentín. La organización del festival tiene como objetivo consolidar a Lima como epicentro de la salsa en la región, apostando por la calidad del cartel y el respaldo constante del público local.
Un momento especial se vivirá con el cumpleaños de Charlie Cardona, quien adelantó que planea celebrarlo junto a sus colegas y seguidores durante la jornada del sábado. Las entradas permanecen disponibles a través de Teleticket, con alternativas en las zonas Oriente, Platinum y Box.
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El festival no solo representa una cita musical, sino también un reconocimiento a la vigencia y la influencia de la salsa en el Perú. El regreso de Óscar de León y su deferencia hacia figuras como Gisela Valcárcel refuerzan el lazo entre la música y el espectáculo nacional, en una celebración que une generaciones y estilos en el corazón de la capital.
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