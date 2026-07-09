Resultados del Mundial 2026 HOY, jueves 9 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Resultados del Mundial 2026 del jueves 9 de julio.

Hoy, jueves 9 de julio, se disputará solo el duelo entre las selecciones de Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, el cual despierta una expectativa singular. Ambos equipos llegan con antecedentes directos cargados de tensión y motivación renovada. El desenlace en el Gillette Stadium de Boston definirá quién sigue soñando con el trofeo más codiciado del fútbol internacional.

El partido representa mucho más que un simple cruce de cuartos de final. El cuadro francés, campeón en 1998 y 2018, busca convertirse en la primera selección europea en alcanzar tres finales seguidas. El elenco marroquí, tras hacer historia como el primer equipo africano en llegar a semifinales en 2022, aspira a consolidar su lugar entre la élite mundial y saldar una cuenta pendiente ante un rival que lo privó de la gloria en la edición anterior.

PUBLICIDAD

Resultados del Mundial 2026 HOY, jueves 9 de julio:

- Francia vs Marruecos (15:00 horas / Gillette Stadium de Boston)

Francia vs Marruecos, duelo por un pase a las semifinales

La selección de Francia accedió a esta instancia tras una exigida victoria por 1-0 frente a Paraguay con el gol de Kylian Mbappé, que resolvió mediante un penal revisado por el VAR.

‘Les bleus’ afrontan el compromiso con una baja confirmada: Aurélien Tchouaméni, pieza clave en el centro del campo, quedó descartado por lesión. Persisten dudas sobre la presencia de Marcus Thuram, quien no se ha recuperado completamente y será evaluado hasta último momento. Este panorama podría modificar el esquema habitual del técnico Didier Deschamps, que cuenta con la velocidad de Ousmane Dembélé y la visión de Michael Olise como principales recursos ofensivos para marcar la diferencia.

PUBLICIDAD

Mundial 2026 - Paraguay 0 - Francia 1

Por otro lado, la selección de Marruecos consolidó su posición entre los ocho mejores al imponerse con autoridad 3-0 a Canadá, gracias a dos goles de Azzedine Ounahi y uno de Soufiane Rahimi.

Los ‘leones del Atlas’, dirigidos por Mohamed Ouahbi, llegan con confianza tras un recorrido ascendente. El equipo africano mantiene su esencia competitiva y exhibe madurez en cada línea. La posible ausencia de Ismael Saibari, autor de goles decisivos en rondas anteriores, agrega incertidumbre al ataque marroquí, aunque Soufiane Rahimi se perfila como alternativa si el delantero no logra recuperarse a tiempo. También estará Brahim Díaz, atacante de Real Madrid que intentará ser el nexto entre la volante y la delantera.

PUBLICIDAD

Partido y horario del jueves 9 de julio

Francia vs Marruecos se juega a las 15:00 horas. El partido es por los cuartos de final y se disputa en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos.

Dónde ver los partidos: canales y plataformas por país

En Argentina transmiten DSports, Paramount+ y Flow.

En España transmiten DAZN y RTVE: La 1.

En Uruguay transmiten Canal 5, DSports y Disney+.

En Chile transmiten DSports y Paramount+.

En Ecuador transmiten DSports y Teleamazonas (en diferido).

En Colombia transmiten Caracol TV y Ditu.

En Perú transmite DSports.

En Paraguay transmiten Unicanal, GEN y Trece.

En Venezuela transmite DSports.

En México transmiten TUDN, Canal 5 y Azteca 7.

En Estados Unidos transmiten FOX One, Telemundo y Peacock.

Historial de enfrentamientos

Las selecciones de Francia y Marruecos se han visto las caras en seis oportunidades a lo largo de la historia del fútbol internacional. Y el balance general resulta a favor de los franceses con cuatro triunfos, un empate y una derrota.

El choque más reciente se dio el 14 de diciembre del 2022, en el marco de las semifinales del Mundial de Qatar 2022. El estadio Al Bayt fue testigo de una victoria de ‘les bleus’ por 2-0 con los goles de Théo Hernández y Randal Kolo Muani.

El gol de Théo Hernández ante Bono en el Francia vs Marruecos por el Mundial de Qatar 2022. - créditos: REUTERS/Dylan Martinez