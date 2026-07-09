Keiko Fujimori se reunió con José María Balcázar: “Hemos intercambiado ideas y me ha dado varios consejos”

Presidenta electa mantuvo un breve encuentro con el mandatario saliente en su local partidario. Anunció que irá a Palacio de Gobierno la próxima semana tras recibir las credenciales del JNE. Video: Facebook Keiko Fujimori

La presidenta electa Keiko Fujimori se reunió este jueves 9 de julio con el mandatario interino José María Balcázar en el local partidario de Fuerza Popular.

En un pronunciamiento difundido en redes sociales, Fujimori informó sobre el encuentro con Balcázar y dio a conocer que acudirá la próxima semana a Palacio de Gobierno luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le entregue las credenciales de jefa de Estado electa.

“Hemos intercambiado varias ideas, me ha dado varios consejos y me ha expresado y me ha dado la invitación para recibirme en Palacio de Gobierno la próxima semana, después de la ceremonia de recepción de credenciales. Hemos quedado, en principio, el jueves en la mañana. Estaría asistiendo a Palacio para seguir en esa conversación”, dijo.

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Acto seguido, Balcázar indicó que la visita protocolar también tuvo como objetivo reiterar la felicitación a Fujimori. “Lo hicimos desde el justo mismo día que estaba siendo reconocida por el Jurado Nacional de Elecciones”, dijo.

Keiko Fujimori en acto político de la Oficina de la Presidenta Electa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Yo creo que un buen gobierno con buenos propósitos, lo que decirle al país es diálogo permanente entre todos los peruanos. Y también hemos conversado varios puntos de vista sobre el problema, por ejemplo, del caso de las inversiones que se han hecho y se deben hacer en la parte sur del país y otras consideraciones que hemos dado puntos de vista”, señaló.

El presidente saliente le deseó “el mejor éxito” al Gobierno de Keiko Fujimori “para que gobierne en favor de todos los peruanos, sin exclusión alguna”. “Agradezco, presidenta Keiko, que me haya recibido y la invitación se ha concretizado. De tal manera que todo el Perú gane”, añadió.

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Ronda de encuentros

La presidenta electa Keiko Fujimori tuvo una jornada de encuentros el miércoles 8 de julio, a tres semanas de asumir el gobierno el 28 de julio.

En su oficina de San Isidro, Fujimori recibió a los alcaldes provinciales Javier Ponce (Puno) y Óscar Cáceres (Juliaca). El pedido central fue que la futura bancada de Fuerza Popular impulse en el Congreso una comisión investigadora para esclarecer las 54 muertes ocurridas durante las protestas sociales del gobierno de Dina Boluarte. “Lo primero que se ha solicitado a la presidenta es que conforme una comisión de investigación con la bancada de Fuerza Popular para que no quede impune lo sucedido”, declaró Ponce ante la prensa. Los burgomaestres también plantearon mayor inversión pública para la región, agua potable las 24 horas para Juliaca, el proyecto del Puerto Seco San Román y una mayor descentralización del presupuesto nacional. Ambos alcaldes señalaron que Fujimori escuchó sus planteamientos y mostró disposición al diálogo.

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También en la sede de Fuerza Popular, la presidenta electa sostuvo un encuentro con un senador mexicano, en un contexto de tensión diplomática entre ambos países. Ese mismo miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró en su conferencia matutina que aún no había tenido comunicación con Fujimori y dejó en suspenso la reanudación de relaciones diplomáticas, rotas desde noviembre tras el asilo otorgado por México a la exprimera ministra Betssy Chávez.

Rafael López Aliaga también se reunió con Fujimori ese día. El alcalde de Lima presentó su llamado “Plan Sur” y propuso destinar la mitad de un crédito suplementario de 10.000 millones de soles a seguridad ciudadana, además de plantear la conformación de un bloque de cuatro partidos para enfrentar la corrupción y la brecha social.

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