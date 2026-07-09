Corte de luz en Lima y Callao: Pluz suspende su servicio en cuatro distritos este 10 de julio

Personas transitan por una calle de Lima en la oscuridad debido a un corte de luz, con la iluminación proveniente de los faros de vehículos y las luces de emergencia. (Andina)

La empresa Pluz realizará este viernes 10 de julio de 2026 nuevos cortes de luz programados en diversos sectores de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. La medida forma parte del plan de mantenimiento preventivo y modernización de la infraestructura eléctrica que ejecuta la empresa para garantizar un servicio más seguro y continuo.

Según el cronograma oficial, las interrupciones afectarán zonas de Ventanilla, La Perla, San Juan de Lurigancho y Lima Cercado, donde se realizarán trabajos técnicos durante varias horas. La suspensión alcanzará asentamientos humanos, urbanizaciones, avenidas, calles, pasajes y otros sectores residenciales.

¿Qué distritos tendrán corte de luz este viernes 10 de julio?

Dos personas y varios vehículos transitan por una calle de Lima a oscuras, afectada por un corte de energía que deja sin alumbrado público la zona. (Andina)

Ventanilla

Horario: 8:30 a. m. a 6:30 p. m.

El corte de energía comprenderá el asentamiento humano Luis Felipe de las Casas, en las manzanas A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, Ñ1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, X2, Y1, Z2 y Z3.

PUBLICIDAD

También se verán afectados el asentamiento humano Las Lomas de Ventanilla (manzanas B5, B6, B7 y C8) y la Agrupación Virgen de las Mercedes (manzanas A14, A21, A22, A23, A24, A26 y A27).

La Perla

Horario: 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

La interrupción del servicio alcanzará las cuadras 2, 3 y 4 del jirón Washington; cuadras 3 y 4 del jirón Zarumilla; cuadras 6, 7 y 8 de la avenida José Gálvez; cuadras 2 y 3 del jirón Lincoln; cuadras 2 y 7 del jirón Montevideo; cuadras 1, 2 y 3 del jirón Unión; cuadra 1 del pasaje 7 de Junio; cuadras 1 y 2 del pasaje Belisario Suárez; cuadra 1 del pasaje 8 de Octubre; cuadras 6 y 7 del jirón Cahuide y la manzana A del asentamiento humano Moisés Albino Torres.

PUBLICIDAD

Ventanilla

Horario: 9:00 a. m. a 7:00 p. m.

En un segundo corte programado, la suspensión afectará los kilómetros 2, 3.5 y 3.8 de la carretera Playa Los Delfines; los kilómetros 2.4 y 2.5 de la UPIS Proyecto Especial Ciudad de Pachacútec; la manzana KI del Proyecto Pachacútec; la Junta Vecinal Fundo Santa Elizabeth Villa Tamputoco (manzana B); el sector Agropecuarios y Productores y Posesionarios (manzana B) y el asentamiento humano Defensores de la Patria (manzana E5).

San Juan de Lurigancho

Horario: 9:30 a. m. a 6:30 p. m.

El corte comprenderá el asentamiento humano Unión y Progreso Nuevo San Juan, sector 14 de Febrero, en las manzanas A, A1, B, B1, C, C2, C3, C5, D, D1, D2, D3, D4, E, E1, E2, E3, E4, F, H1, H2, H3, H4, H5, J, K, L, M y N.

PUBLICIDAD

Asimismo, estarán comprendidas la Agrupación Familiar 28 de Julio (manzanas G y J) y la Agrupación Familiar 24 de Julio (manzanas E, F, G, H y J).

Lima Cercado

Horario: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

La interrupción del servicio eléctrico se realizará en el sector comprendido entre Pacasmayo y la avenida Argentina, cuadra 4, donde Pluz ejecutará trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

¿Por qué se realizan estos cortes de luz?

Un paisaje urbano nocturno de Lima muestra edificios residenciales con y sin iluminación, lo que indica un corte de energía en algunas zonas de la ciudad. (Andina)

Pluz informó que estas interrupciones forman parte de un programa de mantenimiento preventivo destinado a inspeccionar, reparar y modernizar la infraestructura eléctrica. Las labores incluyen el reemplazo de equipos, mejoras en las redes de distribución y trabajos técnicos que permiten reducir el riesgo de interrupciones imprevistas y garantizar un suministro eléctrico más seguro y estable para los usuarios.

PUBLICIDAD

La empresa señala que estos trabajos se programan con anticipación para minimizar el impacto en la población y permitir que los vecinos puedan organizar sus actividades antes de la suspensión temporal del servicio.

Recomendaciones para los usuarios

Desconectar electrodomésticos, computadoras, televisores y otros equipos eléctricos antes del inicio del corte para evitar daños por variaciones de tensión cuando se restablezca el servicio.

Mantener cerradas las puertas de refrigeradoras y congeladoras para conservar los alimentos durante el mayor tiempo posible.

Cargar previamente celulares, laptops, baterías externas y otros dispositivos indispensables para mantenerse comunicado durante la interrupción.

Contar con linternas o luces de emergencia y evitar el uso de velas, ya que pueden generar incendios o accidentes dentro del hogar.

Evitar utilizar ascensores durante el horario programado del corte de energía.

Si en la vivienda hay personas que dependen de equipos médicos eléctricos, tomar previsiones con anticipación o coordinar alternativas mientras dure la suspensión del servicio.