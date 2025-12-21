Perú Deportes

Renato Espinosa despide el 2025 con un doblete clave en el triunfo del Unirea Slobozia por la Liga de Rumania

El delantero nacional de 27 años registra cuatro dianas desde el inicio de su primera incursión en el continente europeo a mediados de este año

El delantero peruano suma cuatro goles en 11 partidos y celebra junto a su entrenador Ion Vladoiu. | X / @gianfzelaya

Renato Espinosa se ha despachado con un doblete en la victoria de su equipo, el Unirea Slobozia. En el marco de la 21° jornada de la Romanian Superliga, el conjunto en que milita el ariete peruano cerró el 2025 con un triunfo para dejar atrás la negativa racha de nueve partidos al hilo sin sumar puntos.

El cuadro que vistió de verde visitó al Metaloglobus, colero en la clasificación. A los doce minutos, el Unirea Slobozia se puso en ventaja luego que un centro de Christ Afalna se desvíe a causa de un impacto en la mano de un defensor local. El juez del compromiso señaló el punto blanco en el área.

Renato Espinosa se hizo cargo de la pena. El ex Alianza Atlético abrió la cuenta. Su disparo movió las redes del arco de George Gavrilas, quien no atinó la dirección del cuero. El futbolista peruano de 27 años celebró su diana con Ion Vladoiu, entrenador del equipo.

Renato Espinosa suma cuatro tantos
Renato Espinosa suma cuatro tantos en la temporada 2025/26 con Unirea Slobozia. Crédito: Instagram AFC Unirea 04 Slobozia

Antes de que se baje el telón de la primera mitad, el camerunés Christ Afalna desbordó por el costado derecho y asistió al surgido de Sporting Cristal. Espinosa definió con su perfil menos hábil, la izquierda, y terminó ampliando la cuenta antes de ir a los vestidores del Stadionul Metaloglobus, en Bucarest, la capital rumana. Cuatro goles en 11 partidos para Espinosa.

El elenco visitante subió a tres tantos luego que Alfana estampe su apellido en el marcador. Sin embargo, Metaloglobus puso en aprietos al Unirea con dos tantos en el último cuarto del cotejo, pero no alcanzó a igualar la contienda.

De esta manera, Unirea Slobozia cierra el 2025 con una victoria vital luego de nueve encuentros plagados de derrotas. De momento, se encuentra a doce unidades de los puestos para los ‘play-offs’ del campeonato a falta de nueve jornadas para el fin de la temporada regular. De lo contrario, deberá conformarse con jugar la liguilla y definir su permanencia en la primera división.

Renato Espinosa y Christ Afalna
Renato Espinosa y Christ Afalna son los goleadores del equipo. Ambos con cuatro dianas.

Formato de la Romanian Superliga

La Superliga de Rumania cuenta con uno de los formatos más competitivos de Europa del Este, diseñado para mantener la intensidad hasta la última fecha. El torneo se divide en dos fases principales: la temporada regular y la fase de ‘play-offs’.

En la primera etapa, los 16 equipos participantes se enfrentan todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Una vez concluidas las 30 jornadas, el tablero se parte en dos: los seis primeros clasifican al grupo de campeonato, mientras que los diez restantes pasan al grupo de descenso. Un dato clave es que los puntos obtenidos en la fase regular se cortan a la mitad al iniciar esta segunda instancia, lo que garantiza cierres muy ajustados.

Competencias Internacionales

Rumania cuenta actualmente con cuatro cupos para torneos de la UEFA:

  • Champions League: Solo el campeón de la liga accede a la primera ronda clasificatoria.
  • Europa League: El ganador de la Copa de Rumania obtiene el cupo para esta competición.
  • Conference League: Clasifican dos equipos. El primero es el subcampeón de la liga. El segundo cupo se define en un formato único: el mejor posicionado del Grupo de Descenso juega un partido contra el tercer o cuarto clasificado del Grupo de Campeonato por el último boleto internacional.
Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Romanian Superliga. Crédito: Sofascore.

El descenso y el campeón actual

La permanencia se define en el grupo de descenso. Aquí, los dos últimos equipos de la tabla (posiciones 15 y 16) descienden de forma directa. Por su parte, quienes ocupan las casillas 13 y 14 deben jugar una serie de promoción (repechaje) contra equipos de la segunda división para intentar salvar la categoría.

Respecto al trono rumano, el FCSB —históricamente conocido como Steaua de Bucarest— es el actual monarca tras haber dominado la temporada más reciente, rompiendo una sequía de varios años y consolidándose como el equipo a vencer en el fútbol local.

