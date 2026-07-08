Perú Deportes

Se conoció segunda baja en Alianza Lima: no estará frente Deportivo Cali en amistoso

Tras la lesión de Renzo Garcés, los ‘blanquiazules’ tendrán una nueva ausencia para enfrentar al equipo de Pedro Gallese este domingo 12 de julio en Matute

Guardar
Google icon
Alianza Lima jugó hoy dos amistosos como preparación para el Torneo Clausura 2026: así le fue ante Deportivo Moquegua y San Martín.
Alianza Lima jugó hoy dos amistosos como preparación para el Torneo Clausura 2026: así le fue ante Deportivo Moquegua y San Martín.

La situación de Renzo Garcés en Alianza Lima ha cambiado en los últimos días. Aunque recientemente circularon versiones sobre un posible interés de equipos extranjeros y su eventual salida del club, el defensor vuelve a ser protagonista por motivos completamente distintos.

Según informó el periodista José Varela, el defensa sufrió un accidente doméstico que le provocó una lesión en el dedo meñique de un pie. Esta dolencia le impidió participar en el partido de práctica contra Melgar el pasado sábado, también lo dejará al margen del choque contra Deportivo Cali y los primeros compromisos del Torneo Clausura 2026.

PUBLICIDAD

Pero las malas noticias siguen en La Victoria, se conoció la segunda baja que tendrá Pablo Guede en el amistoso frente el equipo de Pedro Gallese este domingo 12 de julio en Matute. Alessandro Burlamaqui no será tomado en cuenta por el DT y le tocará ver el cotejo desde las tribunas. ¿Se perderá el debut con Sport Huancayo?

“Alessandro Burlamaqui presenta un desgarro de primer grado en el psoas, por lo que no estará presente en el amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali. El jugador ya se encuentra en la recta final de su recuperación y se espera que se una al plantel este sábado. A partir de la próxima semana, volvería a trabajar a la par de sus compañeros”, informó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Alessandro Burlamaqui será baja en Alianza Lima vs Deportivo Cali.
Alessandro Burlamaqui será baja en Alianza Lima vs Deportivo Cali.

Canal TV exclusivo que transmitirá Alianza Lima vs Deportivo Cali

A pocos días del inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima ultima detalles de su preparación con un amistoso determinante ante Deportivo Cali. El conjunto dirigido por Pablo Guede disputará este encuentro el domingo 12 de julio a las 15:30 horas, en el que será el último examen antes del arranque oficial del campeonato.

La transmisión del duelo estará garantizada para todo el territorio peruano. América Televisión emitirá el encuentro en señal abierta a través de sus canales 4 y 704 en HD. Además, quienes prefieran seguirlo en formato digital podrán acceder a la cobertura vía streaming mediante América TVGO.

La cita servirá para que el equipo ajuste su funcionamiento colectivo y evalúe variantes tácticas frente a un rival internacional. El partido ha generado gran expectativa entre los hinchas porque se marcará el regreso de Pedro Gallese a Matute después de siete años.

Ya se anuncia el partido amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali del 12 de julio. América TV

Precios de entradas para Alianza Lima vs Deportivo Cali

Los aficionados que deseen asistir al amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali aún tienen la posibilidad de adquirir sus entradas de manera exclusiva en la plataforma Joinnus. El sistema de venta online facilita la gestión de boletos, permitiendo elegir la ubicación preferida dentro del estadio Alejandro Villanueva.

  • Occidente Lateral: S/ 59.90
  • Occidente Lateral (Silla Rueda): S/ 39.90
  • Occidente Lateral - Experiencia matchday: S/ 249.90
  • Palco: S/ 99.90 (AGOTADO)
  • Occidente Central: S/ 79.90
  • Oriente: S/ 39.90
  • Oriente (CONADIS): S/ 19.90
  • Norte: S/ 15.90
  • Sur: S/ 15.90
Entradas para Alianza Lima vs Deportivo Cali.
Entradas para Alianza Lima vs Deportivo Cali.

Temas Relacionados

Alianza LimaAlessandro BurlamaquiRenzo GarcésDeportivo Cali

Más Noticias

Universitario vs Millonarios: día, hora y canal TV del amistoso 2026 con el regreso de Rodrigo Ureña y Fabián Bustos al Monumental

El equipo de Héctor Cúper disputará su último encuentro de preparación de cara al Torneo Clausura. Conoce todos los detalles

Universitario vs Millonarios: día, hora y canal TV del amistoso 2026 con el regreso de Rodrigo Ureña y Fabián Bustos al Monumental

Programación de los cuartos de final del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú de la competición FIFA

Se definieron las ocho mejores selecciones del Mundo el pasado martes 7 de julio. Conoce cómo se jugará esta instancia decisiva

Programación de los cuartos de final del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú de la competición FIFA

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 8 de julio, fixture, resultados y todos los detalles de la jornada

La programación de la Copa del Mundo continúa luego de la definición de todas las llaves de los cuartos de final. Este miércoles no hay encuentros programados

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 8 de julio, fixture, resultados y todos los detalles de la jornada

Perú, Brasil y ahora Argentina: el olimpo sudamericano reservado para las remontadas que desafiaron la historia en los Mundiales

La ‘albiceleste’ remontó ante Egipto y se unió a la ‘blanquirroja’ y al ‘scratch’ en un sitial reservado para las gestas eternas de la Copa del Mundo

Perú, Brasil y ahora Argentina: el olimpo sudamericano reservado para las remontadas que desafiaron la historia en los Mundiales

Kiara Lazo recibió los elogios como figura de Perú para el Mundial Sub 17 de Vóley: “Siempre voy a dar todo de mí en la cancha”

La joven central agradeció el respaldo de los hinchas tras destacar en la Copa del Pacífico y aseguró que seguirá trabajando para llegar en su mejor nivel a la cita mundialista

Kiara Lazo recibió los elogios como figura de Perú para el Mundial Sub 17 de Vóley: “Siempre voy a dar todo de mí en la cancha”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Ejecutivo impulsa ampliación presupuestal para elecciones regionales y municipales luego de alerta del JNE

Ejecutivo impulsa ampliación presupuestal para elecciones regionales y municipales luego de alerta del JNE

José Domingo Pérez tilda a Carlos Álvarez como el “bufón de los 90 salido del clóset para ridiculizar a opositores”

El nuevo ministro de Educación, Jorge Marticorena, tiene sentencia por proceso de alimentos con deuda superior a S/ 11.700

Carlos Álvarez se presenta como la mano de hierro frente al crimen con Fujimori: “No puede haber comida para delincuentes y niños con anemia”

Junta Preparatoria del Congreso 2026: Funciones, integrantes y el rol clave del nuevo Parlamento bicameral

ENTRETENIMIENTO

Magaly respondió fuerte a Said, Ale y Nicola tras el respaldo grupal que manifestaron hacia Farfán: “Incluso en desventaja, yo sola, soy más”

Magaly respondió fuerte a Said, Ale y Nicola tras el respaldo grupal que manifestaron hacia Farfán: “Incluso en desventaja, yo sola, soy más”

Magaly Medina anuncia acciones legales contra Jefferson Farfán tras difusión de video: “Es difamante y mentiroso, hecho por novatos”

Magaly Medina deja abierta la invitación a su podcast a Alejandra Baigorria y afirma que no tiene nada en su contra: “No fui yo quien le faltó el respeto”

Magaly Medina acusa de difamación a Jefferson Farfán y le lanza ‘pista’ tras informe: “¿Has visto bien los registros de ese día?”

Magaly Medina dice que Jefferson Farfán está obsesionado con ella: “Es enfermizo, ahora quiere convertirse en urraco”

DEPORTES

Universitario vs Millonarios: día, hora y canal TV del amistoso 2026 con el regreso de Rodrigo Ureña y Fabián Bustos al Monumental

Universitario vs Millonarios: día, hora y canal TV del amistoso 2026 con el regreso de Rodrigo Ureña y Fabián Bustos al Monumental

Programación de los cuartos de final del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú de la competición FIFA

Perú, Brasil y ahora Argentina: el olimpo sudamericano reservado para las remontadas que desafiaron la historia en los Mundiales

Kiara Lazo recibió los elogios como figura de Perú para el Mundial Sub 17 de Vóley: “Siempre voy a dar todo de mí en la cancha”

Ricardo Lagos resolvió su contrato con FC Cajamarca para firmar por Cusco FC por lo que resta de Liga 1 2026