De Liga 1 de Perú a la Liga I de Rumanía: Renato Espinosa asume un reto uniéndose al Unirea Slobozia

Renato Espinosa, refuerzo del Unirea Slobozia. - Crédito: Difusión

Renato Espinosa, de 27 años, ha dado la gran sorpresa al marcharse de la Liga 1 de Perú para recalar en la exótica Superliga de Rumanía firmando un contrato con el AFC Unirea Slobozia, uno de los clubes más modestos de la competición. Su último paradero, antes de dar inicio a la emocionante aventura europea, fue Alianza Atlético de Sullana.

Una pregunta que sobrevuela la mente de varios al enterarse del inesperado movimiento es: ¿cómo apareció en el camino un club de la lejana Europa para interesarse por Espinosa, un atacante nacional que está atrás en las consideraciones de los delanteros a nivel selección?

Renato Espinosa destacó en Alianza Atlético. - Crédito: Difusión

Lo cierto es que hubo un estudio minucioso de las estadísticas y actualidad de Renato, cuyo rol goleador en Alianza Atlético fue más que favorable. Enterado del acercamiento inicial, el futbolista exhortó a su entorno empresarial a agilizar los diálogos para llegar a un punto de acuerdo, que se logró no bien se desligó de los ‘churres’ para firmar como agente libre.

Conocedores de la negociación aseguran que Renato Espinosa ha firmado un vínculo por dos temporadas, en las que intentará demostrar sus condiciones goleadoras en la máxima categoría de Rumanía. No se ha revelado el monto de la transacción ni mucho menos los premios por objetivos.

Su viaje cruzando el charco ya está en marcha y una vez que aterrice se pondrá a disposición del comando técnico al tiempo que conocerá sus nuevos compañeros. Los ‘auriazules’, con el peruano en camino, han contratado a diez nuevos futbolistas para afrontar los primeros compases del ciclo liguero.

Al AFC Unirea Slobozia se han incorporado Ionuț Gurău (FCU Craiova), Ronaldo Deaconu (libre), Radu Negru (libre), Andrei Dragu (libre), Valon Hamdiu (AC Bellinzona), Vlad Pop (libre), Rafael Garutti (FC Voluntari), Eduard Florescu (libre) y Said Ahmed Said (Sloboda Tuzla).

Renato Espinosa marcó 10 goles con Alianza Atlético. - Crédito: Difusión

Último precedente

Cristian Benavente llegó al FC Gloria Buzău de Rumanía en febrero de 2025 tras una larga trayectoria en el fútbol peruano, con pasos por la Universidad César Vallejo, Sport Boys y Alianza Lima, y con la ilusión de relanzar su carrera en Europa.

“Regresar a Europa, a una Primera División, nunca es un retroceso en la carrera de un futbolista. Estuve jugando en un alto nivel en mi país, Perú, luego de hacer toda una carrera en Europa y retornar aquí, donde mi familia vive cerca, es un buen paso", mencionó Benavente.

El Chaval demostrando su categoría contra un rival de fuste en Rumanía. | VIDEO: PRIMA TV

Su debut en la Superliga fue desafortunado: ingresó en el segundo tiempo contra el Steaua Bucarest y cometió un penal que costó caro al equipo en una derrota 2‑0. La situación del club tampoco mejoró, al mantenerse en el último lugar de la tabla, con resultados muy adversos como una goleada 6‑0 ante CFR Cluj, que evidenció la crisis deportiva del conjunto.

A pesar de sumar algunos partidos —con empate incluido—, Benavente no logró celebrar triunfos durante su estadía. Finalmente, Gloria Buzău descendió a la Liga II y el regreso del ‘Chaval’ a Perú comenzó a tomar forma hasta que llegó a un acuerdo para incorporarse a Sporting Cristal.