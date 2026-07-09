Innova Schools podría recibir multa de hasta 450 UIT por posible incumplimiento de protocolos tras caso de violación sexual

Indecopi investiga a Innova Schools por posible incumplimiento de protocolos ante denuncia de violencia sexual| Indecopi

El Indecopi inició una investigación al colegio privado Innova Schools, ubicado en el distrito de Ate Vitarte, tras denuncias de padres de familia sobre una presunta falta de actuación frente a hechos de violencia sexual al interior del plantel. La entidad está recabando información para verificar si el colegio cumplió con los protocolos y obligaciones exigidos ante este tipo de situaciones, en concordancia con el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en particular el deber de idoneidad del servicio educativo.

De detectarse incumplimientos, Indecopi podría iniciar un procedimiento administrativo sancionador, lo que podría derivar en una multa de hasta 450 UIT. A través de una misiva, expresó su rechazo a estos hechos y reafirmó su compromiso de resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

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El organismo recordó a los proveedores de servicios educativos la obligación de intervenir de inmediato y de manera diligente ante cualquier situación de violencia, así como brindar asistencia y protección a las víctimas conforme a los protocolos del Ministerio de Educación y reportar los hechos en el portal SíseVe.

Indecopi evalúa sanciones a Innova Schools por presunto incumplimiento en caso de violencia sexual| Indecopi

Cronología del caso Innova Schools

La denuncia se hizo pública cuando una madre reportó que su hijo de diez años fue agredido por varios alumnos en los baños del colegio. El menor comunicó los hechos a su familia el mismo día, donde al menos siete alumnos lo habrían agredido.

Tras la denuncia, la Primera Fiscalía de Familia de Santa Anita inició una investigación por presuntos actos de violación sexual, según el comunicado, dejando de lado la calificación inicial por tocamientos indebidos.

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Ante ello, siete estudiantes de once años fueron identificados como presuntos agresores. El fiscal provincial Rubén Darío Narrea Huamaní dispuso la recolección de registros de cámaras de seguridad, fichas de matrícula de los involucrados y la declaración de la madre y del menor mediante entrevista en cámara Gesell. Se prevé también recibir el testimonio de la directora y de los menores implicados, así como otras diligencias para esclarecer los hechos.

La situación generó protestas en las afueras del colegio, donde familias exigieron respuestas y criticaron la reacción de las autoridades. La madre denunciante afirmó que la atención del colegio fue deficiente y tardía. La denuncia se registró en el portal del Ministerio de Educación dos días después del incidente y la directora renunció, siendo reemplazada de manera inmediata. Freddy Chávez, director de prevención escolar de Innova Schools, aseguró que se tomarán medidas una vez concluidas las investigaciones.

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Comunicado de Indecopi por caso de Innova Schools

El caso permitió conocer antecedentes de denuncias previas por violencia física, psicológica y sexual en la institución. Las autoridades educativas y la Municipalidad de Ate dispusieron la clausura temporal del colegio por incumplimientos en condiciones técnicas y de seguridad.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brindó apoyo psicológico a la familia afectada y también legal.

El abogado penalista Rolando Bazán explicó que si se comprueban los hechos denunciados en el caso de Innova Schools, podría configurarse el delito de tocamientos indebidos o de acuerdo a la acusación. Además, advirtió que los directivos que omiten denunciar o activar protocolos pueden enfrentar sanciones administrativas o penales, y recomendó a las familias denunciar, proteger al menor y buscar asesoría legal desde el inicio.

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