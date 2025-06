DT de Cienciano confesó el secreto para que Christian Cueva explote en Cienciano, pero señaló su punto débil: “Da claridad, pausa y ritmo”

Carlo Desio habló de la mejora futbolística de ‘Aladino’ en el ‘papá’, aunque advirtió de su falencia. (Video: Los Reba)

Christian Cueva ha experimentado un cambio radical en los últimos meses que lo han llevado a aportar significativamente en la gran campaña de Cienciano en la Copa Sudamericana 2025. Adicionalmente, esto ha generado que sea requerido para integrar la selección peruana pese a que no fue convocado por Óscar Ibáñez. En ese sentido, Carlos Desio, DT del ‘papá’, explicó el secreto para su buen rendimiento, pero señaló su punto débil.

“A Christian lo conozco de Santos (de Brasil). Siempre charlábamos, teníamos muy buena relación con él, con Derlis González, Carlos Sánchez, (Yeferson) Soteldo; nos juntábamos siempre los cinco a hablar, tomar mates. Todos sabemos la calidad de Christian", fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Los Reba’.

De la misma manera, aseguró que tuvo una conversación con ‘Aladino’ para que entienda de la oportunidad que le brindaba el fútbol. “Obviamente, yo le hice entender que estaba en un club grande, que no podía dejar pasar las oportunidades porque el fútbol por ahí no te da oportunidades y podría ir a otro club de Perú, pero iba a ser uno más chico del que está hoy, y eso no le iba a hacer bien. Era cuestión de hablarlo”, señaló.

Christian Cueva y Carlos Desio protagonizaron divertido momento en zona mixta tras triunfo de Cienciano ante Caracas FC.

Carlos Desio dejó en claro que Christian Cueva ha podido recuperar la sonrisa en Cienciano producto de la confianza que depositó sobre él, quien además pidió ser tratado como uno más en el plantel.

“Cuando a Christian lo tienes contento, lo haces sentir importante, te va a marcar la diferencia. Lo trato igual que a todos porque me parece que todos se merecen el mismo respeto, más allá de la trayectoria que tenga Christian, y eso también el gusta a él”, indicó.

Carlos Desio y la fórmula para recuperar a Christian Cueva

Desde la salida de Cristian Díaz y el ingreso de Carlos Desio a la dirección técnica de Cienciano, Cueva Bravo ha mostrado una versión que no se veía desde su etapa en la selección peruana con Ricardo Gareca. En esa línea, Desio reveló la fórmula para que vuelva a lo suyo.

“A Christian lo iba a llevar de a pocos. Le iba a dar partidos de titular de local, para que agarre ritmo en la altura y empiece a marcar esa diferencia; y de visitante, le iba a dar minutos, los estaba luchando con el ‘Chin’ Benites, pero después Christian empezó a mejorar. Con Sport Huancayo la rompe, mete dos goles y luego el ‘Chin’ juega contra Alianza Lima porque quería que sume minutos de visitante y también para no perder a jugadores importantes como el ‘Chin’, el ‘Ruso’ Neira, ‘Didí’. Entonces trato de darles minutos, conmigo ya jugaron todos. Eso te lo permite estas Copas, son oportunidades que uno tiene que saber aprovechar”, acotó.

El periodista Horacio Zimmermann contó que 'Aladino' podría dejar Cienciano para volver al Medio Oriente. (Video: Doble Punta)

Por otro lado, el entrenador de 52 años enfatizó al aspecto que debe mejorar el talentoso mediocampista, al mismo tiempo que resaltó las virtudes que le aporta al conjunto cusqueño, clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“La idea era llevar de a pocos a Christian y después se van formando los jugadores que van a tener más o menos minutos. Christian está rindiendo, por ahí le cuesta un poco más la fase defensiva, pero los otros saben y lo acompañan en eso. Tengo a dos volantes como Torrejón y Arias que se comen el mediocampo. Eso ayuda bastante a que Christian pueda darse el lujo de no marcar tanto y pensar un poco más en lo ofensivo porque a la hora de atacar Christian es quien da claridad, es la pausa de un equipo muy rápido y ansioso que mueve la pelota, ataca mucho, vuelve; Christian da la pausa, el ritmo del partido que necesitamos tanto”, sostuvo.

Christian Cueva se ha convertido pieza clave en Cienciano y el diferencial para clasificar Cienciano a los octavos de la Copa Sudamericana 2025. - créditos: Cienciano

Christian Cueva, ausente en la selección peruana

Con miras a los partidos de la selección peruana ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias 2026, Óscar Ibáñez decidió no llamar a Christian Cueva, aun con su destacado nivel en Cienciano.

Sin embargo, lejos de desanimarse, el nacido en Huamachuco adoptó una importante medida para no perder su gran condición física, lo que explicaría su compromiso con el elenco ‘imperial’.