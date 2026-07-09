Martha Chávez sobre Alejandro Toledo: “No se merece el indulto ni la misericordia que pide”

El video muestra una entrevista o programa de debate en un estudio de televisión. Un presentador masculino y la política Martha Chávez dialogan mientras están sentados frente a una mesa con logos visibles de 'CanalB.pe' y 'Conexa Financial Group'. Se observan comentarios de usuarios en pantalla, indicando una posible interacción en vivo o un formato de programa con participación de la audiencia. El contenido se centra en temas políticos de Perú.

La senadora electa de Fuerza Popular, Martha Chávez, se pronunció sobre el eventual pedido de indulto humanitario que la defensa del expresidente Alejandro Toledo anunció que presentará ante la presidenta electa Keiko Fujimori cuando asuma oficial el cargo el próximo 28 de julio.

En entrevista con Canal B, la excongresista cuestionó la posibilidad de que Toledo Manrique reciba este beneficio y recordó las declaraciones que el exmandatario dio en 2012, cuando se debatía un indulto humanitario para el expresidente Alberto Fujimori.

Chávez sostuvo que, a su juicio, Toledo no debería recibir el beneficio debido a la postura que tuvo años atrás frente al caso de Fujimori, aunque aclaró que será Keiko Fujimori quien deberá evaluar la solicitud si esta llega a presentarse.

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“Yo pienso que él no se merece el indulto que solicita ni la misericordia que él solicita, porque yo nunca olvido que él dijo: ‘Fujimori, si está para morirse uno o dos meses antes, le daría el indulto’”, señaló.

Alejandro Toledo cuestionó en 2012 un eventual indulto para Alberto Fujimori y señaló que solo debía otorgarse si una comisión médica determinaba que padecía una enfermedad terminal. Años después, Fujimori falleció en 2024 tras complicaciones derivadas del cáncer que padecía. (Forbes/Martín Mejía-AP)

La legisladora electa rechazó que su posición responda a una supuesta venganza y afirmó que la decisión debe analizarse bajo criterios de justicia y humanidad.

“No es venganza. En justicia debería, sí, pero eso no significa que Keiko no deba analizar el caso. Y Keiko creo que ha señalado que analizaría el caso. Yo creo que deberá. A mí me sale de la entraña decir: ‘justicia’, o sea, ‘te doy lo que te corresponde’. Pero más allá de eso, también es mejor ser caritativo, comprensivo, dar en abundancia lo que se pueda dar. Y eso creo que Keiko lo va a considerar”, manifestó.

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Martha Chavez habla frente a un micrófono, mientras un recuadro circular superpuesto muestra al expresidente Alejandro Toledo con las manos juntas.

Alejandro Toledo, de 80 años, cumple una condena de 20 años y seis meses de prisión por el caso Odebrecht, tras ser hallado responsable de recibir sobornos vinculados a la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.

Elianne Karp y su pedido a Keiko Fujimori

El delicado estado de salud del expresidente Alejandro Toledo también motivó un pronunciamiento de su esposa, Eliane Karp, quien desde Israel hizo un llamado a la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori —o a quien resultara elegido— para que evaluara su situación bajo criterios humanitarios.

“Le pediría a Keiko Fujimori, o a cualquiera que gane, que sean seres humanos y tengan misericordia”, expresó la exprimera dama, al solicitar que Toledo pueda recibir atención médica fuera del penal.

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Karp sostuvo que el exmandatario requiere cuidados especializados y cuestionó que permanezca privado de su libertad pese a sus problemas de salud. Sus declaraciones se produjeron mientras la defensa de Toledo anunciaba que preparaba una solicitud de indulto humanitario para presentarla una vez que el nuevo gobierno asuma funciones.

Según su abogado, el expresidente padece problemas cardíacos, complicaciones urológicas, depresión severa y un deterioro físico que se habría agravado durante su permanencia en prisión.

Alejandro Toledo firma un documento manuscrito donde autoriza el trámite de un pedido de indulto debido a su estado de salud grave.

Días antes de ser proclamada presidenta electa, Keiko Fujimori fue consultada sobre los eventuales pedidos de indulto que podrían presentar Alejandro Toledo y Pedro Castillo. Sin adelantar una decisión, sostuvo que cualquier solicitud deberá seguir el procedimiento legal correspondiente:“En nuestro país no va a haber ni persecución ni privilegios”, afirmó.

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Asimismo, señaló que cada caso deberá evaluarse de manera individual, considerando la condición médica del solicitante y el cumplimiento de los requisitos para un indulto humanitario. Agregó que esa evaluación debe estar a cargo de una comisión técnica integrada por especialistas, sin interferencias políticas.