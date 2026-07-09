Campaña veterinaria gratis para este 10 de julio: conoce dónde y qué servicios están disponibles

La iniciativa está orientada a preservar la salud de perros y gatos con servicios veterinarios preventivos gratuitos, al tiempo que fomenta una adecuada tenencia responsable - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de La Victoria anunció que este viernes 10 de julio realizará una campaña veterinaria gratuita dirigida a vecinos que conviven con perros y gatos, con el objetivo de facilitar atenciones preventivas y cuidados básicos para animales de compañía. La actividad se desarrollará en el frontis del mercado 18 de Enero (cuadra cinco del jirón Valdéz), en la Zona 15, en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

La jornada ofrecerá servicios sin costo que suelen formar parte de rutinas de higiene y control sanitario. De acuerdo con el aviso municipal, solo se atenderá a dueños mayores de 18 años, como requisito para acceder a las atenciones programadas. Para ordenar la asistencia, la comuna también dispuso un canal de informes y registro de citas para esterilizaciones a través del teléfono 01 5102070, anexo 7777.

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El punto de encuentro será instalado en una zona de alta afluencia comercial, por lo que el llamado incluye medidas para minimizar incidentes durante el traslado. En el caso de los perros, se pidió llevarlos con correa y bozal; para los gatos, se recomendó movilizarlos en bolso transportador o kennel, junto con su manta, con el fin de reducir el estrés y evitar fugas.

La campaña veterinaria se llevará a cabo este viernes 10 de julio - Créditos: Municipalidad de La Victoria.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Consultas básicas: orientación general para resolver dudas sobre cuidados cotidianos, señales de alerta y medidas iniciales de atención en casa.

Desparasitación interna: aplicación destinada al control de parásitos intestinales, con enfoque preventivo para la salud del animal.

Aplicación de antipulgas: medida para disminuir la presencia de ectoparásitos y apoyar rutinas de higiene en el entorno.

Limpieza de oídos: procedimiento de higiene orientado a retirar acumulaciones visibles y promover un cuidado regular.

Corte de uñas: recorte para mejorar el manejo del animal y reducir riesgos de lesiones por crecimiento excesivo.

Vacunación antirrábica: inmunización orientada al control sanitario, como parte de acciones preventivas.

La municipalidad invitó a los vecinos a acudir dentro del horario establecido para recibir atención sin costo y seguir las recomendaciones de traslado. En campañas con alta concurrencia, el cumplimiento de estas medidas facilita el trabajo del personal y contribuye a una convivencia segura en el espacio público.

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Para quienes requieran esterilizaciones, la comuna indicó que las coordinaciones se atenderán mediante el número habilitado, donde se brindarán informes y se programarán citas según disponibilidad. La convocatoria, precisó el anuncio, está orientada a propietarios responsables que puedan hacerse cargo de la atención y del manejo de sus mascotas durante toda la jornada.

La iniciativa apunta a consolidar hábitos de cuidado responsable y una mejor convivencia con las mascotas - Créditos: Magnific.

¿Por qué es importante la desparasitación?

Protege la salud del animal: reduce el riesgo de diarrea, vómitos, pérdida de peso y anemia asociadas a parásitos internos.

Previene complicaciones: evita que una infestación avance y derive en cuadros más difíciles de tratar.

Disminuye el contagio en casa: algunos parásitos pueden transmitirse a personas, especialmente en hogares con niños.

Mejora el bienestar diario: un animal sin carga parasitaria suele alimentarse mejor y mantener más energía.

Favorece la convivencia en espacios públicos: baja la dispersión de huevos o larvas en parques y veredas.

Ayuda a un control sanitario responsable: permite llevar un calendario de cuidado y consultar a tiempo ante síntomas.