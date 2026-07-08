Se conoció segunda baja en Alianza Lima: no estará frente Deportivo Cali en amistoso

Alianza Lima jugó hoy dos amistosos como preparación para el Torneo Clausura 2026: así le fue ante Deportivo Moquegua y San Martín.

La situación de Renzo Garcés en Alianza Lima ha cambiado en los últimos días. Aunque recientemente circularon versiones sobre un posible interés de equipos extranjeros y su eventual salida del club, el defensor vuelve a ser protagonista por motivos completamente distintos.

Según informó el periodista José Varela, el defensa sufrió un accidente doméstico que le provocó una lesión en el dedo meñique de un pie. Esta dolencia le impidió participar en el partido de práctica contra Melgar el pasado sábado, también lo dejará al margen del choque contra Deportivo Cali y los primeros compromisos del Torneo Clausura 2026.

PUBLICIDAD

Pero las malas noticias siguen en La Victoria, se conoció la segunda baja que tendrá Pablo Guede en el amistoso frente el equipo de Pedro Gallese este domingo 12 de julio en Matute. Alessandro Burlamaqui no será tomado en cuenta por el DT y le tocará ver el cotejo desde las tribunas. ¿Se perderá el debut con Sport Huancayo?

“Alessandro Burlamaqui presenta un desgarro de primer grado en el psoas, por lo que no estará presente en el amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali. El jugador ya se encuentra en la recta final de su recuperación y se espera que se una al plantel este sábado. A partir de la próxima semana, volvería a trabajar a la par de sus compañeros”, informó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Alessandro Burlamaqui será baja en Alianza Lima vs Deportivo Cali.

Canal TV exclusivo que transmitirá Alianza Lima vs Deportivo Cali

A pocos días del inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima ultima detalles de su preparación con un amistoso determinante ante Deportivo Cali. El conjunto dirigido por Pablo Guede disputará este encuentro el domingo 12 de julio a las 15:30 horas, en el que será el último examen antes del arranque oficial del campeonato.

La transmisión del duelo estará garantizada para todo el territorio peruano. América Televisión emitirá el encuentro en señal abierta a través de sus canales 4 y 704 en HD. Además, quienes prefieran seguirlo en formato digital podrán acceder a la cobertura vía streaming mediante América TVGO.

PUBLICIDAD

La cita servirá para que el equipo ajuste su funcionamiento colectivo y evalúe variantes tácticas frente a un rival internacional. El partido ha generado gran expectativa entre los hinchas porque se marcará el regreso de Pedro Gallese a Matute después de siete años.

Ya se anuncia el partido amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali del 12 de julio. América TV

Precios de entradas para Alianza Lima vs Deportivo Cali

Los aficionados que deseen asistir al amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali aún tienen la posibilidad de adquirir sus entradas de manera exclusiva en la plataforma Joinnus. El sistema de venta online facilita la gestión de boletos, permitiendo elegir la ubicación preferida dentro del estadio Alejandro Villanueva.

Occidente Lateral: S/ 59.90

Occidente Lateral (Silla Rueda): S/ 39.90

Occidente Lateral - Experiencia matchday: S/ 249.90

Palco: S/ 99.90 (AGOTADO)

Occidente Central: S/ 79.90

Oriente: S/ 39.90

Oriente (CONADIS): S/ 19.90

Norte: S/ 15.90

Sur: S/ 15.90

Entradas para Alianza Lima vs Deportivo Cali.