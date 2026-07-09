Nuevo parche bioimpreso busca acelerar la cicatrización de heridas crónicas

La microarquitectura porosa facilita la absorción de fluidos y el intercambio de gases - Créditos: PUCP.

Un equipo de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) desarrolla un parche bioimpreso en 3D diseñado para favorecer la recuperación de heridas crónicas mediante la combinación de biomateriales y tecnología de fabricación avanzada. La propuesta busca generar un entorno adecuado para la regeneración del tejido y, a futuro, contribuir a mejorar la atención de personas que presentan este tipo de lesiones.

La iniciativa cobra relevancia debido a que, cada año, más de 140 mil personas son diagnosticadas con pie diabético en el Perú, una condición que constituye una de las principales causas de amputaciones y lesiones de difícil cicatrización. Esta problemática representa uno de los desafíos para la salud pública por la complejidad de su tratamiento y las consecuencias que ocasiona en la calidad de vida de los pacientes.

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De acuerdo con Rene Flores, investigadora posdoctoral del proyecto y docente de la PUCP, estas afecciones pueden tardar varios meses en cicatrizar, lo que incrementa el impacto físico y emocional en quienes las padecen. En ese sentido, explicó que el estudio busca aprovechar el potencial de la bioimpresión tridimensional para fabricar dispositivos adaptados a las necesidades de este tipo de casos, con la expectativa de que, en el futuro, puedan fortalecer la atención médica.

El proyecto apunta a fortalecer la atención de pacientes con lesiones de difícil cicatrización - Créditos: PUCP.

El desarrollo incorpora alginato, un biomaterial que aporta soporte estructural, y Aloe vera, reconocido por sus propiedades bioactivas. Ambos elementos se integran mediante un proceso de bioimpresión 3D que permite obtener una microarquitectura porosa de alta precisión, diseñada para optimizar el funcionamiento del producto.

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Esa configuración facilita la absorción del exudado, favorece el intercambio de gases y crea condiciones adecuadas para estimular la regeneración tisular. Estas características permiten formar un microambiente propicio para la reparación de las zonas afectadas, aspecto considerado clave en el manejo de lesiones complejas.

Fanny Casado, responsable técnica de la investigación y docente de Ingeniería de la PUCP, señaló que la estructura porosa contribuye al control del exceso de fluidos y mantiene una adecuada permeabilidad al oxígeno. Añadió que dichas propiedades son fundamentales para el desarrollo de biomateriales avanzados con potencial aplicación en medicina regenerativa, debido a que favorecen condiciones adecuadas para la recuperación del tejido.

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La iniciativa se encuentra en una etapa de desarrollo tecnológico preclínico (TRL 4) - Créditos: PUCP.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de desarrollo tecnológico preclínico correspondiente al nivel TRL 4. Durante esta fase, el equipo trabaja en la definición de la formulación final y en la evaluación del desempeño del biomaterial, con el propósito de consolidar su funcionamiento antes de avanzar hacia las siguientes etapas.

Posteriormente, los investigadores realizarán estudios preclínicos para obtener evidencia sobre la seguridad y la usabilidad del dispositivo. Una vez concluidas esas evaluaciones, podrá analizarse su eficacia y determinar su progresión hacia niveles superiores de madurez tecnológica, con miras a una eventual aplicación en el campo de la medicina regenerativa.

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¿Qué es el pie diabético?

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, el pie diabético es una complicación asociada a la diabetes que se desarrolla cuando los niveles de glucosa en sangre permanecen elevados y se combinan con otros factores frecuentes, como la hipertensión arterial o el colesterol alto. Esta condición puede dañar los vasos sanguíneos y los nervios, lo que incrementa el riesgo de lesiones y otras complicaciones a mediano y largo plazo.

Entre las principales consecuencias figuran la pérdida de sensibilidad y la disminución de la circulación en las extremidades inferiores. Estas alteraciones favorecen la aparición de úlceras, especialmente en la planta del pie o en zonas de mayor presión, como los nudillos de los dedos, las cuales representan una de las principales causas de amputación.

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