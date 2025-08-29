Perú Deportes

De Liga 1 de Perú a la Liga I de Rumanía: Renato Espinosa asume un reto uniéndose al Unirea Slobozia

De 27 años, Espinosa dio por terminada su loable etapa en Alianza Atlético para fichar, en calidad de agente libre, por el AFC Unirea Slobozia

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Renato Espinosa, refuerzo del Unirea
Renato Espinosa, refuerzo del Unirea Slobozia. - Crédito: Difusión

Renato Espinosa, de 27 años, ha dado la gran sorpresa al marcharse de la Liga 1 de Perú para recalar en la exótica Superliga de Rumanía firmando un contrato con el AFC Unirea Slobozia, uno de los clubes más modestos de la competición. Su último paradero, antes de dar inicio a la emocionante aventura europea, fue Alianza Atlético de Sullana.

Una pregunta que sobrevuela la mente de varios al enterarse del inesperado movimiento es: ¿cómo apareció en el camino un club de la lejana Europa para interesarse por Espinosa, un atacante nacional que está atrás en las consideraciones de los delanteros a nivel selección?

Renato Espinosa destacó en Alianza
Renato Espinosa destacó en Alianza Atlético. - Crédito: Difusión

Lo cierto es que hubo un estudio minucioso de las estadísticas y actualidad de Renato, cuyo rol goleador en Alianza Atlético fue más que favorable. Enterado del acercamiento inicial, el futbolista exhortó a su entorno empresarial a agilizar los diálogos para llegar a un punto de acuerdo, que se logró no bien se desligó de los ‘churres’ para firmar como agente libre.

Conocedores de la negociación aseguran que Renato Espinosa ha firmado un vínculo por dos temporadas, en las que intentará demostrar sus condiciones goleadoras en la máxima categoría de Rumanía. No se ha revelado el monto de la transacción ni mucho menos los premios por objetivos.

Su viaje cruzando el charco ya está en marcha y una vez que aterrice se pondrá a disposición del comando técnico al tiempo que conocerá sus nuevos compañeros. Los ‘auriazules’, con el peruano en camino, han contratado a diez nuevos futbolistas para afrontar los primeros compases del ciclo liguero.

Al AFC Unirea Slobozia se han incorporado Ionuț Gurău (FCU Craiova), Ronaldo Deaconu (libre), Radu Negru (libre), Andrei Dragu (libre), Valon Hamdiu (AC Bellinzona), Vlad Pop (libre), Rafael Garutti (FC Voluntari), Eduard Florescu (libre) y Said Ahmed Said (Sloboda Tuzla).

Renato Espinosa marcó 10 goles
Renato Espinosa marcó 10 goles con Alianza Atlético. - Crédito: Difusión

Último precedente

Cristian Benavente llegó al FC Gloria Buzău de Rumanía en febrero de 2025 tras una larga trayectoria en el fútbol peruano, con pasos por la Universidad César Vallejo, Sport Boys y Alianza Lima, y con la ilusión de relanzar su carrera en Europa.

“Regresar a Europa, a una Primera División, nunca es un retroceso en la carrera de un futbolista. Estuve jugando en un alto nivel en mi país, Perú, luego de hacer toda una carrera en Europa y retornar aquí, donde mi familia vive cerca, es un buen paso", mencionó Benavente.

El Chaval demostrando su categoría contra un rival de fuste en Rumanía. | VIDEO: PRIMA TV

Su debut en la Superliga fue desafortunado: ingresó en el segundo tiempo contra el Steaua Bucarest y cometió un penal que costó caro al equipo en una derrota 2‑0. La situación del club tampoco mejoró, al mantenerse en el último lugar de la tabla, con resultados muy adversos como una goleada 6‑0 ante CFR Cluj, que evidenció la crisis deportiva del conjunto.

A pesar de sumar algunos partidos —con empate incluido—, Benavente no logró celebrar triunfos durante su estadía. Finalmente, Gloria Buzău descendió a la Liga II y el regreso del ‘Chaval’ a Perú comenzó a tomar forma hasta que llegó a un acuerdo para incorporarse a Sporting Cristal.

Temas Relacionados

Renato EspinosaUnirea SloboziaSuperliga de Rumaníaperu-deportes

Más Noticias

Nolberto Solano reveló el proyecto de la selección de Pakistán con peculiar frase: “Ojalá que esas flores no se conviertan en piedras”

El entrenador peruano contó detalles del trabajo que tendrá en el combinado sub 23 de Asia, además de la especial acogida que tuvo

Nolberto Solano reveló el proyecto

Edwin Oviedo reveló el cuantioso sueldo que Reimond Manco ganó en Qatar pese a que no jugó: “Esa operación le dio satisfacciones a Juan Aurich”

El expresidente del ‘ciclón del norte’ reveló los altos montos que dejó la transferencia del ‘Rei’ a Al Wakrah en 2012, recursos que permitieron conformar un plantel competitivo durante ese periodo

Edwin Oviedo reveló el cuantioso

Pedro García cuestionó convocatoria de José Rivera a la selección peruana para Eliminatorias 2026: ¿Tan malo es Jhonny Vidales?

Un periodista deportivo se refirió al llamado del ‘Tunche’ para la ‘blanquirroja’ y cuestionó la exclusión del delantero de Melgar en la lista para la doble fecha FIFA de setiembre

Pedro García cuestionó convocatoria de

Agustín Lozano renovaría a Óscar Ibáñez en la selección peruana bajo estricta condición: “Jean Ferrari no decide”

El presidente de la FPF ya habría tomado la decisión sobre quién asumirá la dirección técnica de la ‘bicolor’, que se anunciaría una vez concluyan las Eliminatorias 2026

Agustín Lozano renovaría a Óscar

Martín Liberman exalta a Erick Noriega tras su llegada a Gremio del Brasileirao: “Contra Boca Juniors jugó muy bien”

El reconocido periodista argentino no ha dejado pasar la ocasión para destacar las capacidades del ‘Samurái’, a quien le desea el mayor de los éxitos en su primera experiencia en el fútbol de Brasil

Martín Liberman exalta a Erick
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo se queda sin

Pedro Castillo se queda sin salida: Poder Judicial rechaza pedido para anular juicio por fallido golpe de Estado

Rafael López Aliaga abandonará la Municipalidad de Lima en octubre, afirma MTC: “Lo veo muy confundido; me desconcierta”

Patricia Benavides presenta una nueva denuncia constitucional contra Delia Espinoza: pide su inhabilitación por 10 años

Sancionan al JNE por desacatar inscripción del partido de Duberlí Rodríguez: cada magistrado deberá pagar más de S/2 mil

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez en el Despacho Presidencial: Gobierno de Dina Boluarte le encarga Oficina General de Monitoreo

ENTRETENIMIENTO

Día del videojuego: origen, razones

Día del videojuego: origen, razones de su celebración cada 29 de agosto y el impacto cultural de la industria global

Esposa de ‘Cri Cri’ rompe su silencio tras liberación del primo de Jefferson Farfán: “Nunca lo abandoné”

Nicola Porcella envía dardos a Gisela Valcárcel y ‘América Hoy’: “No me gusta la gente doble moral”

El debut de ‘Mostritos y Pirañas’, el programa digital de Gisela, tuvo audiencia récord: “La gente no sabe ni quiénes somos”

El elogio de Marisol a Yahaira Plasencia que nadie vio venir: “Es disciplinada y talentosa”

DEPORTES

Nolberto Solano reveló el proyecto

Nolberto Solano reveló el proyecto de la selección de Pakistán con peculiar frase: “Ojalá que esas flores no se conviertan en piedras”

Edwin Oviedo reveló el cuantioso sueldo que Reimond Manco ganó en Qatar pese a que no jugó: “Esa operación le dio satisfacciones a Juan Aurich”

Pedro García cuestionó convocatoria de José Rivera a la selección peruana para Eliminatorias 2026: ¿Tan malo es Jhonny Vidales?

Agustín Lozano renovaría a Óscar Ibáñez en la selección peruana bajo estricta condición: “Jean Ferrari no decide”

Martín Liberman exalta a Erick Noriega tras su llegada a Gremio del Brasileirao: “Contra Boca Juniors jugó muy bien”