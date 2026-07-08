Los cinco errores más comunes al recibir la gratificación

La gratificación por Fiestas Patrias debe depositarse hasta el 15 de julio para los trabajadores en planilla del régimen laboral privado. Cada año, el abono llega con dudas repetidas: qué integra la base, qué ocurre si hubo vacaciones, cómo opera la bonificación adicional y qué pasa si el vínculo laboral terminó antes del depósito. Estos son los cinco errores más comunes que explican la mayoría de diferencias en el monto final y que conviene revisar antes de la fecha límite para contrastar el cálculo con lo que corresponde por norma.
1) Creer que las vacaciones reducen o eliminan el derecho
Uno de los equívocos más extendidos consiste en asumir que el descanso vacacional recorta el beneficio. La norma indica lo contrario: el pago no se reduce ni se pierde por estar de vacaciones, siempre que el vínculo laboral permanezca vigente durante la quincena correspondiente.
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En ese periodo, el trabajador percibe su sueldo vacacional normal, la gratificación íntegra y la bonificación extraordinaria prevista por ley, un punto que suele pasar desapercibido hasta que aparece un monto distinto al esperado.
2) Tomar solo el sueldo básico y omitir conceptos remunerativos
Otro error frecuente aparece al definir la remuneración computable. No se trata únicamente del salario base: también pueden incluirse la asignación familiar, cuando corresponde, y determinados ingresos variables como comisiones, horas extras o bonificaciones que cumplan criterios de regularidad.
Omitir estos componentes puede generar depósitos menores a los debidos, incluso entre personas con sueldos base similares, porque la suma final depende de los conceptos remunerativos reconocidos por la normativa.
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3) Olvidar la bonificación extraordinaria por EsSalud o EPS
La gratificación no termina en el monto principal. La legislación exige una bonificación extraordinaria adicional: equivale al aporte que el empleador deja de realizar a EsSalud por este concepto. Quienes están afiliados a Essalud reciben un adicional del 9% de la gratificación; quienes cuentan con una EPS perciben el 6,75%. Ese extra se suma al depósito y, en la práctica, suele explicar por qué el total no coincide con el “sueldo por un mes” que muchos esperan de manera literal.
4) Aplicar reglas generales sin considerar el tipo de empresa o modalidad de pago
También hay fallas por no distinguir regímenes específicos. Las pequeñas empresas inscritas en el Remype acceden a media gratificación legal, mientras que quienes laboran en microempresas dentro de ese régimen no tienen derecho a este beneficio, salvo que exista una condición más favorable pactada. Además, en la Remuneración Integral Anual (RIA) las gratificaciones ya están incorporadas en la remuneración anual, por lo que no corresponde un abono adicional en julio, pese a que el calendario de pagos lleve a confusión.
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5) Pensar que renunciar antes de julio implica perder la gratificación
Dejar el empleo antes del depósito no significa perder el derecho de forma automática. Si el trabajador cesó antes de julio, puede corresponderle una gratificación trunca, que se calcula de manera proporcional según los meses calendario completos trabajados entre enero y junio, siempre que haya laborado al menos un mes calendario completo en ese periodo.
Ese concepto debe figurar dentro de la liquidación de beneficios sociales y se calcula con un sexto de la remuneración computable por cada mes completo, a lo que se suma la bonificación extraordinaria vinculada a EsSalud cuando corresponde.
Un punto adicional suele quedar fuera del radar: el derecho también alcanza a trabajadoras y trabajadores del hogar bajo su régimen especial. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo recordó que la gratificación por Fiestas Patrias debe pagarse hasta el 15 de julio incluso si no existe contrato escrito, siempre que se acredite el vínculo laboral.
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Si la persona trabajó menos de seis meses, el monto se calcula de forma proporcional, y si el cese ocurrió antes del pago, corresponde una gratificación trunca que debe entregarse con los demás beneficios sociales dentro de las 48 horas posteriores al fin de la relación laboral.
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